On a tendance à l'oublier, et c'est pourtant une réalité : oui, Rafael Nadal peut perdre des matches sur terre battue. Loin de son meilleur niveau, l'Espagnol s'est ainsi incliné en deux manches face à un Diego Schwartzman des grands soirs samedi (6-2, 7-5) en quarts de finale du tournoi italien. L'ex n°1 mondial n'est pas encore à 100% à une semaine du début de Roland-Garros.

Avec des courses à n'en plus finir et de jolis coups, Schwartzman a fait tomber Nadal

Rennes a arraché la victoire sa pelouse contre Monaco (2-1), lors de la 4e journée. Menés au score après un but de Wissam Ben Yedder, les Bretons ont trouvé les ressources pour renverser la situation grâce à Steven Nzonzi et Adrien Truffert. Avec cette troisième victoire, les Rennais, toujours invaincus, prennent la tête de la L1 avec un point d'avance sur Saint-Etienne et Lens.

Un coup d'Etat à J-1 : Tadej Pogacar a détrôné Primoz Roglic samedi, après sa victoire écrasante dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, 20e et avant-dernière étape d'un Tour de France dont il s'apprête à devenir le plus jeune vainqueur de l'après-guerre. Le podium a été chamboulé dans son intégralité. Revivez les meilleurs moments d'une journée de légende.

C'est désormais sur et certain, le maillot jaune ne changera plus de porteur dimanche lors de la dernière étape de ce Tour de France. Tadej Pogacar va pouvoir savourer ces derniers kilomètres d'épreuve après son incroyable performance sur le CLM de samedi et surtout la montée de la Planche des Belles Filles. Départ du peloton à 16h.