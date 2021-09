CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Super Ligue : L'UEFA annule toutes ses sanctions contre les 12 clubs mutins

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin peuvent souffler. Dans un communiqué publié lundi soir, l'UEFA a annoncé avoir abandonné ses poursuites judiciaires contre les clubs mutins à l'origine du projet de Super Ligue . L'instance européenne menaçait d'exclure des compétitions européennes ces trois clubs, qui étaient toujours attachés à cette idée de ligue fermée. L'UEFA a également levé les sanctions contre les neuf autres clubs initialement inscrits dans le projet de Super Ligue.

2. Gymnastique, Jeux Olympiques : Biles se livre

Simone Biles est revenue sur son expérience difficile à Tokyo. Et l'icône de la gymnastique l'affirme aujourd'hui dans une interview au New York Magazine : "J'aurais dû abandonner bien avant Tokyo". "Si vous regardez tout ce que j'ai traversé ces sept dernières années, je n'aurais jamais dû faire partie d'une autre équipe olympique", a expliqué Biles, qui avait révélé en janvier 2018 faire partie des victimes de l'ex-médecin de l'équipe féminine américaine Larry Nassar, condamné à la prison à vie pour des agressions sexuelles commises durant deux décennies sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures.

3. Tennis, WTA Indian Wells : Barty n'y sera pas non plus

Après Naomi Osaka et Serena Williams, c'est au tour d'Ashleigh Barty ! L'Australienne numéro 1 mondiale, a renoncé à participer au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, qui débute dans neuf jours. Elle n'a pas précisé la raison mais son entraîneur Craig Tyzzer a expliqué récemment que la joueuse avait "besoin de faire une pause".

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, WTA Chicago : Pour son premier match depuis plus d'un an, Kim Clijsters a été éliminée dès le premier tour par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (97e), 6-3, 5-7, 6-3.

Football, L1 : Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos et Neymar ont été convoqués par l'Argentine et le Brésil pour les prochains matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Or, la dernière rencontre de ces deux sélections aura lieu le vendredi 15 octobre soit le même jour que PSG-Angers. Ce qui veut dire que ces cinq joueurs seront absents face au SCO.

L2 : Toulouse a connu sa première défaite de la saison, battu à domicile par Caen (2-3), au terme d'un match fou en clôture de la 10e journée de Ligue 2. Malgré cette défaite, le TFC conserve sa première place.

Premier League : Malgré un point arraché par son français Neal Maupay, face au Crystal Palace de Patrick Vieira (1-1), Brighton a raté une chance inespérée de prendre la tête de la Premier League, en clôture de la 6e journée.

Basket, NBA : Zion Williamson, la jeune star des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, a été opéré du pied droit cet été, mais devrait être prêt pour le début de la saison dans trois semaines.

Le tweet :

Comme Michael Jordan en baseball, LeBron James aurait pu s'essayer à un autre grand sport US. La star des Lakers a révélé avoir eu des propositions pour jouer en NFL.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Surpris à Biarritz la semaine passée, le Racing a bien réagi face à Lyon le week-end dernier. Une réaction salutaire, mais qui n'enlève pas l'épine du pied du club francilien pour Jean-Baptiste Lafond : Finn Russell. Selon lui, le demi d'ouverture écossais est trop inconstant pour emmener le Racing 92 à la victoire finale. La solution ? Anticiper son départ en allant chercher ailleurs...

Lafond : "Le problème du Racing, c'est Russell... la solution, c'est Jalibert"

LE PODCAST

Romain Grégoire est un grand espoir du cyclisme français, européen et même planétaire. Le coureur de 18 ans a été sacré champion d’Europe juniors cette saison, et il vient de décrocher la médaille d’argent aux Mondiaux, en Belgique, dans cette catégorie. Grégoire est l’invité de Colin Bourgeat ce lundi, trois jours après être devenu vice-champion du monde. Il évoque son profil.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, Ligue des champions : PSG – Manchester City, un choc déjà crucial ?

C'est le grand soir ! A 21h00 et quelques mois après la demi-finale perdue face aux Citizens, le PSG retrouve Manchester City, lors de la 2e journée de Ligue des champions. C'est un test grandeur nature pour l'équipe parisienne et son trio Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui devrait être titulaire. Après le match nul décevant à Bruges (1-1), une victoire éviterait aux Parisiens quelques sueurs froides en vue de la qualification pour les 8es de finale, avant de recevoir Leipzig le 19 octobre prochain.

Top 10 des salaires : le match PSG - Manchester City

2. Football, Ligue des champions : Un Milan – Atlético alléchant

Il y a évidemment d'autres matches à suivre ce mardi en Ligue des champions. Notamment un alléchant AC Milan – Atlético Madrid. Et si le Real Madrid de Karim Benzema sera aussi sur le pont contre le FC Sheriff, Liverpool se rend de son côté à Porto. A 18h45, l'Inter Milan se déplace au Shakhtar Donetsk.

