CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - US Open : Grand match et petite bisbille, Tricolores dans le dur

Pas de doute, l’US Open a bien débuté. Stefanos Tsitsipas a pris le dessus sur Andy Murray dans la nuit de lundi à mardi au 1er tour. Mais l’ancien N.1 mondial a livré une résistance homérique face au cador grec, vainqueur en cinq manches , puis il a critiqué sa propension à casser le rythme en prenant des pauses. Temps mort médical, changement de raquette, "toilet break"… Murray n’a pas apprécié

Bataille royale, poignée de mains glaciale : Tsitsipas - Murray, entre show et froid

Concernant le contingent français, c’est déjà terminé pour Benoît Paire et Ugo Humbert, battus en fin de journée lundi. Jo-Wilfried Tsonga a quant à lui déclaré forfait. Mardi matin, Daniil Medvedev a croqué Richard Gasquet en trois sets. Cela passe en revanche pour Caroline Garcia, ou encore Arthur Rinderknech, malgré des crampes

2. Football - Mercato : Mbappé s'éloigne du Real... et Camavinga s'en rapproche ?

Les principales informations-transferts de la soirée de lundi ont concerné le Real Madrid et la Ligue 1. Dans le feuilleton Kylian Mbappé, la tendance n’est plus à un départ de la star française du PSG. En effet, selon plusieurs médias, la Maison Blanche a arrêté de négocier avec le club parisien pour le recrutement de Mbappé dès cet été

En revanche, un autre international français pourrait débarquer dans la capitale espagnole : Eduardo Camavinga. Le Real et le Stade Rennais - les deux clubs concernés - auraient même trouvé un accord concernant le transfert du jeune joueur milieu de terrain (18 ans) , alors que le mercato touchera à sa fin en ce mardi soir, à minuit.

3. Football - Qualif. Coupe du monde 2022 : Un changement chez les Bleus

Clément Lenglet de retour par la petite porte . Le défenseur du Barça a été rappelé en équipe de France pour remplacer le Bavarois Dayot Upamecano, blessé aux ischio-jambiers et forfait pour le rassemblement de septembre, a annoncé la Fédération française (FFF) lundi soir.

Lenglet, qui avait participé à l'Euro cette année et n'était donc pas dans la liste initiale de Didier Deschamps, va rejoindre le reste du groupe à Strasbourg, où les Bleus se rendent mardi à la veille de recevoir la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté continue sa moisson. Troisième médaille en autant d'épreuves individuelles pour le cycliste français, qui a pris le bronze mardi dans le contre-la-montre sur route (Catégorie C2) à Tokyo.

Football : L'AS Rome s'est séparée de l'ancien joueur du PSG Javier Pastore , deux ans avant le terme de son contrat, a annoncé lundi soir le club romain. L'international argentin de 32 ans était arrivé en 2018 à la Roma, où il n'a disputé que 36 rencontres (4 buts), la faute à des blessures récurrentes.

Cet été, le Top 14 a été marqué par le transfert de Cheslin Kolbe du Stade Toulousain, champion d'Europe et de France en titre, au RC Toulon. Un départ surprenant pour certains, mais pas vraiment pour Jean-Baptiste Lafond. Selon notre chroniqueur, l'argent a été plus fort que l'attachement au club qui aura permis au trois-quarts sud-africain de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

1. Football : L'heure du dénouement du mercato

Kylian Mbappé, mais pas que : panic buy, recrue surprise, ultime offre... vivez la dernière journée du marché des transferts sur notre site, en suivant notre "live mercato", à partir de 8h ce mardi, mais aussi nos débriefs. Cyril Morin et Martin Mosnier vont évoquer à travers plusieurs vidéos, dans la soirée, les derniers dossiers chauds de ce mercato d'été très animé et en dresser le bilan.

2. Tennis - US Open : Djokovic et Barty entrent en lice

Deuxième journée de compétition, dans les "grands tableaux", à Flushing Meadows. Ashleigh barty en début de soirée (heure française), Novak Djokovic dans la nuit (à partir de 1h du matin) entreront notamment en piste, avec le statut de leader de leur classement respectif (WTA et ATP). Voici le programme complet , avec également Jérémy Chardy - opposé à Matteo Berrettini -, Gaël Monfils et Alexander Zverev.

3. Cyclisme - Tour d'Espagne : Démare abat sa dernière carte

Début de la troisième semaine de la Vuelta, ce mardi, et probable dernière chance de briller pour les purs sprinteurs. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en fait partie, et il n'a toujours pas gagné sur le Tour d'Espagne. Le favori du jour, entre Laredo et Santa Cruz de Bezana (180 km), est le maillot vert Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)... à condition que les baroudeurs ne piègent pas les "grosses cuisses".

