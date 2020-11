Il vient de fêter son 60e anniversaire. Mais Diego Maradona inquiète. Quelques jours après avoir été placé à l'isolement pour être un possible cas contact, l'Argentin été admis lundi dans une clinique privée de La Plata pour passer des examens médicaux. Mais d'après la presse argentine, cela n'aurait pas de lien avec le Covid-19. Mais plus avec son état psychologique, alors qu'il ne semblait pas en grande forme ces derniers jours.

La soirée a été rythmée à Bercy. Et si Marin Cilic a décroché son ticket pour le 2e tour en se montrant solide face à Felix Auger-Alissime 6-0, 3-6, 6-3 en 2h27, Karen Khachanov n'aura fait qu'un petit tour cette année. Le lauréat de l'édition 2018 a subi la loi d'Alejandro Davidovich 6-3, 2-6, 6-2. Côté français, Hugo Gaston n'a pas connu la même réussite qu'à Roland-Garros et a été sorti par Pablo Carreño Busta 6-3, 6-2.

C'est la question du moment à Paris. Et le doute plane. Kylian Mbappé va-t-il pouvoir tenir sa place à Leipzig pour la troisième de la Ligue des champions, mercredi. Touché à la cuisse contre Nantes (0-3), le champion du monde du PSG n'est pas sûr de pouvoir être avec son équipe. " Ce sera très compliqué ", annonce même un proche dans L'Equipe. Ce serait un vrai coup dur pour les champions de France, déjà privés de Neymar, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi et Juan Bernat.

Rugby, Tournoi des VI Nations : Romain Ntamack, Antoine Dupont et Grégory Alldritt, figurent parmi les six nommés pour le titre de meilleur joueur du Tournoi.

Invité de Bistrot Vélo ce lundi, Arnaud Démare nous a donné son avis sur le parcours du Tour de France 2021. Un objectif pour le sprinteur de la Groupama-FDJ, vainqueur du maillot cyclamen sur le Giro 2020 et de 14 étapes cette saison. Mais plus que le maillot vert, Démare rêve de gagner sur la Grande Boucle.

Dès 11h, l'ultime Masters 1000 de la saison à Bercy va reprendre ses droits, après avoir livré une première journée chargée ce lundi. En ouverture, Stan Wawrinka devra se débarrasser de Daniel Evans. Mais la journée sera surtout rythmée par les Français : Richard Gasquet, Gilles Simon et Ugo Umbert sont notamment attendus sur le central contre Taylor Fritz, Tommy Paul et Stefanos Tsitsipas. Sur le court numéro 1, Pierre-Hugues Herbert va tenter de se débarrasser de Tennys Sandgren alors qu'Adrian Mannarino et Corentin Moutet vont croiser le fer avec Dusan Lajovic et Marin Cilic.