Les joueurs de Thomas Tuchel ont-ils fait un pari ? Ou un score leur était-il imposé cette semaine ? Toujours est-il que comme à Old Trafford, ils l'ont emporté à l'extérieur à Montpellier (1-3) pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Et comme à Manchester, le PSG, qui avait tant de mal ces dernières semaines à finir ses matches, a fait la différence en seconde période, grâce à Moïse Kean et Kylian Mbappé, auteur de son 100e but sous le maillot parisien. Pour Rennes, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Après leur défaite à Krasnodar en Ligue des champions, les Bretons ont sombré contre Lens (0-2), fragilisant un peu plus leur entraîneur Julien Stephan.