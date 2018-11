PSG, Ligue Europa, Euro : L'actu sur un plateau du 29 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ligue des champions : Paris virevoltant, Monaco à la trappe

"L'attitude a été extraordinaire" : dans cette courte phrase, toute la satisfaction de Thomas Tuchel, qualifié de "meilleur entraîneur du monde" par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Mercredi soir au Parc des Princes, Paris a en effet dominé Liverpool (2-1) dans l'envie, concrétisée par un but de Bernat (13e), et le jeu grâce à quelques belles prestations signées Thiago Silva, Marco Verratti, Neymar, auteur du second but (37e), ou encore Marquinhos.

L'antisèche : Paris s'est découvert un coeur

Le PSG sera qualifié pour les 8es de la C1 s'il s'impose à Belgrade lors la dernière journée. Même un nul peut lui suffire.

En revanche, l'AS Monaco a couru à sa perte à l'Atlético (2-0), éliminée avant même la dernière journée sans espoir d'un lot de consolation en Ligue Europa. L'Atlético Madrid s'est qualifié pour la suite, tout comme Dortmund, Schalke et Porto, et Lionel Messi, avec un but et une passe décisive, a offert la première place de son groupe au FC Barcelone, déjà qualifié, au dépends du PSV Eindhoven (2-1).

2. Basketball - NBA : Westbrook, Lillard et Gobert en feu

Les Clippers de Los Angeles, leaders à l'Ouest, ont maintenu le cap au détriment des Suns de Phoenix (115-99), imités par les Bucks de Milwaukke, deuxièmes, et vainqueurs de Chicago (116-113).

Les Rockets de Houston ont concédé une quatrième défaite de suite, à Dallas (108-128), et lors d'Oklahoma - Cleveland (100-83), Russell Westbrook a égalé Jason Kidd avec un 107e triple double (23 points, 19 rebonds et 15 passes), qui reste encore loin du score de Magic Johnson (138) et plus encore de celui d'Oscar Robertson (181).

Après trois défaites, Damian Lillard a remis Portland dans le bon sens contre Orlando (115-112) avec 41 points dont 10 tirs à trois-points, nouveau record personnel.

A l'Est, Philadelphie a battu les Knicks new-yorkais (117-91) et Rudy Gobert a été décisif (23 points, 16 rebonds et 4 blocks) du côté du Jazz de Utah contre les Nets (91-101).

3. Formule 1 : Leclerc et Gasly démarrent fort

Les moteurs se sont éteints pour de bon sur la saison 2018, après deux jours d'ultimes tests pour Pirelli à Abou Dabi. Le temps pour Charles Leclerc de taxer Sebastian Vettel, avec un meilleur chrono que l'Allemand la veille, pour sa vraie première en combi rouge Ferrari. Assez symboliquement c'est vrai, étant donné le caractère expérimental de cette journée.

On en boudera pas non plus notre plaisir d'avoir vu le Français Pierre Gasly, nouveau chez Red Bull, arriver juste derrière son ami monégasque sur la feuille des temps.

On a aussi retenu pour vous

Handball, Starligue : Le PSG s'est imposé à Cesson-Rennes 29 à 19 pour le compte de la 11e journée du championnat de France. Chambéry, qui reçoit le champion d'Europe Montpellier, et Nantes, en déplacement à Saint-Raphaël, vont jouer sous pression ce jeudi.

Football, MLS : Bastian Schweinsteiger, 34 ans, arrivé à Chicago en 2017, a prolongé jusqu'à décembre 2019.

Fifagate : Le Malaisien Sundra Rajoo, soupçonné de corruption, a démissionné de la vice-présidence de la chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA.

Basketball : La NBA a annoncé un nouveau partenariat avec deux sociétés spécialisées dans les statistiques sportives, qui fourniront des données aux opérateurs de paris sportifs. Une étape de plus vers l'ouverture de la Ligue aux jeux d'argent.

Omnisport : L'Agence mondiale antidopage a rencontré les autorités russes et a pu entrer mercredi au laboratoire de contrôles de Moscou, mais "des questions restent à éclaircir" selon elle avant d'avoir accès aux données des contrôles menés lors de la période de dopage institutionnel dans ce pays (2011-2015).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football : Méthode Coué obligatoire

Marseille en lice juste pour la forme à Francfort (21h00) car déjà éliminé, la survie de Rennes et de Bordeaux dans la compétition passe par un miracle. Les Girondins reçoivent le Slavia Prague (18h55) et les Bretons jouent à Jablonec (21h00).

Vidéo - "Je ne vais pas abandonner" : Giroud déterminé à se battre pour être titulaire 02:38

2. Handball : La France lance l'Euro

La compétition continentale débute pour les Bleues d'Olivier Krumbholz à 21h00 à Nancy, avec la Russe pour rivale. Pour cette première, le sélectionneur a pris dans son groupe trois pivots et conservé la jeune Pauletta Foppa.

Euro, JO, reco : les Bleues ont plein de belles choses à gagner