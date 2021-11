Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Lille, le succès qui peut tout changer

Match charnière ? Le LOSC a pris les commandes d’un groupe G extrêmement serré, mardi soir en Ligue des champions. Les Dogues ont battu à domicile Salzbourg , 1-0, grâce à un but de Jonathan David. A la peine en L1, ils entrevoient la qualification pour les huitièmes de C1… mais rien n’est fait. On vous explique tout cela

Jonathan David, buteur face à Salzbourg pour le LOSC Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Fournier avait la main chaude

Pas de LeBron James, suspendu, un Evan Fournier en verve (26 points à 8/14) et les Los Angeles Lakers repassent dans le négatif (9 victoires - 10 défaites). Ils ont été battus 106-100 par les New York Knicks (10-8) mardi soir, au Madison Square Garden.

Dans les autres rencontres, Portland a battu un Denver privé de Nikola Jokic (119-100), Miami a gagné à Detroit (92-100) et les Mavs d’un Luka Doncic de retour ont décroché un succès chez les Clippers, après une prolongation arrachée miraculeusement par Paul George (104-112).

La détermination d'Evan Fournier, vainqueur avec les New York Knicks face aux Los Angeles Lakers, le 23/11/2021 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Richard Gasquet a accordé un entretien à L'Equipe, publié dans le quotidien ce mercredi à la veille de la Coupe Davis. Il y évoque notamment sa retraite sportive, qu'il a failli prendre en début d'année 2021, en raison d'une blessure à un pied.

Tennis - Richard Gasquet a accordé un entretien à L'Equipe, publié dans le quotidien ce mercredi à la veille de la Coupe Davis. Il y évoque notamment sa retraite sportive, qu'il a failli prendre en début d'année 2021, en raison d'une blessure à un pied.

Football - Le club saoudien Al-Hilal, avec Bafétimbi Gomis sur le terrain et Leonardo Jardim sur le banc, a remporté pour la quatrième fois la Ligue des champions d'Asie en s'imposant en finale 2-0 face aux Pohang Steelers (Corée du Sud), mardi à Riyad.

- Le club saoudien Al-Hilal, avec Bafétimbi Gomis sur le terrain et Leonardo Jardim sur le banc, a remporté pour la quatrième fois la Ligue des champions d'Asie en s'imposant en finale 2-0 face aux Pohang Steelers (Corée du Sud), mardi à Riyad. Football - Les Tigres, où évoluent les joueurs français André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, sont devenus la première équipe de football mexicaine à annoncer son entrée dans les crypto-monnaies, via un partenariat avec la plateforme Bitso, mardi.

André-Pierre Gignac, buteur avec les Tigres - 16/10/2021 Crédit: Getty Images

Le tweet "guide touristique" huppé

Le podcast du jour : hommage à Dominici

Christophe Dominici nous a quittés le 24 novembre 2020. Un an plus tard, Franck Comba est l’invité de Raphaël Poulain et d’Arnaud Beurdeley pour parler de "Domi". Dans ce "Poulain Raffûte" particulier, il est question de plusieurs émotions. Mais surtout de sourires.

L'ancien patineur Philippe Candeloro est l’invité de Flo Masnada dans Belle Trace. Il revient d’abord sur ses débuts en patinage artistique avant d'évoquer sa reconversion, notamment en tant que commentateur... avec une certaine frustration : "On m’empêche d’être moi, naturel".

Les Fous du Volant se sont penchés mardi sur le succès de Lewis Hamilton, qui a dominé de la tête et des épaules l'antépénultième Grand Prix de la saison, au Qatar. Revenu à huit longueurs de Max Verstappen, le Britannique semble fondre sur le Néerlandais... le titre lui tend-il les bras ?

Quel serait le Grand Chelem où Alexander Zverev, récent lauréat du Masters, pourrait prendre une autre dimension ? C'est la question que se posent Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau dans Dip Impact. Ils accueillent aussi Diane Parry, la jeune Française qui vient de remporter son premier titre WTA.

La vidéo de rattrapage

L'élite des bolides. Mathilde Gros est 7e dans la catégorie "sprint", après la 1re étape de l'UCI Track Champions League, disputée il y a trois semaines à Majorque. Avant la 2e étape, ce samedi 27 novembre à Panevezys (Lituanie), la pistarde française de 22 ans vous fait découvrir les principales concurrentes des épreuves de vitesse. De la plus agile à la plus sympa.

La plus explosive, la plus drôle... Gros vous présente les reines de la vitesse

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Paris va se tester et peut se qualifier

Le Paris Saint-Germain peut prendre la tête de son groupe en Ligue des champions, ce mercredi. Il peut, aussi, s’assurer une place en huitième de finale. Il va, également, en savoir plus sur sa place dans la hiérarchie continentale, tant le test est grand. Autant d’enjeu, pour un seul match : Manchester City - PSG, c’est à suivre à partir de 21h.

"On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet" : mais alors, à quoi sert Pochettino au PSG?

2. Football - Justice : Benzema devrait être fixé dans la matinée

Karim Benzema bientôt fixé sur son sort . Le tribunal correctionnel de Versailles doit dire mercredi aux alentours de 9h30, si la star de l'équipe de France de football et du Real Madrid est coupable ou non de complicité de tentative de chantage envers son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. "L'affaire de la sextape" dure depuis 2015.

Karim Benzema avant Grenade - Real Madrid en Liga - 21/11/2021 Crédit: Imago

3. Handball - Ligue des champions : Le paradoxe Montpellier

Dans le dur en championnat (8e), Montpellier fait le job en Europe. Les Montpelliérains sont en tête de leur groupe en Ligue des champions, après sept matches disputés (cinq victoires, un nul, une défaite). Ils accueillent Elverum, à partir de 20h45 ce mercredi. Un match à suivre sur l'application Eurosport et sur Eurosport 2.

Avec AFP.

