Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : Pogba qualifie MU, Tottenham passe à la trappe

Paul Pogba a fait mouche à San Siro pour son premier match avec Manchester United depuis le 6 février. Entré en jeu à la pause contre l'AC Milan, le champion du monde a délivré les Red Devils quatre minutes plus tard. Un but qui s'est avéré décisif (1-0) puisqu'il a qualifié les Anglais, qui avaient concédé le nul (1-1) en 8e de finale aller. Le bonus pour la "Pioche" ? Le commentaire admiratif de Zlatan Ibrahimovic : "Tout le monde sait à quel point il est fort, ce n'est pas un secret. Il n'est pas fort, il est très fort."

L'autre sensation restera l'élimination de Tottenham, renversé par le Dinamo Zagreb. Vainqueur 2-0 à l'aller à Londres, les Spurs se sont effondrés après prolongation (3-0), jeudi soir en Croatie, frappé trois fois par un seul homme, Mislav Orsic (62e, 83e, 106e).

Vainqueur à l'aller en Grèce (1-3), Arsenal s'est incliné à domicile contre l'Olympiakos (0-1) mais jouera les quart de finale.

2 Basketball - NBA : Beal et Westbrook plient le Jazz, Edwards fait le show

Très belles performances de Bradley Beal et Russell Westbrook qui ont su mener les Washington Wizards à la victoire contre le Utah Jazz (131-122). Le premier a inscrit 43 points tandis que le second compilait un triple-double avec 35 points. Gros carton également du rookie, Anthony Edwards, auteur de 42 points lors de la victoire des Wolves contre les Suns (123-119).

3. Tennis - ATP Acapulco : Tsitsipas écarte Auger-Aliassime, Zverev passe sans jouer

Stefanos Tsitsipas a montré sa tisfaction après avoir battu Félix Auger-Aliassime en quart de finale, et on le comprend. Le Grec, tête de série N.1, a livré un gros combat contre le prometteur Canadien (N.7), l'emportant en trois sets serrés 7-5, 4-6, 6-3. La différente s'est faite sur la gestion des balles de break : Tsitsipas a converti ses trois, alors que le Nord-Américain que deux sur les trois opportunités qu'il a eues également. Stefanos Tsitsipas rencontrera en demi-finale le vainqueur du match opposé le grand espoir italien qualifié Lorenzo Musetti au Bulgare Grigor Dimitrov (N.5).

Alexander Zverev (N.2) a bénéficié sans jouer du forfait de Casper Ruud (N.8).

Nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - 6 nations : La rencontre comptant pour la 3e journée France - Écosse, reportée après une vague de contaminations au Covid-19 chez les Bleus, sera jouée vendredi prochain.

Ski alpin - Finales de la Coupe du monde : La Suissesse Wendy Holdener, parmi les favorites du slalom disputé samedi, a été testée positive au Covid-19 et placée à l'isolement à Lenzerheide.

Football américain : La NFL a conclu un gigantesque contrat de diffusion télévisée d'une durée de 11 saisons à compter de 2023, pour une somme record estimée à plus de 100 milliards de dollars, avec plusieurs chaînes (ESPN, ABC, CBS, Fox et NBC) et la plateforme Amazon.

Football - Coupe du monde 2022 : Les internationaux allemands évoluant en Premier League telles que Timo Werner (Chelsea) et Ilkay Gündogan (Manchester City) bénéficieront d'une exception aux restrictions de coronavirus afin de jouer pour leur pays lors des éliminatoires du Mondial prévus fin mars, a annoncé la Fédération allemande.

Athlétisme : Dilshod Nazarov, champion olympique du lancer du marteau en 2016 à Rio, a été suspendu deux ans pour dopage. Le Tadjik a été épinglé pour usage de "substance prohibée" après ré-analyses d'échantillons prélevés lors des Championnats du monde 2011.

Volleyball - Ligue des champions : Le Zenit Kazan d'Earvin Ngapeth a été battu à domicile par les Polonais de Kedzierzyn Kozle 3 sets à 2 (22-25, 22-25, 29-27, 25-22, 16-14), en demi-finale aller. Match retour le semaine prochaine.

Basket - Elite : L'Américain Kyle Milling sera l'entraîneur de la JDA Dijon pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Chocs en vue

Vu le casting des quarts de finale de la C1, le PSG pourrait bien encore tomber sur un gros morceau tel que le Bayern Munich ou Manchester City. Réponse lors du tirage au sort organisé à 12h à Nyon.

2. Biathlon - Östersund : Boe bien armé ?

L'étape suédoise de la Coupe du monde propose le sprint féminin à 12h30 avant celui réservé aux messieurs, à 15h30. Il sera intéressant de voir comment Johannes Thingnes Boe s'en sort avec sa carabine encore modifiée face à Sturla Holm Laegreid dans la quête du gros globe qui s'achève ce week-end. Et quels rôle joueront les Français, et spécialement Quentin Fillon Maillet.

3. Football - Ligue 1 : Monaco pour mettre la pression

Saint-Etienne et Monaco lancent la 30e journée du Championnat de France à 21h, avec des préoccupations bien différentes : respirer un peu mieux du côté des Verts (16e), revenir à un point du PSG et de Lyon, les deuxièmes exæquos qui s'affronteront dimanche, pour ce qui est du club princier.

