1. Football - Ligue des champions : Paris crispé mais Paris libéré

Le Paris Saint-Germain a souffert. Bien plus que le score final de son huitième de finale retour (1-1) ne le laisse croire. Dominé par le FC Barcelone, le vice-champion d'Europe a plié mais n'a pas rompu. Il doit cela à la maladresse des Catalans, un peu - Messi a notamment été en échec sur penalty. Et à Keylor Navas, beaucoup.

Statut dégradé et incapacité à gérer : la remontada n’est pas totalement soldée

2. Basketball - NBA : Les Mavericks matent les Spurs

Après un léger break et une participation au dernier All-Star Game, Luka Doncic a repris ses bonnes habitudes cette nuit. Et ce sont les Spurs qui en font fait les frais. Le Slovène et Kristaps Porzingis ont été les moteurs de la victoire de Dallas contre San Antonio(115-104). Dans l'autre match de la soirée en NBA, les Grizzlies ont battu les Wizzards (127-112). Autre information de la soirée : Les Spurs et LaMarcus Aldridge se sont mis d'accord pour mettre fin à leur aventure.

3. Tennis - ATP Marseille : Humbert trop fort pour Tsonga

Ugo Humbert n'a pas fait de cadeau à Jo-Wilfried Tsonga. Dans une rencontre 100% tricolore, le plus jeune s'est assez logiquement imposé en deux sets (6-3, 6-4) face à son aîné, qui avait décroché sa première victoire depuis novembre 2019 la veille. En quart de finale, Humbert affrontera Alejandro Davidovich Fokina ou Arthur Rinderknech.

Football - Ligue 1 : Pour la première de Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille : Pour la première de Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur le fil (1-0) face au Rennes de Bruno Genesio en match en retard de la 22e journée.

Football - Ligue des champions : Mal en point en Premier League, Liverpool a assuré en C1. : Mal en point en Premier League, Liverpool a assuré en C1. Les Reds ont battu Leipzig en huitième de finale retour sur le même qu'à l'aller (2-0).

Malgré le nul, ce sont bien les Catalans qui ont ultra-dominé le choc entre le PSG et le Barça. Le tout grâce à un coup tactique imaginé par Ronald Koeman qui a complétement enrayé la machine parisienne de Mauricio Pochettino. Voici la palette tactique avec Cyril Morin. Retrouvez Tour d’Europe tous les jeudis sur Eurosport.

Comment Koeman a piégé Pochettino

Pour la première fois depuis 2005, il n'y aura ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi en quarts de finale de Ligue des champions. Kylian Mbappé et Erling Haaland, eux, y seront.

1. Rugby - Tournoi des Six Nations : Quelle compo pour affronter les Anglais ?

A 12h15, Fabien Galthié dissipera quelques incertitudes. Le sélectionneur de l'équipe de France s'apprête à dévoiler la composition de l'équipe qui affrontera l'Angleterre, ce samedi, à Twickhenham. On va donc savoir qui sera l'élu pour compenser le forfait de Bernard Le Roux, pourtant si précieux.

XV de France - Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles) Crédit: Icon Sport

2. Cyclisme - Paris-Nice : La revanche pour Arnaud Démare ?

Eurosport. C'est probablement sa dernière occasion de briller sur ce Paris-Nice. Battu par Sam Bennett lors de la 1re étape, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) devrait avoir une autre chance ce jeudi, à Bollène. Déjà impressionnant mercredi , Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pourrait, lui, passer une journée plus tranquille. A suivre sur

Cyclisme Paris-Nice 2021 | 5e étape 14:15-15:59

3. Cyclisme - Tirreno-Adriatico : Bataille pour les cadors (dont Alaphilippe) en perspective

Eurosport ! Voilà une deuxième étape qui promet. Mercredi, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a encore démontré qu'il était capable de tout faire , en s'imposant au sprint. Ce jeudi, sur une étape de puncheurs reliant Camaiore à Chiusdino, il faudra encore compter sur lui. Mais aussi sur Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), tous deux apparus en forme sur les Strade Bianche… A suivre sur

Un sprint inévitable et un van Aert impérial : le résumé de la 1re étape

4. Football - Ligue Europa : Un choc qui fleure bon la C1

Il n'y a plus de club français engagé en C3. Mais en 8e de finale, il y a tout de même un énorme choc à suivre : Manchester United - AC Milan (18h55), c'est un match qui ravive quelques bons souvenirs de Ligue des champions. Et des instants de légende. Notamment un but fantastique de Kaka.

Kakà (AC Milan) face à Manchester United en 2007 Crédit: Getty Images

5. Tennis - ATP : Après s'être rassuré, Federer doit enchaîner

Il a dissipé les premiers doutes entourant son retour à la compétition, mercredi, en battant Daniel Evans. Ce jeudi, la mission de Roger Federer, qui dispute son deuxième match en deux jours après s'être tenu écarté des courts durant plus d'un an, sera de se rassurer sur le rythme qu'il est capable de supporter. Le Suisse a rendez-vous avec Nikoloz Basilashvili à Doha. A suivre également : le choc entre Dominic Thiem et Bautista Agut sur ce même tournoi, ainsi que l'énorme défi de Lucas Pouille face à Stefanos Tsitsipas.

Roger Federer Crédit: Getty Images

6. Biathlon - Sprint Messieurs de Nové Mesto na Morave : Les Bleus ambitieux

Encore une belle journée pour les Français en ouverture de cette deuxième semaine en République tchèque ? Réponse ce jeudi après-midi (à partir de 17h30) avec le Sprint Messieurs, où les Bleus seront ambitieux. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet mais aussi Simon Desthieux, magnifique le week-end dernier, ont de belles chances de briller.

Biathlon Nove Mesto II | Sprint Messieurs 17:20-18:50

