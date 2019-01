Pouille-Djoko, Henry-Jardim, All Star, Kitzbühel : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, L1 : Monaco se sépare d'Henry et mise sur Jardim

C'était la petite bombe de la soirée. Monaco a suspendu Thierry Henry de ses fonctions d'entraîneur au bout d'à peine trois mois et demi et a confié l'équipe à son adjoint, Franck Passi, "dans l'attente d'une décision définitive", a annoncé jeudi le club par communiqué. Selon L'Equipe, Leonardo Jardim, parti en octobre dernier, va reprendre sa place sur le banc monégasque pour lui succéder…

2. Football, Coupe de France : Lyon sans trembler

Lyon s'est qualifié sans trembler pour les huitièmes de finale en s'imposant (2-0) sur la pelouse d'Amiens. Quatre jours après avoir arraché la victoire (2-1) dans le derby à Saint-Etienne, l'OL a enchaîné et fait le plein de confiance avant de revenir dimanche au stade de la Licorne pour affronter l'ASC en championnat. Les Gones l'ont emporté grâce à des buts de Moussa Dembélé (28e) et Léo Dubois (35e). Ils se déplaceront au Roudourou pour défier Guingamp, lanterne rouge de L1, en huitièmes de finale dans deux semaines.

3. NBA, All Star Game : James et Antetokounmpo en tête des votes

LeBron James (Lakers), et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) seront les capitaines des deux équipes qui s'affronteront lors du All Star Game le 17 février à Charlotte. James a recueilli le plus de votes dans les trois collèges (public, joueurs, presse) à l'Ouest. À l'Est, c'est Antetokounmpo, qui a terminé la consultation en tête.

Voici les deux cinq pour ce All Star Game :

Ouest : Stephen Curry (Golden State), James Harden (Houston), Kevin Durant (Golden State), LeBron James (Lakers), Paul George (OKC)

Est : Kyrie Irving (Boston), Kemba Walker (Charlotte), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, Kawhi Leonard (Toronto), Joël Embiid (Philadelphie).

On a aussi retenu pour vous

Basket, NBA : Russell Westbrook, qui a fini avec 23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives, n'a eu besoin que de vingt minutes de jeu pour s'offrir son 15e "triple double" de la saison lors de victoire d'OKC face à La Nouvelle-Orléans (122-116). Golden State a de son côté dominé Washington (118-126) grâce aux 38 points de Stephen Curry, pour signer sa neuvième victoire consécutive.

Football, League Cup : Chelsea a rejoint Manchester City en finale, après sa qualification aux tirs au but 4 à 2 (2-1 à la fin du temps réglementaire) contre Tottenham, lors de la demi-finale retour (0-1 à l'aller).

Copa America : Le Brésil a été gâté par le tirage au sort de la Copa Amerira 2019. La Seleçao a hérité du Pérou, de la Bolivie et du Venezuela. L'Argentine a elle été moins épargnée avec la Colombie le Paraguay et le Qatar. Enfin, l'Uruguay est tombé avec l'Équateur, le Japon et le Chili.

Copa del Rey : Avec un but de Karim Benzema, le Real Madrid a disposé de Gérone (4-2) en 1/4 de finale aller, et a pris une option pour la qualification dans le dernier carré malgré les deux buts concédés dans son antre.

Patinage artistique, Euro 2019 : Vanessa James et Morgan Ciprès ont remporté pour la première fois de leur carrière le titre de champions d'Europe en devançant les doubles tenants du titre, les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov.

Ski, Garmisch : Lindsey Vonn, a finalement décidé de faire l'impasse sur la descente samedi et le super-G dimanche, dans la station bavaroise, dernières épreuves de Coupe du monde avant les Mondiaux d'Are.

Golf : Jon Rahm a pris les commandes du Farmers Insurance Open après le 1er tour, tandis que Tiger Woods pointe à une modeste 53e place avec sa carte de 70 (-2).

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis, Open d'Australie : Pour sa grande première, Pouille s'attaque à Djokovic

Lucas Pouille se mesure à Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie à Melbourne. Un défi immense pour le Français, qui dispute sa première demi-finale en Grand Chelem, la première également pour le tennis français dans un tournoi majeur depuis plus de deux ans. Le vainqueur s'attaquera à Rafael Nadal en finale. Un choc à suivre dès 9h30 en notre compagnie !

2. Ski, Coupe du monde : Ca commence avec la descente à Kitzbühel

Le mythique week-end de Coupe du monde de Kitzbühel débute vendredi sur une piste glacée à l'extrême. Suite au changement de programme décidé jeudi par la Fédération internationale en prévision des conditions météo, c'est la descente qui va avoir lieu ce vendredi dès 10h30.

3. Football, L1 : Marseille avec Balotelli contre Lille

L'Olympique de Marseille, doit impérativement dévorer les Dogues de Lille pour ne pas décrocher de la lutte pour le podium, (20h45) en ouverture de le 22e journée de Ligue 1. L'OM est privé de nombreux titulaires (Sakai, Rami, Payet, Sanson et Ocampos) mais pourrait assister à la première de Mario Balotelli, qui est dans le groupe olympien.

4. Handball, Mondial : Les Bleus retrouvent le Danemark

La France a un joli défi à relever pour retrouver la finale du Mondial. A 17h30, les Bleus vont devoir se débarrasser du Danemark dans un "remake" de la finale des Jeux de Rio remportée par les Scandinaves. Ils vont notamment devoir trouver comment limiter l'arrière du Paris SG Mikkel Hansen, meilleur buteur du tournoi avec 53 réalisations.