PSG, Golden State Warriors, Stephen Curry, Marcel Hirscher : L'actu sur un plateau

1. Football – Coupe de France : Lyon solide à Bourges

L'OL n'est pas tombé dans le piège tendu à domicile par Bourges, club de National 3 (0-2). Les hommes de Bruno Genesio sont parvenus à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe de France grâce à des réalisations en deuxième période de Martin Terrier et Ferland Mendy. Anthony Lopes s'est signalé en réalisant plusieurs grosses parades pour éviter à ses partenaires une fin de rencontre difficile. Lyon fait donc mieux que Montpellier, Nîmes ou Angers, les trois clubs de l'élite éliminés samedi.

Vidéo - Du sérieux, des occasions et un excellent Lopes : Lyon a eu tout bon pour battre Bourges 03:48

2. Rugby – Top 14 : Le Racing réintègre le Top 6 en dominant Toulon

Le Racing a facilement pris la mesure de Toulon dans le cadre de la 14e journée de Top 14 (22-13). Le RCT, qui n'a ramené aucun point de ses déplacements cette saison, a montré un visage combatif sur le terrain du club francilien. Mais cela n'a pas suffi. Les Racingmen ont inscrit trois essais. Les voilà de retour dans le Top 6. Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure de Teddy Thomas, touché aux ischios. Toulon est pour sa part 11e.

Virimi Vakatawa face à ToulonIcon Sport

3. Basket – NBA : Un festival à trois points à Sacramento

On le sait, les tirs à 3 points sont devenus primordiaux pour les équipes de NBA. C'est l'une des tendances lourdes de ces dernières années. Dans la nuit, à Sacramento, un nouveau record de paniers primés inscrits en cumulé par deux franchises a été établi. Les Warriors (21) et les Kings (20) ont fait mouche de loin à 41 reprises. Le seul Stephen Curry a réalisé un 10/20 dans cet exercice (42 points au total). Golden State a fini par s'imposer (123-127). Dans les autres résultats de samedi, Denver a battu Charlotte avec 39 points de Nikola Jokic (123-110), Toronto a pris le meilleur sur Milwaukee à l'extérieur (116-123), Houston s'est incliné à Portland (110-101) malgré un James Harden toujours aussi prolifique (38 pts à 13/35) et San Antonio a nettement dominé Memphis (108-88).

Tennis – ATP Auckland : Ugo Humbert a réussi à sortir des qualifications en battant Roberto Marcora (6-2, 7-6[3]). Il affrontera Gaël Monfils au premier tour.

Foot US – NFL : Indianapolis et Dallas se sont qualifiés pour le 2e tour des playoffs en battant respectivement Houston (21-7) et Seattle (24-22).

Tennis – ATP Sydney : Adrian Mannarino a été éliminé au premier tour par Jordan Thompson, 72e mondial (6-3, 6-3).

Vidéo - Des exploits à la pelle, des émotions à gogo : les matches de samedi ont tenu leurs promesses 03:06

1. Football - Coupe de France : Paris, Marseille et Monaco opposés à des clubs modestes

Neuf clubs de Ligue 1 disputent les 32es de finale de la Coupe de France ce dimanche. Le PSG clôturera la journée en affrontant la GSI Pontivy (20h45). Avant cela, Monaco se déplacera à Canet-en-Roussillon (14h15). L'OM ira pour sa part à Andrézieux (14h15). Le seul affrontement entre clubs de l'élite, Toulouse – Nice, aura lieu au cœur de l'après-midi (17h15).

Vidéo - Cadors, magie de la Coupe et guérison(s) : les bonnes raisons de suivre les multiplex ce dimanche 01:59

2. Ski alpin – Coupe du monde : Hirscher en quête d'une 30e victoire en slalom (12h15)

Marcel Hirscher s'était complètement manqué lors de la seconde manche du dernier slalom disputé à Madonna di Campiglio. L'Autrichien cherchera donc ce dimanche à se reprendre en allant chercher une 30e victoire dans la discipline à Zagreb. Il sera évidemment le grand favori de la course, lui qui s'élancera avec le dossard 4. A suivre côté français Alexis Pinturault (dossard n°8), Victor Muffat-Jeandet (n°9), Jean-Baptiste Grange (n°19), Clément Noël (n°18) et Julien Lizeroux (n°22).

3. Rugby – Top 14 : L'ASM pour reprendre la tête du classement (17h00)

Clermont reçoit La Rochelle en clôture de la 14e journée. L'ASM, champion d'automne, peut reprendre la tête du classement à Toulouse, qui possède une longueur d'avance après son succès à Agen (20-27). Mais il faudra pour cela dominer un club qui reste sur sept victoires consécutives en championnat. Pas une mince affaire.