Premier succès pour Ogier, Eyraud s'attaque à Aulas, Gignac encore buteur : L'actu sur un plateau

1. WRC – Rallye du Mexique : Premier succès de la saison pour Sébastien Ogier

Le Français Sébastien Ogier a remporté son premier succès de la saison en Championnat du monde des rallyes (WRC) et le premier avec Toyota au Rallye du Mexique, terminé samedi soir plutôt que dimanche en raison de la pandémie de coronavirus. Grâce à cette victoire le sextuple champion du monde prend la tête du classement des pilotes.

2. Basket – NBA : Un troisième joueur testé positif au Covid-19

Les Pistons de Detroit ont annoncé samedi qu'un de leurs joueurs a été testé positif au nouveau coronavirus, ce qui porterait à trois le nombre de cas dans la ligue NBA, après Rudy Gobert et Donovan Mitchell, tous deux joueurs du Jazz de l'Utah. Selon des médias américains, il s'agit de Christian Wood.

3. Football – Ligue 1 : Après Payet, Eyraud s'attaque à Aulas

Quelques heures après Dimitri Payet qui avait moqué le président de l'OL sur les réseaux sociaux à la suite de sa proposition de rendre la saison blanche en L1, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a vivement critiqué son homologue lyonnais. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche Eyraud n'a pas caché son agacement : "L'idée même d'exploiter cette épreuve collective à des fins d'intérêt personnel est indécente. Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du footbal.l"

Football - Championnat du Mexique : Les Tigres d'André Pierre Gignac se sont imposés cette nuit 3-2 sur leur pelouse face à Juarez, permettant au club de San Nicolás de los Garza de revenir à hauteur de leur adversaire. L'attaquant français a une nouvelle fois fait parler la poudre avec un but à la 58e, permettant à son équipe de reprendre l'avantage.

Basket – NBA : Premier joueur de la NBA à avoir été contaminé par le coronavirus, le Français avait été pointé du doigt pour son attitude désinvolte vis-à-vis de l'épidémie. Rudy Gobert, qui s'est dans un premier temps excusé, a fait samedi un don de 500 000 dollars pour venir en aide aux personnes impactées par le COVID-19.

Football – Euro 2020 : Selon The Telegraph, l'UEFA pourrait envisager de déplacer l'Euro en fin d'année. Cette décision devrait être débattue mardi alors que le coronavirus a mis le football européen sur pause. Jusqu’ici, le plan d'un report à l’été prochain semblait tenir la corde.

Football – Ligue 1 : L'AS Monaco a annoncé la prolongation d'un an d'Aleksandr Golovin samedi. Le joueur Russe est désormais lié à l'ASM jusqu'en 2024.

Rugby – Top 14 : Selon les informations du journal Midi Olympique, un joueur de l’effectif professionnel du Stade français a été testé et diagnostiqué positif au Covid-19. L'ensemble de l'effectif a été placé en confinement.

Patinage artistique : Samedi, Nathalie Péchalat a été élue présidente de la Fédération française des sports de glace qui va pouvoir repartir de l'avant après des années de gestion de Didier Gailhaguet marquées par les polémiques et les scandales des violences sexuelles dont plusieurs jeunes patineuses ont été victimes.

Hier après midi Martin Fourcade a réussi sa sortie. Pour la dernière course de son immense carrière, le Français a décroché un 83e succès en Coupe du monde en remportant la poursuite messieurs de Kontiolahti. Le gros globe est en revanche revenu à Johannes Boe, 4e de la course derrière Fourcade, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin. Une course forte en émotion que vous avez pu suivre en direct sur Eurosport et que vous pouvez revivre à travers les vidéos et les articles ci-dessous.

Vidéo - Dernière victoire pour Fourcade, triplé bleu et gros globe pour Boe : C'était l'apothéose ! 04:07

Vidéo - Une joie 100% bleue et une accolade avec Boe : c'était la dernière arrivée de Fourcade 01:40

Dans notre émission hebdomadaire, nos journalistes Hadrien Hiault et Martin Mosnier ont imaginé comment la Ligue 1 pourrait survivre à la pandémie de coronavirus en cas de reprise de son activité en avril ou mai ou en cas de gel du classement.

Vidéo - Ligue 1 à 22 l'an prochain, trêve hivernale supprimée : Les scénarios que la L1 pourrait envisager 09:30

Football – Championnats européens : Encore quelques matches à se mettre sous la dent

Si le football européen est presque totalement à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus, en Turquie le championnat se poursuit à huis clos. A 14h on suivra ainsi avec attention le choc entre les deux premiers, Trabzonspor et l’Istanbul Basaksehir, qui sont à égalité de points. Enfin, à vous aurez le droit à un superbe Galatasaray – Besiktas.

En Russie aussi le championnat se poursuit. Trois matches ce dimanche. Le FK Sotchi, club d'Adil Rami, accueille Krasnodar à 12h. Le CSKA Moscou recevra ensuite Ufa à 14h30 et enfin, le Lokomotiv Moscou se déplacera sur la pelouse de Rostov à 17h.

Pas de tennis cette année à Indian Wells et au moins jusqu'au 26 avril. Pour vous faire patienter, Eurosport vous propose de revivre les meilleurs moment du Masters 1000 californien. Avec un troisième épisode consacré à un superbe affrontement dans le désert entre Djokovic et Federer.

Dans l'épisode 5 d'Eurosport Confidential, Jérôme Fernandez, ancien capitaine de l'équipe de France de handball, revient au micro de Laurent Vergne sur le titre Mondial 2009 en Croatie, le premier pour lui avec le brassard de capitaine. Son souvenir le plus fort en bleu, pour des raisons sportives mais aussi personnelles.