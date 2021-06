Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket, NBA : Final de folie pour les Suns

C'est un scénario dingue. Après avoir vu Paul George (26 pts, 6 rbds, 6 pds) craquer en manquant ses deux lancers qui auraient pu donner trois points d'avance aux Clippers à 8.2 secondes de la fin du match, Deandre Ayton (24 pts, 14 rbds) a inscrit une claquette sublime sur une remise en jeu à 0.8 seconde du terme (104-103) ! Un panier improbable qui offre un nouveau succès aux Suns. Portée par Cameron Payne ce mardi soir (29 pts, 9 pds), la franchise de Devin Booker (20 pts, 4 rbds, 5 pds) mène 2-0 dans cette finale de la Conférence Ouest.

2. Football, Liga : Messi, un an de plus au Barça ?

A une semaine de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi aurait accepté l'offre de prolongation du club catalan . Selon le réseau COPE, l'Argentin a consenti à une baisse de salaire conséquente et à une prolongation d'un an avec les Blaugrana. Le capitaine du Barça devrait donc effectuer sa dernière saison avec son club de toujours en 2021-2022.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

3. Football, Euro 2020 : L'Angleterre a assuré l'essentiel

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket, NBA : Detroit a récupéré le premier choix de la draft 2021. Les Pistons choisiront en premier devant les Houston Rockets, Cleveland et les Toronto Raptors.

Basket, NBA : La célèbre équipe des Harlem Globetrotters, connue pour des matches d'exhibition qui mélangent basket et spectacle, s'est portée candidate pour intégrer la NBA, dans une lettre adressée au patron de la Ligue Adam Silver.

Football, Transferts : D'après l'émission Tiempo de Juego de la radio espagnole COPE, : D'après l'émission Tiempo de Juego de la radio espagnole COPE, Sergio Ramos, parti libre du Real Madrid, aurait décidé de rejoindre le PSG , et en aurait fait part à plusieurs de ses anciens coéquipiers.

Jeux Olympiques, Tokyo 2020 : Pas d'alcool, pas d'embrassade, pas d'acclamation, pas d'autographe: Pas d'alcool, pas d'embrassade, pas d'acclamation, pas d'autographe: les organisateurs des Jeux de Tokyo ont dévoilé mercredi de nouvelles règles, très strictes, pour les spectateurs des "JO de la pandémie", à un mois de la cérémonie d'ouverture.

La vidéo de rattrapage

Tourmalet, Mont Ventoux doublement à l'honneur, contre-la-montre en première et dernière semaine : voici le parcours de la 108e édition de la Grande Boucle. 3383 kilomètres sont au menu entre Brest, le samedi 26 juin, et Paris, le dimanche 18 juillet.

De Brest à Paris : La carte 3D du Tour de France 2021

Les podcasts du jour

La Stream Team

Bon plan... ou pas ? Jules Koundé et Corentin Tolisso pourraient être titularisés par Didier Deschamps, mercredi face au Portugal, dans le cadre du dernier match de la phase de groupes des Bleus à l'Euro. Nos envoyés spéciaux à Budapest, Maxime Dupuis et Martin Mosnier, se demandent si ce choix serait pertinent. Autres sujets du FC Stream Team : futur adversaire français et les pronos.

Les Fous du Volant

Red Bull versus Mercedes. C'est le duel de la saison en termes d'écuries. Et ce week-end lors du Grand Prix de France, il a doublement tourné à l'avantage du team de Chris Horner. Max Verstappen a supplanté Lewis Hamilton au finish pour la gagne, Sergio Pérez (3e) devançant quant à lui Valtteri Bottas (4e). Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud évoquent cela dans ce podcast.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Euro 2020 : Mission première place pour les Bleus

Les Bleus ont déjà leur billet pour les huitièmes de finale en poche. Mais ce choc face au Portugal ne compte pas pour du beurre. Déjà car c'est le remake de la finale de l'Euro 2016, remporté par les Portugais. Et à Budapest ce mercredi à 21h00, les protégés de Didier Deschamps auront aussi à cœur de conserver leur première place de groupe et de chasser les doutes des derniers jours. A la même heure, l'Allemagne défie la Hongrie.

Tolisso et Koundé : paris gagnants ou risqués de DD ?

2. Football, Euro 2020 : L'Espagne dos au mur

Dos au mur après deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), l'Espagne doit gagner contre la Slovaquie mercredi (18h00) pour se qualifier. Si elle l'emporte face aux Slovaques, l'Espagne sera qualifiée comme 1re ou 2e du groupe E, en fonction du résultat de l'autre match de la poule E, Suède - Pologne (18h00 à Saint-Pétersbourg). Un nul pourrait aussi lui suffire pour finir 3e et se hisser en huitièmes, sauf si la Pologne l'emporte en parallèle contre la Suède.

3. Tennis, ATP Eastbourne et Majorque : Monfils et Humbert en action

Gaël Monfils va faire son entrée sur le gazon d'Eastbourne. Le Parisien va affronter Max Purcell qui a sorti James Duckworth en trois sets mardi. A Majorque, Ugo Humbert va affronter au deuxième tour l'Américain Sam Querrey (60e mondial) qu'il a vaincu en trois sets au premier tour à Halle.

(Avec AFP)

