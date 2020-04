En plein confinement, Eurosport fourmille d'idées et de nouveautés pour vous : la première de "Cali chez vous" avec Hugo Lloris en guest est à regarder sur Eurosport 1 dès 9h30, et Eurosport.fr lance avec Sam's sa série "Du foot au rap". Côté actu, la reprise se précise en Premier League...

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : La Premier League vise le 8 juin

Liverpol a de quoi espérer valider un titre bien mérité. En effet, la Premier League anglaise envisage une reprise de la saison le 8 juin, à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, dans l'optique de la terminer le 27 juillet, selon The Times. Il reste 92 matches à jouer pour le compte de la saison actuelle et il n'est évidemment pas question de faire n'importe quoi. Les recommandations du gouvernement seront suivies à la lettre.

Les matches se dérouleraient ainsi à huis clos, avec un maximum de 400 personnes autorisées, dont les journalistes, seulement si elles ont été testées négativement au Covid-19. Le tout dans des stades présélectionnés afin de limiter le recours aux services médicaux.

La date du 22 août a été mise sur la table pour le début de la saison 2020-21.

2. Cyclisme : La FFC prône un retour de la pratique du vélo

La Fédération française de cyclisme a lancé samedi un appel pour que les restrictions liées à la pratique du vélo soient levées à partir au plus vite. Dans un communiqué, l'instance présidée par Michel Callot entend vouloir échapper à une forme de discrimination.

"Aujourd'hui, alors que notre gouvernement se concentre sur le plan de déconfinement, la FFC demande que le cyclisme, sport individuel et sport majeur de l'été, soit pris en considération", demande la FFC, qui juge "déterminant que la pratique individuelle du cyclisme puisse être réintroduite dès le 11 mai", date annoncée pour le début du déconfinement.

"Nous travaillons sur un plan d'accueil et notre objectif est de démontrer clairement qu'avec des gestes barrières facilement applicables et en respectant des mesures de distanciation sociale, il est possible de pratiquer le cyclisme, sans s'exposer soi-même ou exposer les autres à un risque de contamination", ajoute la FFC.

3. Hockey sur glace : Cergy-Pontoise va découvrir l'élite

Cergy-Pontoise évoluera la saison prochaine en Ligue Magnus, après avoir été promu à la suite de l'arrêt des championnats nationaux pour cause de coronavirus. Le Bureau directeur de la Fédération française (FFHG) a validé samedi l'accession du club francilien, qui évoluera pour la première fois de son histoire dans l'élite. Cergy-Pontoise était largement en tête de la Division 1 au moment de l'arrêt des championnats.

Par ailleurs, Épinal monte en D1 (2e niveau national), Reims et Poitiers en D2 (3e niveau national). Comme promis par la FFHG, il n'y aura aucune relégation.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : L'ailier camerounais Paul Eboua et le pivot australien Makur Maker ont décidé de se présenter à la Draft, prévue le 25 juin mais qui pourrait être reportée en raison du coronavirus, rapporte ESPN. Eboua, 20 ans et 2,03 m, a évolué au VL Pesaro en Italie où il a inscrit 7,4 points et a réussi 5,3 rebonds par match la saison dernière. Maker, 19 ans et 2,11 m, est né de parents sud-soudanais au Kenya mais a déménagé très jeune en Australie, puis s'est installé aux États-Unis en 2015 où il joue désormais en amateurs. Il est le cousin de Thon Maker qui évolue en NBA, aux Pistons de Detroit, et de Matur Maker, joueur de G-League.

La vidéo de rattrapage

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - On refait l'histoire : Les points les plus mythiques

Dans le nouvel épisode de notre rubrique qui revisite la grande histoire de la petite balle jaune, Laurent Vergne et Bertrand Milliard se penchent sur les points qui les ont particulièrement marqués. Ils vous proposent la première partie avec, notamment, un certain échange déjà passé à la postérité entre Roger Federer et Rafael Nadal lors de la finale de l'Open d'Australie 2017.

2. Culture sport : Foot, baseball, surf et ski

Comme chaque dimanche de confinement, la rédaction d'Eurosport.fr vous propose une sélection de films, livres, documentaires consacrés au sport. Au programme : "A nous la victoire" avec Sylvester Stalone et Pelé, "Une équipe pas comme les autres" avec Tom Hanks et Madonna, "Jours barbares, une vie de surf" et "Une histoire du ski".

3. Du foot au rap : L'itinéraire de Sam's

Eurosport lance ce dimanche sa série de portraits de rappeurs, qui avant de prendre la voie de l'art du lyrics avaient tenté de tenter de devenir footballeur. On commence avec Moussa Mansaly, plus connu sous le nom de Sam's, qui s'est récemment distingué dans la série Validé de Canal +.

4. Cyclisme : Le Blaireau sous la neige

Il y a quarante ans, Bernard Hinault bravait le froid et la neige pour s'imposer dans des conditions dantesques et signer sa deuxième victoire sur la Doyenne. L'occasion pour notre chroniqueuse Béatrice Houchard d'ouvrir une boîte à souvenirs pleine de merveilles de sur le champion Français.

5. A voir sur Eurosport... Grande première de "Cali chez vous"

Eurosport vous propose un nouveau rendez-vous ce dimanche, intitulé "Cali chez vous". Dès 9h30, histoire de bien commencer la journée, Christian Califano est sur Eurosport 1 en compagnie d'un invité de marque, Hugo Lloris, gardien de l'équipe de France et de Tottenham, pour une discussion à bâtons rompus entre évocations du présent et souvenirs de Bleus, version Onze ou Quinze.

Et comme d'habitude, vous pourrez revivre sur nos antennes d'Eurosport 1 et Eurosport 2 les replays des meilleurs moments de sport.

