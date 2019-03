PSG, LeBron, Indian Wells, Rennes : L'actu sur un plateau du 7 mars 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Incorrigible PSG !

Si l'expérience est la somme des erreurs qu'on a pu commettre par le passé et qui nous ont appris quelque chose, alors le PSG n'aura rien appris de la remontada du FC Barcelone (6-1), il y a tout juste deux ans. Dans ces histoires traumatisantes, le pire est sans doute quand on recommence et le club parisien a coupablement échoué (1-3), cette fois à domicile, après avoir donné une leçon de réalisme à Manchester United à l'aller (0-2). "Encore une fois au même moment de la saison, on commet les mêmes erreurs..., a pesté Marquinhos. C'est inadmissible de faire le match qu'on a fait. On avait la possession, le contrôle du match. Manchester était venu pour défendre et attendre nos erreurs. Ils ont su en profiter."

Le PSG a perdu la main aux deux extrémités du match : à la 2e minute lorsque Romelu Lukaku a ouvert la marque puis à la 93e quand Marcus Rashford a transformé le pénalty fatal à la sévérité assumée par l'arbitre, VAR à l'appui. Bévue de Thilo Kehrer, approximations de Gigi Buffon et Killian Mbappé, le debrief risque d'être long du côté du Camp des Loges…

Vidéo - "Le pari Buffon est raté au PSG" 01:23

Bloqué pour la troisième année de suite en 8e de finale, Paris n'a pas été le seul déçu de la soirée. Vainqueur du FC Porto (2-1) à l'aller, la Roma s'est inclinée (3-1) après prolongation sur un penalty accordé avec l'assistance de la vidéo.

2. Football - Coupe de France : Nantes ira à Paris

Ligue 1 contre National 2, la différence de niveaux était trop grande et Nantes a fait respecter la hiérarchie face à Vitré, en l'emportant (0-2) sur des buts de Gabriel Boschilia (25e), rabroué quelques jours plus tôt par Vahid Halilhodzic, et Antonio Mance (44e), dont c'était la première titularisation. "On a été sérieux, les garçons étaient en place", a commenté le coach ligérien. Pour le Petit Poucet, c'est une fin de parcours sans regret. Son entraîneur, Michel Sorin, a estimé que le FCN avait pris le match au sérieux et que sa propre équipe avait joué avec ses moyens et appliqué le plan prévu.

Voilà, Nantes ira donc bien jouer sa demi-finale début avril au Parc des Princes. Il défiera le PSG, un tenant du titre devenu plus à sa portée depuis mercredi soir.

Vidéo - Inspiration, maîtrise, gestion : Nantes s'est comporté en patron pour rejoindre le dernier carré 02:43

3. Basketball - NBA : LeBron un peu plus dans l'histoire

LeBron James n'avait que 13 points à inscrire contre Denver, deuxième de la Conférence Ouest, pour dépasser le total Michael Jordan, légende des Bulls, et ainsi figurer désormais dans le Top 4 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. L'as des Los Angeles Lakers y est parvenu à 5'38" de la fin du 2e quart-temps, chaudement salué par ses coéquipiers sous les applaudissements nourris du Staples Center. Pour en arriver là, il a marqué en moyenne 27,1 points par match depuis ses débuts dans la ligue, en 2003. Prochain objectif : Kobe Bryant et ses 33.643 unités.

A l'Est, Philadelphie, quatrième, s'est fait surprendre à Chicago (108-107) et Boston, cinquième, a eu raison de Sacramento (109-111). A Charlotte, Tony Parker (2 points et 5 passes décisives en 22 minutes) n'est toujours pas sûr de voir une fois de plus les play-offs. Les Hornets ont été battus à domicile par Miami (84-91), notamment à cause d'un 2-16 dans le 4e quart-temps. Cette défaite les fait passer de la 8e à la 10e place.

Par contre, Rudy Gobert a été plus heureux et prolifique avec Utah, qui a pris sa revanche de lundi en gagnant à La Nouvelle-Orléans (104-114), avec 22 points et 13 rebonds synonymes de 51e "double double".

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Indian Wells : La Française Pauline Parmentier s'est inclinée au 1er tour contre la Britannique Johanna Konta, 6-2, 6-3. Pas de souci pour la prodige Amanda Anisimova face à Aleksandra Krunic : 6-0, 6-4.

Formule 1 : La FIA a indiqué à l'écurie Williams que sa FW42 n'était pas conforme au règlement. Et à une semaine du contrôle technique du premier Grand Prix de la saison, à Melbourne, Williams a annoncé que Paddy Lowe, son boss de technique, avait pris un congé...

Rugby : World Rugby a précisé les contours de sa future Ligue mondiale, baptisée "Championnat des nations". Lancement 2022 avec trois divisions selon un système de promotion-relégation "basé sur le mérite", chaque division étant séparée en deux conférences, l'une européenne, l'autre "Monde".

Basketball - NBA : Le pivot australien Andrew Bogut va faire son retour sous le maillot de Golden State, son équipe de 2012 à 2016, a annoncé le double champion en titre.

Le tweet renversant

Ole Gunnar Solskjær serait-il devenu le vrai "Special One" de MU ?

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Lafond : "Les Bleus vont perdre contre l'Irlande... mais on ne prendra pas 40 points" 03:16

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Mondiaux : Fourcade fermera le relais

L'équipe de France aura sûrement l'or dans ses skis et ses carabines à partir de 16h15, à Ostersund en Suède, pour le relais mixte. Avec un petit plus : Martin Fourcade, plus vu en compétition depuis le 27 janvier à Anterselva, sera en effet son dernier relayeur. Le quintuple champion olympique aura été précédé par Anaïs Chevalier, Julia Simon et Simon Desthieux.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Tennis - Indian Wells : Sous le signe des Tricolores

Coup d'envoi à 20h françaises de ce premier Masters 1000 de la saison. A suivre notamment côté tricolore, Pierre-Hugues Herbert, Jérémy Chardy, Ugo Humbert er Benoît Paire, respectivement contre Philipp Kohlschreiber, Marcos Giron, Maximilian Marterer et le qualifié Prajnesh Gunneswaran. Le petit bonus ? L'espoir Félix Auger-Alliassime contre Cameron Norrie.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Chez les dames, Kristina Mladenovic sera à l'œuvre face à Saisai Zheng, et Alizé Cornet face à Ajla Tomljanovic.

3. Football - Ligue Europa : Rennes se frotte à Arsenal, Ben Arfa retrouve Emery

Bourreau inattendu du Bétis Séville au tour précédent, le Stade Rennais n'a pas de complexe contre Arsenal en 8e de finale aller au Roazhon Park, à 18h55. "Il y a de la joie, pas d'excitation", a résumé l'entraîneur breton, Julien Stephan, pour qui l'équipe londonienne est "très flexible et très modulable sur le plan tactique" La patte d'Unay Emery, coach des Gunners, dont Hatem Ben Arfa garde un souvenir amer de sa période PSG. Mais d'autres retrouvailles seront plus chaleureuses, notamment pour le Gunner Petr Cech, portier de Rennes de 2002 à 2004.