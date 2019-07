Le sport russe reste hautement surveillé. Ce mardi, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé surveiller près de 300 sportifs russes, soupçonnés de dopage, après l'analyse de milliers d'échantillons récupérés dans l'ancien laboratoire antidopage de Moscou. L'AMA n'a précisé ni les noms, ni les disciplines concernées par ce premier groupe de tricheurs présumés.

Grâce à ces données récupérées en début d'année par les experts de l'AMA, "le service Renseignements et enquête de l'agence a identifié un groupe cible de 298 sportifs (représentant 578 échantillons) présentant les données les plus suspectes", a précisé l'AMA dans un communiqué. Les dossiers de 43 sportifs "ont été envoyés aux fédérations concernées, qui ont commencé l'évaluation des preuves afin d'identifier les cas relevant d'une violation des règles de l'antidopage", poursuit l'agence.

L'AMA se félicite de cette "excellente avancée"

Si les fédérations n'engagent aucune poursuite malgré les dossiers envoyés par l'AMA, celle-ci se réserve le droit de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), prévient-elle.

"Le service Renseignements et enquêtes de l'AMA continue de bien progresser dans cette affaire complexe et de longue haleine", a souligné son directeur, Günter Younger, qui se réjouit d'avoir "fait un pas de plus pour traduire en justice ceux qui ont triché". "Il s'agit d'une excellente avancée pour un sport propre et pour les athlètes du monde entier", estime l'AMA.

L'AMA avait annoncé fin avril avoir récupéré plus de 2.200 échantillons dans l'ancien laboratoire moscovite, au cœur du système de dopage institutionnel ayant régné en Russie entre 2011 et 2015. La transmission des données du laboratoire était une des conditions demandées par l'AMA pour la réintroduction de l'Agence antidopage russe (Rusada), décidée en septembre 2018.

Vidéo - Löw sur le dopage en Russie : "Je veux voir tous les noms dans les journaux" 01:03

La Russie suspendue par l'IAAF

La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a fait de l'analyse de ces données une condition préalable à un retour de la Russie, privée d'athlétisme international depuis novembre 2015 à cause d'un vaste scandale de dopage.

L'IAAF a maintenu début juin la suspension de la Russie. C'est la 11e fois que le Conseil de l'IAAF, réuni à Monaco, recale les Russes, dont l'ultime apparition sous leurs couleurs dans une compétition internationale d'athlétisme remonte aux Championnats du monde en 2015 à Pékin.