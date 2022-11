Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Coupe du monde (F) : Les Bleues ramènent le bronze !

Il a fallu digérer la demi-finale et son scénario cruel mais les Bleues l'avaient semble-t-il fait. Ce ne sont pas les Canadiennes, balayées 36-0 qui vont dire le contraire . L'équipe de France féminine revient donc de Nouvelle-Zélande avec la médaille de bronze. C'est la septième fois de son histoire qu'elle termine sur le podium mondial et cette 3e place constitue toujours son meilleur résultat à ce jour.

2. Football - Ligue 1 : Une histoire de penalties pour Lyon-Nice

Oui l'Olympique Lyonnais a du caractère, il en fallait pour revenir à hauteur de l'OGC Nice vendredi soir au Groupama Stadium, mais l'OL n'avance toujours pas au classement . Dans une soirée rendue magnifique par la présentation du Ballon d'Or de Karim Benzema et les 35 ans des Bad Gones en tribunes, les Aiglons avaient ouvert la marque sur penalty avant qu'Alexandre Lacazette n'égalise en toute fin de partie dans le même exercice (1-1).

3. Formule 1 - Grand Prix de Sao Paulo : Magnussen, la pole insensée

Kevin Magnussen est un bon pilote, son retour réussi en Formule 1 en atteste. Mais entre lui et les meilleurs de la grille, il y a un petit écart de talent et une autre chose qui se nomme la voiture. Sa Haas n'est pas programmée pour figurer haut sur une grille de départ et pourtant c'est lui qui s'élancera en tête de la course sprint ce samedi après une qualification rendue incertaine par la pluie qui allait et venait autour de Sao Paulo vendredi soir.

Et aussi…

Basket - NBA : Dixième défaite de la saison pour les Los Angeles Lakers battus par les Sacramento Kings (114-120). Stephen Curry (40 pts) a porté Golden State à la victoire face à Cleveland (106-101).

Basket - Qualif Coupe du monde : L'équipe de France a facilement battu la Lituanie (65-90) et prennent la tête du groupe K. Pour son premier match en équipe de France, : L'équipe de France a facilement battu la Lituanie (65-90) et prennent la tête du groupe K. Pour son premier match en équipe de France, Victor Wembanyama a été excellent (20 points).

Football - Matches amicaux : L'équipe de France féminine a achevé son année : L'équipe de France féminine a achevé son année par un succès sur la Norvège (2-1) grâce à des buts de Kadidiatou Diani et Viviane Asseyi.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Elle est de retour ! Dès 18h30, l'UCI Champions League Track repart pour une saison 2 à Majorque, la première de ses cinq étapes. Mathilde Gros, Marie-Divine Kouamé, Rayan Helal, Harrie Lavreysen, Laura Kenny… Les stars de la piste se donnent rendez-vous et c'est évidemment à suivre sur Eurosport !

A écouter Daniil Medvedev, les huit joueurs qui disputent le Masters sont des favoris. Ça tombe bien, nous les avons tous passés au crible. De Novak Djokovic à Rafael Nadal, de Félix Auger-Aliassime à Stefanos Tsitsipas en passant par Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Casper Ruud et Taylor Fritz. Début des hostilités dimanche à 14h.

Dans le FC Stream Team, Maxime Dupuis et Martin Mosnier débattent autour du dernier week-end de championnat à disputer avant le Mondial et la menace d'une blessure. L'attaque des Bleus autour de Benzema, Mbappé et Griezmann est aussi au menu de ce podcast comme l'avenir de Didier Deschamps après le Qatar.

La question : Qui va se blesser avant le Mondial ?

On aimerait ne pas avoir à poser cette question, être sûrs que tout va bien se passer, que tous les sélectionnés de la semaine le seront toujours après le weekend. Mais puisque les forfaits pour la Coupe du monde qui débute dans huit jours au Qatar se multiplient depuis des semaines, nous ne pensons pas que le dernier weekend va se dérouler sans accroc. C'est le weekend de la peur pour tout le monde.

"C'est un week-end inédit dans l'histoire du football"

