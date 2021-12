Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Paris confirme les doutes

Sacré champion d'automne de la Ligue 1, le PSG, qui subit toujours les événements, a sauvé un point dans le temps additionnel à Lens (1-1), samedi, où il a fait étalage de ses difficultés récurrentes dans le jeu, à l'image d'un Lionel Messi toujours aussi emprunté. Georginio Wijnaldum a sauvé in extremis Paris d'une deuxième défaite en championnat, en égalisant de la tête (90e+2) sur un centre de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, lors de RC Lens - PSG, le 04/12/2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Basketball – NBA : Les leaders au tapis

Il ne faisait pas bon être leader en NBA cette nuit : Brooklyn a été surpris sur son parquet par son dauphin Chicago (111-107), porté par Zach LaVine (31 pts, 8 rbds, 6 passes) et DeMar De Rozan (29 pts, 6 rbds), dans le choc de l'Est, tout comme Golden State auteur d'une vaine remontée face à San Antonio (112-107). Kevin Durant (28 pts, 10 rbds) a, malgré tout, profité de la nuit pour devenir le 24e meilleur marqueur de tous les temps, dépassant Ray Allen. A Oakland, Stephen Curry a longtemps été incapable de trouver la mire (1/14 après deux quart-temps et demi), avant d'enfin placer des banderilles qui ont relancé son équipe. La star a fini avec 27 points (8 rbds, 5 passes), mais au prix d'un erratique 7/28. Cela n'a pas suffi aux Warriors. Bien que privé de Giannis Antetokounmpo (mollet), Milwaukee (15-9) a facilement disposé de Miami (124-102).

3. Rugby – Top 14 : Tremblement de terre à Toulouse

Le Stade toulousain n'est plus premier du Top 14 ! Bordeaux-Bègles, en remportant un duel au sommet contre le double champion en titre, s'est emparé du fauteuil de leader , samedi soir lors de la 12e journée. Avec ce succès (17-7), l'UBB compte deux points d'avance en tête du championnat sur les Rouge et Noir, qui avaient les commandes depuis la mi-septembre avant leur échec au stade Chaban-Delmas, plein à craquer (33 000 spectateurs) pour cette rencontre de gala.

Top 14 - Romain Buros (Bordeaux-Bègles) Crédit: Icon Sport

4. Football – Liga : Le Real enfonce le clou mais perd Benzema

Malgré la blessure de Karim Benzema , touché à la jambe gauche, le Real Madrid a consolidé sa place de leader de Liga en l'emportant (0-2) samedi à Saint-Sébastien pour la 16e journée, alors que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont trébuché à domicile contre le Betis Séville (0-1) et Majorque (1-2). Le remplaçant de KB9, Luka Jovic, a servi une passe décisive en pivot pour Vinicius au retour des vestiaires (47e), puis a marqué son premier but de la saison, de la tête, dix minutes plus tard (57e). Avec ce succès, les Merengues portent un véritable coup de massue au classement : ils règnent sur la Liga avec huit points d'avance sur leur premier poursuivant, le FC Séville.

Benzema Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Ski alpin – Lake Louise : Déjà supersonique la veille, Sofia Goggia a encore survolé la seconde descente de Lake Louise samedi, sa deuxième victoire d'affilée en Coupe du monde, démontrant qu'elle est redevenue la reine de la vitesse, presque onze mois après une blessure au genou droit.

Golf : Tiger Woods est "encore loin" d'un retour éventuel à la compétition, a-t-il affirmé samedi, neuf mois après le grave accident de voiture dans lequel sa jambe droite a été très abîmée.

Football – Serie A : Naples, avec un effectif décimé, a dû rendre les armes samedi à domicile contre l'Atalanta Bergame (2-3) et abandonner la tête de la Serie A à l'AC Milan, qui a pour dauphin l'Inter Milan après la démonstration des Nerazzurri devant la Roma (3-0).

Football – MLS : Les Portland Timbers, champions en 2015, se sont qualifiés pour la finale de la MLS, samedi en écartant le Real Salt Lake (2-0).

Formule 2 – Grand Prix d'Arabie Saoudite : L'Australien Oscar Piastri (Prema) a fait un pas vers le sacre en Formule 2 en remportant la Course 2 de la septième et avant-dernière manche de la saison à Jeddah, en Arabie saoudite, samedi.

La vidéo de rattrapage

Le sacre de Katie Archibald est officiel. La pistarde britannique a pris la deuxième place du scratch, ce samedi à Londres, lors de la quatrième et dernière manche de la première Ligue des champions.

Le tweet qui ne nous étonne même plus

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 – Grand Prix d'Arabie Saoudite : Bataille royale à Jeddah

Max Verstappen dans les barrières, Lewis Hamilton devant sur la grille : une erreur du Néerlandais, troisième sur la grille, a offert la pole position du premier en Arabie saoudite de Formule 1 à son grand rival au championnat pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Les choses sont donc mal engagées pour Verstappen dans un week-end crucial. Et ça pourrait être pire si sa boîte de vitesses était endommagée, la remplacer coûtant cinq places sur la grille . Sur le papier, le pilote de 24 ans peut remporter son premier titre s'il termine premier ou deuxième en espérant que son rival de britannique trébuche. Une victoire d'Hamilton, assortie du point du meilleur tour, lui permettrait d'égaliser au classement si Verstappen termine deuxième. Sortez les pop-corns !

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix d'Arabie saoudite 2021 Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Lyon-Bordeaux, duel de malades

Trois défaites sur les cinq dernières journées de Ligue 1, une dixième place loin des standards du club : le bilan de Peter Bosz à Lyon est désormais soumis à l'exigence rapide de résultats à commencer à Bordeaux dimanche, où une victoire paraît impérative. 18es de Ligue 1, incapables de prendre plus d'un point lors de leur quatre dernières journées, rossés à Strasbourg dans la semaine (5-2), les Girondins vont encore plus mal que leurs hôtes du soir. Plus tôt dans la journée, Rennes tentera de se relancer sur la pelouse de Verts bien pâles (13h) et Nice recevra Strasbourg (17h).

Peter Bosz, entraîneur de l'Olympique Lyonnais Crédit: Getty Images

3. Ski Alpin – Beaver Creek : Une descente et un festin pour Kilde ?

Vainqueur de la première descente à Beaver Creek samedi, Aleksander Aamodt Kilde aura l'occasion de remettre ça ce dimanche pour se rapprocher encore de Marco Odermatt au général. Intouchable après sa victoire en Super-G vendredi, le Norvégien partira avec la faveur des pronostics pour la quatrième course en quatre jours. Côté français, on attend une réaction de Johan Clarey (18e), Maxence Muzaton (27e) et Matthieu Bailet (29e) pour clore en beauté la tournée américaine.

4. Handball – Championnat du monde : Premier test pour les Bleues

Après une entrée en matière convaincante contre l'Angola (30-20), les Bleues passent un premier test contre la Slovénie dimanche (18h), pour leur deuxième match du premier tour au Mondial 2021 à Granollers. En s'assurant vendredi un succès avec un écart de dix buts contre les championnes d'Afrique en titre, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont quasiment validé leur place pour le tour principal. Mais les championnes olympiques auront fort à faire face à la Slovénie, qui a fait forte impression face au Monténégro.

