Pogba au PSG, reprise en NBA , Reine sans couronne : le plateau du jour

La NBA envisage une reprise du championnat, stoppé à cause du coronavirus, à Disney World, à Orlando : c'est ce qu'annonce les médias américains. Du côté de Londres, Chelsea a officialisé la prolongation de contrat d'Olivier Giroud. Enfin, en ce jeudi férié, entre deux podcasts, la suite des séries sur les fantasmes tactiques et des rois sans couronne, la journée s'annonce chargée sur Eurosport.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Une reprise fin juillet à Disney World ?

Omnisport Roi sans couronne, "Fuoriclasse", OM et Griezmann chez les Reds : Le plateau du jour HIER À 05:59

Selon le site internet américain The Athletic, Disney World, à Orlando ,a la préférence de la NBA pour y reprendre sa saison suspendue à cause du coronavirus, ESPN rapportant pour sa part que les matches redémarreraient "peu avant la fin juillet". Jusqu'à présent, selon les médias américains, la NBA songeait à baser les équipes et faire jouer ces matches dans une ou deux "bulles" en quarantaine. Las Vegas, Houston et donc Orlando ont été envisagés.

2. Football - Premier League : Chelsea officialise la prolongation de contrat de Giroud

C'était dans les tuyaux, l'information a été officialisée par Chelsea : les Blues ont activé l'option du contrat d'Olivier Giroud, leur permettant de conserver l'attaquant français jusqu'en juin 2021. Le bail de l'ancien joueur d'Arsenal arrivait à terme en juin prochain. Pourtant annoncé sur le départ, notamment du côté de l'Inter Milan, Giroud est désormais lié aux Blues une année de plus.

3. Football - Ligue 1 : Retour à l'entrainement le 22 juin ?

Selon les informations de nos confrères de L'Equipe, les joueurs du PSG pourraient reprendre les entraînements à partir du 22 juin prochain. Si la saison de Ligue 1 a été stoppée, les Parisiens doivent encore disputer la finale de la Coupe de la Ligue, celle de la Coupe de France ainsi qu'un possible quart de finale de C1 si l'UEFA décide de reprendre la compétition.

Et aussi

Football - La reprise du football se poursuit en Allemagne : le championnat d'Allemagne féminin va reprendre à huis clos le 29 mai, après une interruption de près de trois mois pour cause de pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la fédération allemande (DFB).

Basket - Jeep Elite : L'Asvel Lyon-Villeurbanne a engagé une procédure de licenciement de son entraîneur, le Monténégrin Zvezdan Mitrovic, qui a reçu un courrier en ce sens, a-t-on appris auprès de l'avocat du technicien, Xavier Le Cerf-Galle. Frédéric Fauthoux est pressenti pour remplacer Mitrovic sur le banc de l'ASVEL.

Football - Premier League : Selon les informations du Telegraph, N'Golo Kanté a manqué l'entraînement collectif de Chelsea ce mercredi. Inquiet des risques liés au Covid-19, le champion du monde n'a préféré prendre aucun risque. Les Blues ont autorisé cette absence.

Football - Liga : A 39 ans, Aritz Aduriz, attaquant emblématique de l’Athletic Bilbao va raccrocher les crampons en fin de saison. L'avant-centre a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il se retirait des terrains.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Pourquoi Haaland ressemble à une mise en garde pour Mbappé 00:03:54

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football : Pogba, la pièce du puzzle manquante au PSG ?

Suite de notre série "Fantasme tactique" ce jeudi sur Eurosport. Nous avons cette fois-ci imaginé comment pourrait se passer l'arrivée d'un championnat du monde au PSG. Paul Pogba est courtisé par tous les grands clubs européens. Pourquoi ne pas l'imaginer rejoindre notre Ligue 1 et le Paris Saint-Germain ? Pogba et le PSG, un mariage de raison qui ne manque pas d'allure.

2. Patinage Artistique : Surya Bonaly, une rebelle qui voulait casser les codes

Un talent fou, une personnalité marquante, une gigantesque carrière… Ces sportifs avaient tout, absolument tout, pour être les maîtres de leur sport. Mais ils ont toujours manqué le Graal. Jusqu'à dimanche, Eurosport.fr revient sur ces rois et reines qui n'ont jamais décroché la couronne. Le deuxième épisode ce jeudi concerne la patineuse Surya Bonaly.

Omnisport Villas-Boas, Armstrong, Neymar-Real et "The Last Dance" : le plateau du jour 19/05/2020 À 06:00