Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Des clubs veulent finir le championnat avant le 30 juin

Fins de contrat de joueurs, changements d'équipementier... Neuf clubs de Premier League souhaitent terminer la saison, suspendue depuis mars à cause de la pandémie de coronavirus, avant le 30 juin pour éviter toute sorte de litige. Les dirigeants de la Premier League ont déjà fait savoir que la compétition, interrompue mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, ne reprendrait pas tant qu'il "ne sera pas sûr et approprié de le faire".

2. Tennis - US Open : Le sort du tournoi décidé avant juin

Le directeur général de la Fédération américaine de tennis, Mike Dowse, a assuré jeudi qu'il se laissait jusqu'à juin pour décider du sort de l'US Open, programmé du 31 août au 13 septembre. L'hypothèse d'un huis clos semble écartée à l'heure actuelle.

3. Jeux olympiques - Natation : Timmers n'ira pas à Tokyo version 2021

Médaillé d'argent du 100 m nage libre lors des JO de Rio en 2016, le Belge Pieter Timmers a annoncé jeudi à La Dernière Heure qu'il ne participerait pas aux JO de Tokyo en 2021. "Le report des Jeux olympiques a contrecarré mon plan qui était ficelé depuis des années : tout donner, une dernière fois, aux Jeux et entamer ensuite un nouveau chapitre de ma vie", explique-t-il.

Et aussi

Basketball - NBA : Quelques mois après la polémique autour du tweet de Daryl Morey, le PDG de la NBA en Chine, Derek Chang, va démissionner. Il était en poste depuis moins de deux ans.

Formule E : A cause de la pandémie de coronavirus, le e-Prix de Berlin n'aura pas lieu le 21 juin. Ainsi, la suspension de la saison de Formule E est de nouveau prolongée.

La vidéo de rattrapage

Alberto Contador évoque pour Eurosport les chances de victoires de Christopher Froome et Tom Dumoulin, sur la Grande Boucle cette année. D'après le champion espagnol, ils peuvent tirer profit du contexte particulier dans lequel ce Tour est préparé, en période de crise sanitaire. Notamment Froome, gravement blessé lors du Critérium du Dauphiné l’an passé, et dont il loue le mental.

Vidéo - Contador : "Je pense que cette quarantaine profitera à Froome" 01:25

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Mercato : Et Severino Lucas débarqua à Rennes...

2000. le Stade Rennais signe un été remarqué en étant très actif sur le marché des transferts et frappe notamment fort sur un joueur : Severino Lucas. Un transfert qui restera dans les mémoires. Mais de la pire des manières possibles. Le Brésilien, désiré par l'OM, ne justifiera jamais son montant. Et aura marqué Rennes pendant longtemps.

Severino Lucas au Stade Rennais en 2000Eurosport

2. Tennis - Monte-Carlo 2014 : Le jour où Stan Wawrinka est devenu Stanimal

Longtemps, Stan Wawrinka a mené sa carrière dans un relatif anonymat en Suisse, éclipsé par l’éclat de Roger Federer, prophète en son pays. Mais en 2014, le Vaudois s'est fait un nom, ou plutôt un surnom, en explosant au plus haut niveau. Et c'est sur le Rocher qu'il a décroché le premier (et unique jusqu’ici) Masters 1000 de sa carrière, en déboulonnant l’idole au passage..

Monte-Carlo 2014 : Stan Wawrinka prend le meilleur sur Roger Federer.Getty Images

3. Football - Ligue 1 : La Ligue fermée est-elle la solution miracle pour sauver la L1 ?

Dans les colonnes du Parisien, Michel Seydoux, ancien président du LOSC, a préconisé le passage à une ligue fermée pour faire face à la faiblesse économique des clubs français. En pleine crise économique suite à la pandémie de Covid-19, la Ligue doit-elle faire sa révolution et se constituer une élite protégée des montées et des descentes ? Deux de nos journalistes ne sont pas d'accord.

4. A voir sur Eurosport

