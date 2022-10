Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

L'OM relancé pour les 8es ? "Il n'a toujours pas droit à l'erreur"

2. Basket-ball - NBA : Les USA n'avaient d'yeux que pour lui. Lui, c'est Victor Wembanyama, prodige français de 2,21 m à 18 ans en démonstration avec les Metropolitains 92 de Boulogne-Levallois cette nuit à Las Vegas face à Ignite, l'équipe de G-League américaine, réserve de champions NBA en devenir. Au-delà du score (122-115 pour les locaux), Wembanyama a terminé avec 37 points et 5 contres au compteur , versus 28 pour l'autre phénomène qu'il affrontait Scoot Henderson. Match retour demain. On en salive déjà.

2,43m d'envergure : Wembanyama, le phénomène qui fait rêver la NBA

Medvedev en patron face à Ramos Vinolas : les temps forts de la rencontre en vidéo

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions : Xavi n'est pas vraiment réputé pour son caractère colérique. Mais cette fois, même lui a fini par craquer ce mardi soir. Barcelone battu par l'Inter Milan (1-0) au Meazza, l'entraîneur du Barça n'a pu retenir sa colère et son incompréhension. Pourquoi ? Un penalty oublié selon lui...

Justice : L'ancien entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique du Brésil, Fernando de Carvalho Lopes, a été condamné à 109 ans et huit mois de prison pour le viol de quatre athlètes, dont au moins une mineure.

Foot US : La capitaine de l'équipe des Etats-Unis, Becky Sauerbrunn, a estimé mardi que les propriétaires d'équipes et autres responsables pointés pour leur passivité dans l'enquête sur la pratique systémique d'abus et d'agressions sexuels dans le football féminin américain, devraient être bannis.

Athlétisme : La ville de Pékin accueillera en novembre son marathon annuel, après deux annulations consécutives pour cause d'épidémie de Covid-19, au moment où la Chine reprend progressivement l'organisation de compétitions internationales.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Dans l'ombre de ses résultats impressionnants et de son monstre Erling Haaland, quelque chose manque au club de Manchester City : l'amour. La faute à un modèle de "nouveau riche" et d'un actionnaire, Abu Dhabi United Group, trop proche du pouvoir aux Emirats Arabes Unis, nous explique Philippe Auclair à lire aujourd'hui.

"S'il continue comme ça, Haaland terminera à 76 buts… en championnat !"

A 30 ans et 2 mois, Constant Lestienne est le tennisman français le plus âgé à avoir fait son apparition dans le Top 100 mondial. Une éclosion tardive pour cet Amiénois, longtemps sujet aux blessures qui a toujours cru en ses capacités contre vents et marées. Invité dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast, le Français explique les difficultés rencontrées avant d'avoir percé.

Lestienne, Top 100 décomplexé : "Ni la FFT ni mon entourage ne m'ont cru capable de faire ça"

Ce mercredi, ce sera l'entrée en lice d'un joueur très attendu au tournoi ATP 500 d'Astana au Kazakhstan : Novak Djokovic. Le Serbe, 7e mondial en quête de réconfort et récent vainqueur du tournoi de Tel-Aviv dimanche dernier , affronte le Chilien Cristian Garin pour son match inaugural vers 18h. Auparavant, Adrian Mannarino se mesurera à David Goffin, tombeur de Carlos Alcaraz mardi. Stefanos Tsitsipas terminera la programme de la soirée par son match face au qualifié italien Luca Nardi.

Pléiade de revers gagnants pour retour victorieux : comment Djokovic a dominé Cilic

Cette semaine va débuter la Coupe du monde féminine de rugby, à l'autre bout du monde. Accompagné d’Arnaud Beurdeley, journaliste du Midi Olympique, Raphaël Poulain reçoit Marie Sempéré, ancien joueuse internationale française et consultante TF1 lors de la compétition, avant le lancement de ce Mondial en Nouvelle-Zélande le 8 octobre avec France-Afrique du Sud.

"Une Coupe du monde féminine sur une grande chaîne... inimaginable il y a encore 15 ans"

La question du jour : Le PSG se sortira-t-il aussi du piège portugais ?

Ce mercredi, le PSG se déplace à l'Estadio da Luz pour un énorme test, peut-être le plus consistant jusqu'à présent pour la troupe de Christophe Galtier. Imbattable en championnat et très bien parti en C1, 13 victoires en 14 matches cette saison, Benfica a de quoi embêter cette équipe de Paris qui a montré bien des failles depuis le début de la saison. Une chance pour le PSG : Lionel Messi serait enfin sorti de sa boîte ...

13 victoires en 14 matches : pourquoi Benfica peut faire dérailler Paris

