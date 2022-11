Ce qui ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Le Portugal verra les huitièmes

Ad

Et de trois. Le Portugal a rejoint le Brésil et la France, parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, ce lundi au Qatar. Les Portugais ont battu l’Uruguay lors de la 2e journée de la phase de poules. Ils restent ainsi en tête du groupe H, dont seul le Ghana peut encore leur contester la première place. Bruno Fernandes a inscrit les deux buts de ce match longtemps indécis.

Omnisport L'Allemagne encore en course, la vie sans Ney', 30-30 : le plateau du jour HIER À 06:05

2. Football - Agnelli présente sa démission, a Juve en jachère

La Juventus est en proie à des problèmes financiers et judiciaires - plus-values "fictives" dans le viseur -, outre sportifs. L'illustration qui en a été faite lundi soir a été brutale. Tous les membres du conseil d'administration du club turinois, y compris son président Andrea Agnelli, ont ainsi présenté leur démission . Maurizio Arrivabene devrait rester en place le temps qu'un nouveau conseil soit constitué.

"Ronaldo doit accepter qu'il n'est plus le leader technique du Portugal"

3. Basketball - NBA : Durant si précis, retour gagnant pour Embiid

Un "KD" de gala. Kevin Durant a claqué 45 points à 19/24, dans la nuit de lundi à mardi (heure française), lors du succès des Nets face au Magic (109-102). Seul bémol : six pertes de balle. La soirée NBA a également été marquée par le retour gagnant de Joël Embiid avec les Sixers (30 pts), face à Atlanta (104-101), et les larges succès de Washington et Boston contre les Wolves (142-127) et les Hornets (140-105).

Mise à jour : puis au petit matin, sur notre fuseau horaire, : puis au petit matin, sur notre fuseau horaire, les Lakers ont encaissé une défaite rocambolesque face aux Pacers

Le club des 40 millions de dollars : Top 10 des salaires NBA

Et aussi...

Golf - Retour repoussé pour Tiger Woods. Il a annoncé lundi soir sur Twitter qu'il ne participerait pas, cette semaine, au Hero World Challenge aux Bahamas, en raison d'une blessure au pied droit. Le "Tigre" devait y effectuer sa reprise, quatre mois et demi après le British Open.

- Retour repoussé pour Tiger Woods. Il a annoncé lundi soir sur Twitter qu'il ne participerait pas, cette semaine, au Hero World Challenge aux Bahamas, en raison d'une blessure au pied droit. Le "Tigre" devait y effectuer sa reprise, quatre mois et demi après le British Open. Rugby - L'ancien international Ieuan Evans a été élu lundi président de la Fédération galloise de rugby. Battu à domicile par la Géorgie en novembre, le XV du Poireau ne traverse pas la période la plus faste de son histoire, à moins d'un an de la Coupe du monde en France.

A écouter, lire ou voir sur Eurosport

Formule 1 : Les Fous du Volant en mode bilan

Bilan de la saison 2022, projection sur la suivante et point sur l’éventuelle séparation entre Ferrari et Mattia Binotto : les Fous du Volant en ont encore sous le pied, en ce début d’intersaison. La preuve avec ce podcast. La semaine prochaine : émission spéciale avec Didier Coton, ancien manager de Mika Häkkinen, et moins longuement de Lewis Hamilton.

Biathlon : C'est l'heure de la reprise pour "QFM" and co.

Quentin Fillon Maillet est un régent qui ne manque pas d’idées. Le Français de 30 ans, tenant du gros globe de cristal et quintuple médaillé lors des derniers Jeux Olympiques, assure avoir encore plein de projets en tête et une marge de progression. Cela tombe bien, parce qu’il y aura cette saison face à lui un Johannes Boe, sans doute, revanchard. Coup d’envoi de la Coupe du monde de biathlon ce lundi.

La reprise de la saison de biathlon, justement, se fera sur les antennes d’Eurosport. Rendez-vous sur Eurosport 1 à 13h ou sur notre application, à condition d’y être abonné , pour suivre l’individuel messieurs de Kontiolahti, à partir (départ 13h15).

Premium Biathlon Kontiolahti | Individuel Messieurs 13:00-15:00

La question : Qui va rester à quai ?

Ce mardi marque un tournant dans la Coupe du monde de football au Qatar. Avec le début de la 3e journée, la phase de groupes du Mondial passe en mode épilogue. Changement horaire à cette occasion, avec un feuilleton ballon rond qui débutera dans l’après-midi et non plus en fin de matinée. Surtout, les matches des membres d’une même poule seront simultanés.

A 16h, vous pourrez suivre le duel entre l’Equateur et le Sénégal ainsi que la rencontre entre les Pays-Bas et le Qatar, déjà assuré de quitter "sa" compétition avant les huitièmes de finale. Puis à 20h, quatre équipes encore en course pour le "Top 16" seront sur le pont : les Etats-Unis face à l’Iran, dans un match à forte teneur géopolitique , et l’Angleterre contre le Pays de Galles.

Groupe qui implose, De Bruyne accusé : les coulisses de la crise belge

Omnisport Technique et instinct : le tuto teqball par Ronaldinho HIER À 15:12