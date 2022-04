Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le PSG champion de France un peu terne

C'est fait. Paris s'est contenté samedi soir d'un match nul (1-1) au Parc face à Lens, mais cela suffit au club de la capitale pour s'assurer d'un 10e titre de champion de France, record égalé. Le PSG reprend son bien après le sacre lillois la saison dernière. Mais cette soirée peu festive aura été à l'image de sa saison : Paris était au-dessus des autres et en-deça de son potentiel.

2. Boxe - Championnat du monde WBC : Fury domine Whyte et part en roi

Tyson Fury a conservé sa ceinture WBC des poids lourds en battant Dillian Whyte par KO au sixième round, au terme d'un combat présenté comme le dernier de la carrière du "Gipsy King", samedi au stade de Wembley de Londres. Devant 94.000 spectateurs, Fury a ensuite promis qu'il prenait bel et bien sa retraite.

3. Football - Bundesliga : le Bayern champion pour la dixième fois consécutive

Et de 32 pour le Bayern. Le club bavarois a assuré le 32e sacre de champion d'Allemagne de son histoire, le dixième consécutif, grâce à sa victoire sur le Borussia Dortmund (3-1) samedi à l'Allianz Arena. La formation munichoise a fait la différence dès la première période pour décrocher un nouveau titre, à trois journées de la fin.

4. Basketball - NBA : Utah égalise, ça sent le roussi pour les Nets

Les playoffs de NBA suivent leur cours. Dans la soirée de samedi, Utah a égalisé (2-2) dans sa série grâce à un panier de Rudy Gobert à une poignée de secondes du buzzer (100-99) tandis que les Raptors se sont offerts un peu d'espoir en s'imposant sur leur parquet face aux Sixers (110-102) pour revenir à 3-1. Dans la nuit, les Nets se sont mis dans une sacrée panade en s'inclinant de nouveau contre les Celtics (103-109, 3-0 dans la série) et Minnesota a continué de faire mentir les côtes et a égalisé contre Memphis (119-118, 2-2 dans la série).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : La large victoire de Lyon contre Montpellier (5-2) a été entachée par La large victoire de Lyon contre Montpellier (5-2) a été entachée par des insultes et des sifllets de certains supporters de l'OL envers Karl Toko Ekambi pour une célébration provocatrice après avoir marqué le quatrième but des Gones. Ce qui a provoqué la colère de Jean-Michel Aulas.

Football - Espagne : Le Betis Séville de Nabil Fékir est venu à bout de Valence (1-1, 5-4 aux tab) pour Le Betis Séville de Nabil Fékir est venu à bout de Valence (1-1, 5-4 aux tab) pour s'offrir la troisième Copa del Rey de son histoire

Football - Ligue des champions (F) : L'absence de Kheira Hamraoui du groupe parisien pour affronter l'OL en demi-finale de C1 avait attiré l'attention. Le PSG a confirmé que cette décision est survenue après une L'absence de Kheira Hamraoui du groupe parisien pour affronter l'OL en demi-finale de C1 avait attiré l'attention. Le PSG a confirmé que cette décision est survenue après une altercation entre Hamraoui et Baltimore samedi à l'entraînement.

Rugby - Top 14 : Devant plus de 60 000 personnes à l’Orange Vélodrome, le RC Toulon s’est imposé (19-15) face au Stade Toulousain et signe un quatrième succès de rang en championnat, lui permettant de toujours croire en une possible qualification.

Basketball - Coupe de France : Grâce à un dernier quart-temps de feu, Pau-Lacq-Orthez a Grâce à un dernier quart-temps de feu, Pau-Lacq-Orthez a remporté son premier trophée depuis 15 ans en décrochant la Coupe de France samedi à Bercy contre Strasbourg (95-86).

La vidéo de rattrapage

C'est la vidéo WTF de la soirée de samedi. Lors du match dingue qui a vu l'élimination du champion du monde en titre, Mark Selby, les deux joueurs se sont précipités aux toilettes en plein milieu de la manche la plus longue de l'histoire. La suite de la compétition est à retrouver en direct sur les chaînes d'Eurosport.

Le podcast

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - GP d'Emilie-Romagne

Avec Max Verstappen (Red Bull) en pôle devant Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull), les pilotes s'élanceront à 15h pour dominer le bitume d'Imola.

2. Tennis - ATP Belgrade et Barcelone

Novak Djokovic est de retour en forme et aura une occasion de le confirmer en finale à Belgrade contre Andrey Rublev. En Espagne, les deux demi-finales (Alcaraz - De Minaur et Schwartzman - Carreno-Busta) interrompues hier après 20 minutes de jeu à cause de la pluie reprendront à 11h ce dimanche. La finale, elle, est prévu dans la même journée à 16h. Le tout à suivre en direct sur les chaînes d'Eurosport bien sûr.

3. MotoGP - Grand Prix du Portugal

Fabio Quartararo, en difficulté cette saison, s'élancera en cinquième position sur un Grand Prix qui lui avait réussi l'année dernière. Johann Zarco (Ducati) a signé le meilleur temps des qualifications et partira en pole position.

