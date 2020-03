PSG en quart, champion à terre, NBA suspendue : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : La saison suspendue jusqu'à nouvel ordre !

La NBA a annoncé mercredi qu'elle suspendait tous les matches de la saison, après un cas constaté de coronavirus chez un joueur de Utah, qui a dans un premier temps entraîné le report du match du Jazz prévu en soirée à Oklahoma City. Selon la chaîne ESPN et le site internet The Athletic, le joueur qui a contracté la maladie est Rudy Gobert. Ce dernier avait été annoncé forfait par la franchise de l'Utah avant le match.

2. Football – Ligue des champions : Le PSG prend (enfin) le quart

Dans un Parc des Princes à huis-clos, le Paris Saint-Germain est venu à bout 2-0 de Dortmund au terme d'un huitième de finale retour parfaitement maitrisé. Après la victoire 2-1 des Allemands au match aller, les hommes de Thomas Tuchel ont fait la différence grâce à Neymar (28e) et Bernat (45e) en première période, avant d'aller fêter la qualification avec leurs supporters présents en nombre devant le Parc. Paris retrouve donc les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 2016.

3. Football – Ligue des champions : Liverpool mis à terre par l'Atlético

Le tenant du titre est à terre. Liverpool a été battu, sur sa pelouse d'Anfield, par l'Atlético Madrid en huitième de finale retour (2-3) au terme d'un match au scénario complètement fou. Si les Reds ont dominé l'ensemble du match ils ne sont pas parvenus à inscrire plus d'un but aux hommes de Simeone lors du temps réglementaire. Et c'est en prolongation que les champions d'Europe en titre se sont fait punir. Après le deuxième but inscrit par Firmino (94e), synonyme de qualification après la victoire 1-0 de l'Atlético à l'aller, Llorente (97e et 105e) et Morata (120e) ont climatisé Anfield et mis un terme à l'aventure de Liverpool dès les huitièmes de finale.

4. Football : Le match Juve-OL plus que jamais menacé après l'annonce de la contamination de Rugani

La Juventus Turin a annoncé mercredi soir dans un communiqué que son défenseur Daniele Rugani avait été testé positif au Covid-19. Le champion d'Italie explique que le joueur de 25 ans allait être confiné jusqu'à nouvel ordre et qu'un recensement des personnes qui l'ont approché ces derniers jours allait être effectué. La Juventus doit accueillir l'OL la semaine prochaine en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Une rencontre plus que jamais menacée.

Nous avons aussi retenu pour vous

Coronavirus : Le point sur les derniers reports

Deux jours après l'annulation du Masters 1000 d'Indian Wells, les boards de l'ATP et de la WTA s'apprêteraient à prendre une décision radicale en mettant le circuit sur pause pour les six prochaines semaines, soit jusqu'au 27 avril. Plusieurs tournois devraient donc être rayés de la carte 2020, dont les Masters 1000 de Miami et Monte-Carlo.

La Fédération internationale de tennis a elle annoncé le report de la phase finale de la Fed Cup, initialement prévue du 14 au 19 avril prochain à Budapest

Les Mondiaux de patinage artistique, qui devait se tenir du 16 au 22 mars à Montréal ont également été annulé à cause de la propagation du virus en Amérique du Nord.

En France, le Final Four de la Coupe de la Ligue de handball a également été annulé alors que deux joueurs concernés par l'évènement sont actuellement confinés. Le tournoi devant se tenir ce weekend au Mans.

Enfin, la March Madness, rendez-vous du basket universitaire, qui doit se dérouler du 15 mars au 6 avril, se jouera à huit clos. Seuls les staffs et les proches des joueurs seront autorisés à assister aux rencontres.

Le coronavirus chamboule le monde du sport : le tableau des reports et huis clos

Rugby – XV de France : Fabien Galthié, sélectionneur des Bleus, a annoncé sur les antennes de RMC que son pilier, Mohamed Haouas, venait d'écoper de trois semaines de suspension après son coup de poing face à l'Écosse, dimanche dernier.

Mohamed Haouas (France)Icon Sport

Football – Bundesliga : En s'imposant mercredi soir à domicile face à Cologne (2-1), pour ce match en retard de la 21e journée de Bundesliga organisé à huis clos, Mönchengladbach a repris la quatrième place à six points du Bayern Munich.

Golf : La superstar du golf, Tiger Woods, sera intronisée au World Golf Hall of Fame dans la promotion 2021 a indiqué mercredi le comité à la tête de l'institution.

Basket – Euroleague : Malgré une grosse fin de match, les joueuses de Bourges sont passées tout près de l'exploit ce mercredi lors du premier match des quarts de finale d'Euroligue face à Fenerbahçe (80-75). De leur côté, les joueuses de l'ASVEL se sont inclinées à domicile contre Orenbourg (78-80).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon – Kontiolahti : Les Bleus veulent se racheter sur le sprint

Après l'échec de la mass start de Nove Mesto dimanche, l'équipe de France, Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet en tête, vont tenter de se racheter et récupérer des points précieux au classement général lors du sprint qui s'élancera à 15h30 en Finlande. Antonin Guigonnat partira avec le dossard numéro 8, Emilien Jacquelin le 41, Martin Fourcade le 49 et enfin QFM le 53.

2. Football – Ligue Europa : Début des huitièmes de finale

Alors que la moitié des huitièmes de finale de la C1 se sont achevés cette semaine, la Ligue Europa débute elle son programme alléchant ce jeudi soir. Si on ne sait pas ce qu'adviendra des matches Séville – Roma et Inter-Getafe, reportés à cause du coronavirus, United, sur la pelouse du LASK va tenter de faire un premier pas vers la qualification. Matches à suivre à partir de 18h55.

3. Cyclisme – Paris Nice : Après le contre-la-montre, les sprinteurs à l'honneur ?

Après le contre-la-montre atour de Saint-Amand-Montrond, patrie de Julian Alaphilippe, la 5e étape se déroule ce jeudi entre Gannat et La Côte-Saint-André. Une étape, longue de 227 kilomètres, qui pourrait sourire aux sprinteurs, à moins qu'un baroudeur ne parvienne à tromper la vigilance du peloton. Départ prévu à 11h.