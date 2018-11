PSG-Lille, Paris-Bercy, NBA : L'actu du vendredi 2 novembre 2018 sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters Paris-Bercy : Federer au rendez-vous

Roger Federer n'avait plus joué à Paris depuis 2015. Il n'a pas manqué ses retrouvailles avec la capitale. Facile vainqueur d'un Fabio Fognini beaucoup trop inconstant (6-4, 6-3), le Suisse sera au rendez-vous des quarts de finale. Il affrontera le Japonais Kei Nishikori, qui s'est imposé en deux sets face au Sud-Africain Kevin Anderson (6-4, 6-4), pour une place dans le dernier carré.

2. Basketball - NBA : Milwaukee est tombé

Il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA. La dernière à ne pas avoir encore connu la défaite est tombée cette nuit. Après sept victoires en sept matches, Milwaukee a chuté devant Boston dans le choc de la Conférence Est (117-113) malgré les 33 points de Giannis Antetokounmpo. Kyrie Irving a été l'un des grands artisans du succès des Celtics avec 28 points. Tony Parker (17 points) et Nicolas Batum (10 points) n'ont pas pu empêcher la défaite de Charlotte face à Oklahoma City (111-107) tandis que Sacramento a poursuivi son surprenant début de saison en faisant exploser Atlanta (146-115). Et la performance de la nuit est pour Joel Embiid. Le pivot camerounais de Philadelphie reste irrésistible avec 41 points lors de la victoire face aux Clippers (122-113).

3. Football - League Cup : City qualifié avec une équipe B

Josep Guardiola n'a pas à regretter d'avoir fait tourner son effectif. Avec une équipe considérablement rajeunie, Manchester City a quand même validé son billet pour les quarts de finale en s'imposant tranquillement devant Fulham (2-0). Le prometteur Brahim Diaz, 19 ans, a signé un doublé pour offrir la victoire aux Mancuniens, qui affronteront Leicester ou Southampton au prochain tour.

Brahim DiazGetty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Moto GP - GP de Malaisie : L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati Team) a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres devant les Yamaha de son compatriote Valentino Rossi et de l'Espagnol Maverick Viñales.

Football - Premier League : Les médias anglais annoncent que Raheem Sterling a trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat de cinq ans avec Manchester City, avec un salaire hebdomadaire de 300 000 livres (337 348 euros). Ce qui ferait de l'international anglais le joueur le mieux payé de Premier League.

Football : Usain Bolt ne sera pas professionnel chez les Central Coast Mariners, le club australien ayant mis fin à la période d'essai de l'ex-roi du sprint qui rêvait d'une reconversion inédite en footballeur.

Football - MLS : DC United et son buteur anglais Wayne Rooney sont tombés de haut lors du 1er tour des play-offs. Ils ont été éliminés à domicile aux tirs au but par Columbus (2-2 a.p., 3-2 t.a.b.). Et la star anglaise a manqué son tir au but.

Football - Coupe du Roi : Auteur d'un très bon début de saison en Liga, l'Espanyol s'est fait surprendre à Cadix, club de D2 espagnole, en 16e de finale aller (2-1). De son côté, Villarreal a été accroché par Almeria, autre pensionnaire de D2 (3-3).

La vidéo de rattrapage

Des attaquants du Barça manquent de temps de jeu, et cela n'a pas échappé à Arsenal... On vous explique tout cela dans le Mercato Buzz.

Vidéo - Cet hiver, Arsenal rêve de faire son marché du côté du Barça 02:32

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : PSG-Lille, duel au sommet

La 12e journée va démarrer sur les chapeaux de roue avec le choc entre les deux premiers du classement, le Paris Saint-Germain et Lille, au Parc des Princes. Huit points séparent le club de la capitale de son surprenant dauphin lillois, qui comptera sur son attaque flamboyante pour tenter de faire chuter l'ogre parisien. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45.

Vidéo - Combien vaut Pépé et quelles destinations peut-il viser ? Hutteau décrypte 03:30

2. Tennis - Masters Paris-Bercy : Zverev en entrée, Federer au dessert

Un menu alléchant pour les quarts de finale à partir de 14h00. Le duel entre l'Allemand Alexander Zverev, 5e joueur mondial, et le Russe Karen Khachanov ouvrira le bal avant l'entrée en piste du tenant du titre, l'Américain Jack Sock, face à l'Autrichien Dominic Thiem. Novak Djokovic, qui va retrouver la première place mondiale lundi, sera ensuite opposé au Serbe Marin Cilic avant le duel Federer-Nishikori pour boucler la journée, pas avant 20h30.

3. Rugby - Pro D2 : Brive-Nevers vaudra le détour

Vainqueur de Colomiers (38-10) jeudi soir en ouverture de la 10e journée, le leader Mont-de-Marsan va regarder sereinement le duel entre ses deux premiers poursuivants, Brive (3e) et Nevers (2e), qui s'affrontent dans le choc de la soirée à partir de 20h00. Quatrième, Oyonnax reçoit Soyaux Angoulême.