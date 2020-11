Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris trébuche sur le Rocher

Tout se déroulait à la perfection pour le PSG, qui menait 2-0 sur la pelouse de Louis-II grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et puis, au retour des vestiaires, plus rien. Les Parisiens ont perdu le fil du match et l’AS Monaco, guidée par Kevin Volland (deux buts) a renversé le club de la capitale (3-2). Un revers qui plonge les joueurs de Thomas Tuchel encore plus dans le doute avant la réception importantissime du RB Leipzig en Ligue des champions mardi (21h).

2. Football - D1 Arkema : Le PSG fait tomber l’OL et prend la tête

Juste avant la trêve internationale, le duel au sommet de la D1 Arkema entre le PSG et l’OL se tenait au Parc des Princes vendredi soir. Pourtant impériales jusqu’alors (huit victoires en autant de journées), les Lyonnaises n’ont guère été à leur avantage et se sont logiquement inclinées face à leurs rivales, qui ont forcé la décision grâce à un but de Marie-Antoinette Katoto (1-0). Un court mais précieux succès qui permet aux Parisiennes de déloger les Fenottes de la première place du classement.

La joie des joueuses du PSG tombeuses de l'OL Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Les Lakers perdent Howard… mais récupèrent Harrell

La Free Agency 2020 a débuté vendredi soir et a été particulièrement animée du côté des Los Angeles Lakers. Les champions en titre ont d’abord dû se résoudre à voir partir Dwight Howard, qui a pris la route de Philadelphie. Mais quelques minutes plus tard, Adrian Wojnarowski révélait que Montrezl Harrell avait trouvé un accord avec la franchise californienne. Une arrivée d’autant plus surprenante que "Trezz" vient de passer trois saisons sous le maillot des Clippers.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Finals : Daniil Medvedev a maîtrisé Diego Schwartzman (6-3, 6-3) et signé son troisième succès en trois matches durant la phase de poules.

Une nouvelle leçon et un bilan immaculé : Medvedev déboule en demie gonflé à bloc

Football - Ligue 1 : Rennes a chuté à domicile contre Bordeaux (0-1). C’est une ancienne connaissance des Bretons, Hatem Ben Arfa, qui a offert les trois points aux Girondins.

Rugby à XIII - Super League : Corrigés par St-Helens en demie (48-2), les Dragons Catalans échouent aux portes de la finale pour la troisième fois de leur histoire après 2009 et 2014.

Football - MLS : Entraîné par Thierry Henry, l’Impact de Montréal a été éliminé en barrages de play-offs par New England Revolution (2-1). Fin de parcours également pour l’Inter Miami de Blaise Matuidi, sèchement battu par Nashville (3-0).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski alpin - Slalom de Levi : Shiffrin, 300 jours plus tard

Endeuillée par le décès de son père, Mikaela Shiffrin avait mis un terme prématuré à sa saison 2019-2020. 300 jours après sa dernière apparition sur les pistes, la skieuse américaine effectuera son grand retour à la compétition ce week-end, à l’occasion des slaloms de Levi. Une étape finlandaise que vous pourrez suivre en intégralité sur Eurosport, et cela dès samedi (première manche à 10h15, la seconde à 13h15).

Der Superstar bei den Frauen: Mikaela Shiffrin Crédit: Getty Images

2. Tennis - ATP Finals : Affiches de rêve pour un dernier carré de feu à Londres

Ils sont tous là. Les quatre meilleurs joueurs de l’année 2020 ont franchi l’obstacle de la phase de groupes et en découdront donc ce samedi, à l’occasion des demi-finales du Masters. En milieu d’après-midi (pas avant 15h), Dominic Thiem défiera le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et dans la soirée (pas avant 21h), Rafael Nadal croisera le fer avec Daniil Medvedev, l’homme en forme du moment. Deux affiches magnifiques à savourer en exclusivité sur les antennes d’Eurosport.

3. Football - Liga : Barcelone, un choc pour confirmer

Juste avant la trêve internationale, le FC Barcelone s’est offert une petite éclaircie dans un début de saison bien chaotique en dominant le Betis Séville (5-2). Les Blaugrana ne pointent cependant toujours qu’au huitième rang et, s’ils veulent progressivement se rapprocher des sommets, il leur faudra ramener un résultat positif de leur déplacement chez l’Atlético de Madrid ce samedi (21h). Un grand classique du championnat espagnol qui permettra aussi à Luis Suarez, désormais joueur des Colchoneros, de retrouver son ancienne équipe.

Icône vs bouc émissaire : jusqu'où le malaise Messi-Griezmann ira-t-il ?

