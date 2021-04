Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le Real Madrid et Chelsea dos à dos

Le suspense reste entier. Mais Chelsea a pris une petite option. Les Blues ont décroché le nul (1-1) sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale aller. Plus entreprenants, les hommes de Thomas Tuchel avaient ouvert le score dans le premier quart d'heure grâce à Christian Pulisic (14e) mais le club Merengue s'en est encore remis à Karim Benzema pour égaliser. N'Golo Kanté a réalisé une prestation de haut-vol.

Une fois n'est pas coutume, Zidane s'est planté : "Ça prouve que le Real est sur un fil"

2. Basketball - NBA : Les Nets valident leur billet pour les playoffs

Brooklyn a validé son ticket. Favoris déclarés pour le titre, les Nets ont acté leur participation aux playoffs, notamment en battant Toronto (116-103). Toujours privés de James Harden, et malgré un Kyrie Irving très discret, les leaders à l'Est s'en sont remis à Jeff Green (22 pts, 8 rbds) et Blake Griffin en sortie de banc (17 pts, 6 rbds), ainsi qu'à la star Kevin Durant, capital dans le money-time.

Dallas a étrillé Golden State (133-103) après une première période d'une indigence rare de la part des Warriors. Autant dire que le duel de magiciens entre Luka Doncic (39 pts, 8 passes) et Stephen Curry (27 pts) a vite tourné court. Encore portés par Giannis Antetokounmpo (29 pts, 12 rbds, 8 passes), les Bucks ont battu les Hornets (114-104).

3. Handball - Qualifs Euro 2022 : Les Bleus y vont tout droit

Les Bleus y sont presque. Avec son large succès en Grèce (31-40), l'équipe de France a fait un nouveau pas vers la qualification pour l'Euro 2022 (13 au 22 janvier prochains). Les joueurs de Guillaume Gille comptent trois points d'avance sur les Grecs et deux de retard sur la Serbie. Ils seront mathématiquement assurés de participer à la compétition en cas de défaite de la Grèce contre la Serbie jeudi.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Eurocoupe : Au terme d'un match de haut niveau, : Au terme d'un match de haut niveau, Monaco a remporté la première manche de la finale contre Kazan (89-87) dans la salle Gaston-Médecin et peut rêver de titre dès vendredi en Russie.

Tennis - ATP Estoril : Corentin Moutet a dominé Marcos Giron en trois sets (6-4, 6-7, 6-4) lors du premier tour. Il affrontera Denis Shapovalov au deuxième.

Tennis - Masters 1000 Madrid : Novak Djokovic ne sera pas présent au sur le tournoi madrilène (du 2 au 9 mai prochains), selon les informations de Marca.

Le tweet qui classe Benzema

La vidéo de rattrapage

Après un titre à Monte-Carlo et une finale haute en couleurs à Barcelone face à Rafael Nadal, référence sur ocre, Stefanos Tsitsipas se révèle être le client parfait pour prétendre détrôner l'Espagnol à Roland-Garros. Mais pour Arnaud Di Pasquale, le Grec, certes 1er outsider du moment pour rivaliser avec Nadal, a un statut pas si simple à endosser.

Tsitsipas a désormais une difficulté à gérer : son nouveau statut de prétendant

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG s'attaque à la montagne Manchester City

Barcelone. Bayern Munich. Et maintenant, Manchester City. Le Paris Saint-Germain entame une nouvelle étape de son parcours européen et va désormais croiser un club qui lui ressemble à bien des égards, ce soir (21h00), au Parc des Princes, en demi-finale aller. Sur la pelouse, une ribambelle de stars. Des joueurs cadres de retour. Et un spectacle garanti.

Ses forces correspondent aux faiblesses de City : pourquoi Paris doit y croire

2. Cyclisme - Tour de Romandie : Côtes répétées entre Aigle et Martiny

Voilà une étape qui va picoter les mollets. Au lendemain du tour de force des Ineos Grenadiers, qui ont placé trois hommes aux trois premières places lors du succès de Rohan Dennis sur le Prologue, le peloton s'attaque à une étape-circuit accidentée, entre Aigle et Martiny. Avec un dernier sommet à 20 km de l'arrivée, certains coureurs comme Peter Sagan pourraient se montrer. A suivre sur Eurosport.

Cyclisme Tour de Romandie 2021 | 1re étape

3. Tennis - ATP Estoril : Deux beaux morceaux pour Humbert et Chardy

Cinq Français en huitièmes. Combien en quarts ? Début de réponse ce mercredi avec les matches de Ugo Humbert et Jérémy Chardy au Portugal. Les deux joueurs tricolores auront du pain sur la planche puisque le premier affronte Marco Cecchinato, alors que le second est opposé à Alejandro Davidovich Fokina. A suivre sur Eurosport.

Tennis Kevin Anderson - Roberto Carballés | Estoril | 2e tour

