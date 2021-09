Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Lille frustré

Le champion de France a dominé le leader de la Bundesliga, mais Lille a tout de même concédé le match nul ce mardi face à Wolfsburg , pour son entrée en lice cette saison en C1 (0-0). Le VAR a frustré les Lillois, en refusant le but de Jonathan David face à des Loups réduits à dix en milieu de seconde période. Salzbourg et Valence ont également fait match nul dans le groupe G (1-1).

José Fonte (Lille) face à Wolfsburg Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue des champions : Le Barça écrasé par le Bayern, MU battu

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - JO 2020 : Médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo sur 4x100m, le sprinter britannique Chijindu "CJ" Ujah Médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo sur 4x100m, le sprinter britannique Chijindu "CJ" Ujah a vu son contrôle positif confirmé . Le TAS devra statuer sur la disqualification des Britanniques.

Athlétisme : La Burundaise Francine Niyonsaba La Burundaise Francine Niyonsaba a amélioré de plus de deux secondes le record du monde du 2000m , ce mardi au meeting de Zagreb (5'21''56).

Football : Admis dans un hôpital de Sao Paulo le 31 août, Admis dans un hôpital de Sao Paulo le 31 août, la légende brésilienne Pelé est sortie des soins intensifs ce mardi d'après l'établissement. Il va rester "en convalescence".

Football : Dans un communiqué, la fédération américaine de football a annoncé mardi qu'elle allait Dans un communiqué, la fédération américaine de football a annoncé mardi qu'elle allait proposer des contrats identiques aux hommes et aux femmes qui jouent en équipe nationale

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : au tour du PSG

2. Football - Ligue des champions : retour de l'AC Milan, choc Inter - Real

Sans Zlatan Ibrahimovic, forfait , l'AC Milan fait son retour ce mercredi en Ligue des champions après plus de sept ans d'absence. Le club lombard affrontera Liverpool à Anfield, dans l'une des affiches de la soirée (21h). L'autre club milanais, l'Inter, a également un choc à disputer face au Real Madrid, à San Siro. Manchester City reçoit Leipzig, et l'Atlético de Madrid affronte Porto au Wanda Metropolitano.

3. Cyclisme - Tour du Luxembourg : Almeida veut enfoncer le clou

Vainqueur de la première étape au terme d'un final animé, le favori Joao Almeida voudra confirmer sa domination sur la 2e étape, ce mercredi entre Steinfort et Esch-sur-Sûre. Les 186 kilomètres du jour présenteront plusieurs difficultés, notamment la côte de Kaundorf (9,5%), et l'ascension finale (7,2%) promet une belle bataille.

4. Handball - Ligue des champions : le PSG ambitieux, Montpellier de retour

Il n'y a pas que le foot : la Ligue des champions reprend aussi ses droits en handball ce mercredi. Et, là aussi, le PSG court toujours après un premier trophée : les Parisiens entrent dans le vif du sujet à 18h45 face au cador Veszprem, en Hongrie. Après un an d'absence, le double vainqueur de la compétition Montpellier fait son retour, et affrontera une autre équipe hongroise, Szeged.

Nikola Karabatic avec le PSG handball Crédit: Getty Images

