Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Miami : Ruud se paie Zverev, Sinner abandonne

Il y a encore eu de la casse. Francisco Cerundolo a poursuivi sa belle aventure floridienne en se qualifiant pour les demi-finales après l'abandon de Jannik Sinner , 11e joueur mondial, dès le premier set. Il était alors mené 4-1. L'Argentin affrontera Casper Ruud, costaud face à Alexander Zverev (6-3, 1-6, 6-3) pour une place en finale.

2. Basketball - NBA : Miami remporte le choc, les Français brillent en vain

Miami a confirmé sa suprématie. Le Heat s'est imposé lors de la grosse affiche de la nuit face aux Celtics (106-98) et conforté sa place de leader à l'Est. Jimmy Butler et Kyle Lowry ont respectivement inscrit 24 et 23 points. Belles performances (vaines) des Français : Evan Fournier a cumulé 30 points mais cela n'a pas permis à New York de battre Charlotte (114-125). Théo Maledon a été l'auteur de 18 points et 8 passes malgré la défaite du Thunder contre les Hawks (118-136).

3. Football - Ligue des champions (f) : Les Parisiennes arrachent la demie

Elles y sont. Mais ce fut dur. Au terme d'un match très animé, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales. Vainqueures à l'aller (2-1), les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont fini par s'en sortir en prolongation (2-2) grâce à un but de Ramona Bachmann (112e) qui a fait souffler le Parc des Princes. En demi-finale, elles affronteront Lyon ou la Juventus.

On a aussi retenu pour vous

Football - Coupe du monde : Comme attendu, le Mexique, vainqueur du Salvador (2-0) et les Etats-Unis, même battus par le Costa Rica (0-2) sont eux aussi qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar.

Formule 1 - Grand Prix de Las Vegas : La F1 a officialisé cette nuit l'arrivée au calendrier d'un Grand Prix disputé à Las Vegas, dès 2023. Il aura lieu de nuit… un samedi de novembre.

Tennis - WTA Miami : La future N.1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Petra Kvitova avec autorité (6-3, 6-3). Jessica Pegula a elle profité de : La future N.1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Petra Kvitova avec autorité (6-3, 6-3). Jessica Pegula a elle profité de l'abandon de Paula Badosa

NFL : Alors que Tom Brady a décidé de sortir de sa (courte) retraite, son entraîneur lors des deux dernières saisons avec les Buccaneers, Bruce Arians, a décidé de prendre la sienne.

Le record

Mercredi, il y avait 91553 spectateurs dans les tribunes du Camp Nou pour assister au choc opposant le FC Barcelone au Real Madrid . C'est un nouveau record mondial d'affluence pour un match de football féminin.

Le Grand Récit

Mike Krzyzewski, 75 ans, s'apprête à faire ses adieux. L'entraîneur des Blue Devils de Duke rêve d'un départ par la grande porte lors du Final Four NCAA, qui pourrait lui offrir un 6e sacre. C'est un mythe du basket universitaire, et même du basket tout court, qui va s'éloigner des parquets. Portrait du Coach K., qui aura aimé ses joueurs comme ses propres enfants.

Le podcast : Matti Nykänen, l'ange aux ailes brisées

Considéré comme le plus grand sauteur à ski de l’histoire, quadruple champion olympique à Sarajevo en 1984 et Calgary en 1988, le Finlandais Matti Nykänen était un être aussi génial que torturé dont l’existence a progressivement sombré dans la déchéance, l’alcool et la violence, jusqu’à sa mort en 2019

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Miami : Medvedev et Alcaraz pour une demie

Ils sont revanchards. Et ils ont rendez-vous. Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz pourraient se retrouver en demi-finales du tournoi floridien. Avant cela, ils doivent écarter deux menaces : le Russe affronte le géant Hubert Hurkacz, l'Espagnol défie le très en forme Miomir Kecmanovic. A suivre sur Eurosport !

Premium Tennis Miami | Quart de finale 19:00-21:01

2. Handball - Ligue des champions : Montpellier se rend à Porto

Gros test pour le MHB. Convaincant depuis plusieurs semaines après avoir plongé en phase de groupes, le club montpelliérain se rend à Porto (20h45) en huitième de finale aller. En cas de qualification après le match retour, le mercredi 6 avril, les hommes de Patrice Canayer affronteront Kielce dans le dernier carré. A suivre sur Eurosport.

Premium HANDBALL Montpellier Handball - FC Porto 20:35-22:30

3. Football - Ligue des champions (f) : Les Lyonnaises doivent tout renverser

Match capital pour l'OL. Battues de manière surprenante à l'aller (2-1), les Feunottes reçoivent la Juventus Turin (21h00) en quart de finale retour. Objectif ? Effacer cette maudite deuxième période au cours de laquelle les joueuses de Sonia Bompastor ont été renversées. Et poursuivre leur reconquête, elles qui ont dû céder le trône européen à Barcelone la saison dernière.

