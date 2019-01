PSG, Dakar, Lakers, Messi-Suarez, Parker, Real Madrid : l'actu sur un plateau

1. Football - Coupe de France : Le PSG tient son rang face à Pontivy

Le PSG n'a pas tremblé. Opposé au GSI Pontivy, un pensionnaire de National 3, en 32es de finale dimanche soir, le club de la capitale a assuré sa présence en 16es après un large succès acquis sur la pelouse du Moustoir (0-4). Paris s'en est remis à des réalisations de Jule Sylvain (24e, CSC), Neymar (70e), Kylian Mbappé (77e, S.P) et Julian Draxler (88e) pour aller chercher cette 25e victoire de rang en Coupe de France.

Vidéo - Neymar et Mbappé déjà buteurs, Draxler subtile : le résumé de Pontivy - PSG (0-4) 02:43

2. Basket - NBA : Les Lakers corrigés, Parker-Walker brillent avec les Hornets

Les Los Angeles Lakers sont désarmés sans LeBron James : ils ont concédé leur cinquième défaite en six matches, sur le parquet de Minnesota (108-86), depuis que leur superstar s'est blessée aux adducteurs le jour de Noël. Malgré ce succès, Minnesota, 11e de la conférence Ouest, a remercié son entraîneur Tom Thibodeau dans la foulée.

Pendant ce temps, le duo-vedette de Charlotte Tony Parker et Kemba Walker a terrassé Phoenix (119-113) dans sa salle en marquant respectivement 20 et 29 points. Parker a livré l'un de ses matches les plus complets depuis qu'il a rejoint Charlotte l'été dernier avec 20 points (9 sur 16 au tir) et six passes décisives en 27 minutes.

3. Tennis - ATP / WTA : Paire éliminé à Auckland, Parmentier passe à Hobart

Dernière semaine de préparation avant le début de l'Open d'Australie. Peu de résultats cette nuit : la pluie a empêché les rencontres de se jouer à Sydney chez les dames et les messieurs. A Auckland, Benoît Paire, pas remis du décalage horaire, a subi la loi de Cameron Norrie au 1er tour (6-3, 6-2). A Hobart, Pauline Parmentier s'est qualifiée pour le 2e tour après son succès en trois sets face à la locale Ellen Perez (6-2, 5-7, 7-5).

On a aussi retenu pour vous :

Football - Liga : Le FC Barcelone a consolidé sa position de leader après son précieux succès sur la pelouse de Getafe dimanche soir (1-2). Lionel Messi et Luis Suarez ont offert la victoire aux Catalans. Le Real Madrid s'est, lui, incliné à domicile face à la Real Sociedad (0-2).

Football - Transferts : Le Real Madrid a annoncé, dimanche en début de soirée, l'arrivée de Brahim Diaz en provenance de Manchester City. Le milieu de terrain a signé avec la Casa Blanca jusqu'en 2025. Il sera présenté à 13h30.

Golf - Circuit PGA : L'Américain Xander Schauffele s'est offert le Tournoi des Champions, première épreuve de la saison sur le circuit PGA, grâce à un 4e et dernier tour éblouissant, dimanche à Hawaï. Tiger Woods a fait l'impasse pour privilégier sa préparation physique.

Football américain - NFL : Les Los Angeles Chargers et Philadelphie, vainqueur du dernier Super Bowl, se sont qualifiés pour le 2e tour des play-offs en s'imposant respectivement à Baltimore (23-17) et Chicago (16-15).

La vidéo de rattrapage : l'exploit d'Andrézieux face à l'OM

Vidéo - Comment l'OM s'est fait humilier par Andrezieux : le résumé d'une déroute 02:50

