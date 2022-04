CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue 1 : Mbappé fait briller Neymar et Messi et laisse la porte ouverte

Le PSG a réagi après sa lourde défaite à Monaco (3-0), le 20 mars, en étrillant Lorient (5-1) dimanche soir au Parc des Princes, en clôture de la 30e journée. Un festival lors duquel Kylian Mbappé a particulièrement brillé en signant un doublé (28e, 67e) et trois passes décisives , complété par deux réalisations de Neymar (12e, 90e) et une de Lionel Messi (90e). Pour la première fois de la saison, les trois stars parisiennes ont marqué. Au classement, le leader PSG compte toujours 12 points d'avance sur l'OM alors que Lorient reste 16e, est un point devant le barragiste Saint-Etienne.

"Si rester au PSG est possible? Oui bien sûr", a-t-il ajouté. Bref, il y a toujours match entre le PSG et le Real Madrid. Mais, pour le PSG et ses supporters, une autre bonne nouvelle est venue de la star de Bondy : "Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres" , a soufflé l'attaquant au micro d'Amazon Prime, à propos de son avenir., a-t-il ajouté. Bref, il y a toujours match entre le PSG et le Real Madrid.

2. Tennis - ATP Miami : L'ère Alcaraz a commencé

A 18 ans seulement, Carlos Alcaraz a inscrit son nom au palmarès du Masters 1000 floridien, faisant de lui le troisième plus jeune consacré dans un tournoi d'une telle envergure, derrière Michael Chang et Rafael Nadal. Le phénomène espagnol, déjà titré cette année sur la terre battue de Rio de Janeiro et d'Umag, a écarté en finale le Norvégien Casper Ruud, 7-5, 6-4. Ce lundi, il apparaîtra à la 11e place du nouveau classement ATP.

3. MotoGP - Grand Prix d'Argentine : La totale pour Aleix Espargaro et Aprilia

Aleix Espargaro et Aprilia ont terminé le travail en signant leur première victoire ensemble dans la catégorie reine . Auteur de la première pole position de la marque italienne, sur le circuit de Termas de Rio Honda, l'Espagnol a remporté son duel avec son compatriote Jorge Martin (Ducati Pramac), un exploit qui lui permet de surcroît de prendre les commandes du championnat du monde. En revanche, Fabio Quartararo (Yamaha Factory), huitième, n'a pas pesé sur la course et l'autre Français en lice, Johann Zarco (Ducati Pramac), a abandonné sur chute.

4. Rugby - Top 14 : Le Racing 92 déferle sur le Stade Français

5. Basketball - NBA : Embiid brille, Jokic sans pitié pour les Lakers

Avec 44 points et 17 rebonds, Joel Embiid a encore été époustouflant . Mais il fallait bien ça car Philadelphie n'a battu Cleveland que 112 à 108. Nikola Jokic a aussi été étincelant avec Dallas, auteur de 38 points et 18 rebonds, enfonçant un peu plus les Los Angeles Lakers (129-118), onzièmes à l’Ouest.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Serie A : L'Inter Milan a entretenu ses rêves de scudetto en battant la Juventus (1-0), sur un penalty d'Hakan Calhanoglu juste avant la pause, lors de la 31e journée. Statu quo au classement : les Nerazzurri restent troisièmes et les Bianconeri quatrièmes.

Rugby : L'Australie a obtenu le statut de "candidat préférentiel" pour accueillir la Coupe du monde féminine en 2029, soit deux ans après le tournoi masculin que le pays organisera.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Pogacar partout, Van der Poel parfait, Madouas sur la boîte : le résumé d'un Ronde ébouriffant

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme - Tour du Pays basque : Duel Alaphilippe - Roglic

Du beau monde sur la ligne de départ du contre-la-montre de 7,5 km, support de la 1re étape autour de Fontarrabie. Quick-Step aligne Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel pour tenter de détrôner Primoz Roglic (Jumbo-Visma) , tandis que David Gaudu, victime d'une lourde chute sur Paris-Nice, reprend.

2. Football - Championnats européens : L'AC Milan sur le pont

Des rencontres sont au programme trois dans les principaux championnats, avec en Serie A le leader AC Milan face à Bologne (13e) à 20h45, après Hellas Vérone (10e) - Genoa (18e) à 18h30.

En Premier League, Arsenal (5e) se déplace chez son voisin londonien de Crystal Palace (12e) à 21h, et au même moment la Real Sociedad (6e) recevra l'Espanyol Barcelone (12e).

3. Tennis - ATP et WTA : Retour sur terre

Après la tournée US des Masters sur dur Indian Wells / Miami, place à la saison sur terre battu avec les ATP 250 de Houston et Marrakech, le WTA 500 de Charleston et le WTA 250 de Bogota.

