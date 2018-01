Premier League, Pune, Monfils, slalom : L'actu sur un plateau du jeudi 4 janvier 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Chelsea frustré, Wenger énervé

Un derby londonien de bonne facture, mais au final personne de vraiment satisfait. Chelsea a concédé le nul in extremis dans le stade d'Arsenal (2-2) et cédé la deuxième place au classement au profit de Manchester United (à 15 longueurs de City). Et malgré l'égalisation de Héctor Bellerín (90e), Arsenal a perdu sa place dans le Big Five. De quoi énerver encore Arsène Wenger sur l'arbitrage et le penalty accordé à Eden Hazard.

2. Tennis - Doha : Gasquet vaincu, Monfils batailleur, Nishikori HS

L'année ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour Richard Gasquet, défait au 2e tour de l'ATP 250 qatarien par le Grec de 19 ans Stefanos Tsitsipas, 91e mondial, 6-3, 6-4. Quant à Gaël Monfils, il n'est pas entré de suite dans sa partie contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, qu'il a fini par écarter 6-3, 1-6, 6-3. "Je pense que c'est juste une question de temps et de confiance", a-t-dit. En quarts de finale, il rencontrera encore un Allemand, Peter Gojowczyk.

La mauvaise nouvelle de la nuit ? Le forfait de Kei Nishikori pour la première levée du Grand Chelem à Melbourne. Absent depuis août 2017 pour une blessure à un poignet, le Japonais n'est pas encore prêt pour un retour.

3. Basketball - NBA : Boston tient sa revanche

Boston est le patron inconstesté à l'Est. Loin de leur défaite inaugurale contre Cleveland cette saison, des Celtics lancés à pleine vitesse n'ont rien laissé passer contre des Cavs débordés et trop maladroits, cette nuit (102-88).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Brisbane : Alizé Cornet s'est inclinée en quart de finale contre la Belarusse Aliaksandra Sasnovich, 3-6, 6-2, 6-3.

Football - Coupe d'Italie : La motivation que peut générer un derby n'y a rien changé pour le Torino. La Juventus, triple tenante du titre portée par un Blaise Matuidi inspiré, a dominé (2-0) le quart de finale pour gagner le droit de défier l'Atalanta Bergame en demie.

Rugby - XV de France : Le nouveau sélectionneur Jacques Brunel, qui n'a pu convaincre les entraîneurs les plus en vue du Top 14 d'intégrer son staff, recevra les coachs du championnat de France lundi à Marcoussis pour "établir une nouvelle collaboration entre l'équipe de France et les clubs professionnels" - préfigurant la future commission de suivi des internationaux - a indiqué la FFR.

Ski alpin - Coupe du monde : Après 2013 et 2015, Mikaela Shiffrin a de nouveau dominé le slalom de Zagreb, et pas qu'un peu. Intouchable, l'Américaine a collecté son 38e succès en carrière - son septième de la saison - en collant 1"59 à Wendy Holdener et 2"11 à Frida Hansdotter.

Le tweet mauvaise nouvelle

La vidéo de rattrapage

Nouveau flashback sur la Coupe de France... Le 11 mai 2002 : Jacques Chirac, alors président de la République, est venu voir un match de football (une finale même) à Saint-Denis. Mais des sifflets montés des tribunes lui gâchent vite son plaisir.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin - Zagreb : L'heure de Kristoffersen ?

Nouvel épisode du duel Marcel Hirscher - Henrik Kristoffersen en slalom cette saison dans la station croate à partir de 12h45. L'Autrichien, leader de la Coupe du monde de la spécialité avec 254 points, ne dispose pas d'une marge énorme contre le Norvégien (235 points), ni d'ailleurs au classement général, où on retrouve les deux mêmes hommes au sommet (574 points contre 520). Mais si Hirscher a remporté deux des quatre slaloms déjà disputés, Kristoffersen est toujours à la recherche de sa première victoire en 2017/2018.

2. Biathlon - Oberhof : Braisaz face à Kuzmina

Victorieuse de la mass start au Grand-Bornand à la mi-décembre, Justine Braisaz, 21 ans, est devenue à cinq semaines des Jeux Olympiques la principale rivale la Slovaque Anastasia Kuzmina, seule à la devancer au classement de la Coupe du monde. Bref, la Française a l'occasion d'ouvrir sur le sprint 7,5km (12h30) une petite brèche de plus dans la confiance de la Russe, victorieuse d'une des deux épreuves déjà courues cette saison.

3. Tennis - ATP : Un rendez-vous Herbert - Simon ?

La France sera bien représentée aujourd'hui sur les ATP 250 de Pune et Doha puisqu'on ne compte pas moins de quatre Tricolores en lice en quarts de finale. En Inde, Pierre-Hughes Herbert et Gilles Simon pourraient même s'offrir un face-à-face en demi-finale à condition de sortir respectivement Marin Cilic (un gros client c'est sûr) et Ricardo Ojeda. Pour Benoît Paire, le danger viendra de Robin Haase. Et pour Gaël Monfils, au Qatar, de Peter Gojowczyk.