1. Football – Ligue des champions : Premier accroc en C1 pour le PSG

SOS défense et milieu exposé : Galtier doit-il essayer un autre système ?

2. Football – Ligue des champions : City et Haaland se promènent, Rabiot et Di Maria s'éclatent

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City et la machine Erling Haaland, qui a inscrit un doublé en première période, ont poursuivi leur début de saison canon face à Copenhague (5-0). De quoi interroger le portier adverse sur la nature de l'attaquant norvégien : est-il vraiment humain ?

3. Handball – Ligue des champions : Nantes enchaîne

Nantes a confirmé son bon début de saison en écrasant le club slovène de Celje (35-24) lors de la 4e journée de la phase de groupes. C'est le troisième succès consécutif pour les Nantais, qui prennent provisoirement la tête de leur groupe. Ivan Pesic et ses 13 arrêts ont permis aux Tricolores de gérer en seconde période un avantage creusé d'entrée (20-14 à la pause).

Nantes domine Celje : une victoire qui fait du bien

Et aussi…

Tennis - ATP 500 Tokyo : Frances Tiafoe, récent demi-finaliste de l'US Open et vainqueur de la Laver Cup avec le Team World, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi japonais. Une victoire face à l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 80e mondial 6-1, 7-6. L'Américain, 19e mondial, est le joueur le plus haut classé de sa partie de tableau.

Tiafoe déroule face à Zapata Miralles : sa victoire en vidéo

Formule 1 – Saison 2022 : La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé qu'elle reportait à lundi prochain la divulgation de ses conclusions sur le respect du plafond budgétaire par les écuries lors de la saison 2021. La publication des conclusions interviendra donc au lendemain du Grand Prix du Japon.

Basketball – Ligue des champions : Pour sa première de la saison sur la scène européenne, Strasbourg a dominé le club hongrois du Falco Vulcano Szombathely (81-78).

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Cette semaine dans DiP Impact, notre consultant Arnaud Di Pasquale revient notamment sur le coup de gueule d'Iga Swiatek, obligée de décliner une sélection en phases finales de Billie Jean King Cup après le Masters à cause d'une incohérence des calendriers WTA et ITF. Chez les hommes, les ATP 500 de Tokyo et Nur Sultan sont à suivre en direct sur Eurosport.

L'oeil de DiP sur l'incohérence du calendrier : "La WTA et l'ITF se tirent une balle dans le pied"

Mardi, le site de Neom en Arabie Saoudite a été retenu pour organiser les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. L'événement de déroulera dans un désert, la construction est à peine entamée... Alors que le Mondial de football se disputera au Qatar et qu'une candidature Grèce-Egypte-Arabie Saoudite se dessine pour le Mondial 2030, une question : y a-t-il une limite ? Notre journaliste Cyril Morin tente d'y répondre.

Le Dakar passe aux alentours de Neom, ville choisie pour les Jeux Asiatiques d'Hiver en 2029 Crédit: Getty Images

Paolo Rossi a quasiment offert à lui tout seul le titre mondial à l'Italie en 1982 en marquant six buts lors de ses trois derniers matches. Une semaine de rêve qui l'a consacré pour l’éternité comme l'un des héros de l'histoire du foot. Peut-être parce ses exploits relèvent d’un véritable miracle, rendu possible par la persévérance farouche du sélectionneur Enzo Bearzot. Un Grand Récit écrit par Chérif Ghemmour et à retrouver en podcast dès ce jeudi.

La question : Quels Français pour briller aux Mondiaux de judo ?

Les Mondiaux de judo débutent ce jeudi matin à Tachkent (Ouzbékistan), pour une semaine. Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou sont absents, privant l'équipe de France de ses deux principales têtes d'affiche. Mais de Madeleine Malonga à Marie-Eve Gahié en passant par Walide Khyar, nombreux sont les Tricolores à pouvoir attirer la lumière. Un événement à suivre tous les jours sur Eurosport, avec ce jeudi les tours préliminaires des -48 kg femmes et -60 kg hommes à 6h15 et les phases finales à 13h45.

Sans Teddy Riner ni Clarisse Agbegnenou, la France aura malgré tout de belles occasions de briller à Tachkent. / Montage : Quentin Guichard Crédit: Eurosport

