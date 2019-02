PSG, Manchester United, Harden, Westbrook, Rotterdam : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket – NBA : Harden enchaîne, Westbrook aussi

Les individualités ont encore fait des folies. Auteur d'un 10e triple-double consécutif (21 points, 14 rebonds, 11 passes), Russell Westbrook a effacé le record qu'il co-détenait avec Wilt Chamberlain. Mais il n'a pas été le seul à porter Oklahoma City face à Portland (120-111) puisque son coéquipier Paul George s'est lui aussi offert un triple-double (47 points, 12 rebonds, 10 passes). Seuls 8 duos avaient réussi cette performance avant eux. Pour James Harden, la routine : le MVP 2018 a aligné un 30e match à plus de 30 points lors du succès d'Houston face à Dallas (120-104).

James HardenGetty Images

2. Tennis – ATP Rotterdam : Paire n'a rien pu faire

Benoît Paire n'aura tenu qu'un set. Mais le Français s'est logiquement incliné lors du premier tour face à Stanislas Wawrinka (7-6, 6-1). L'Avignonnais a été battu en 1h11 par le Suisse, invité, alors qu'il avait breaké le 68e joueur mondial au huitième jeu de la rencontre.

Vidéo - Fou de rage, Paire a encore pulvérisé sa raquette 00:37

3. Football – Ligue 2 : Le joli coup de Brest

Brest a sauté sur l'occasion. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont battu l'AJ Auxerre (1-0) en clôture de la 24e journée et ainsi profité du faux pas de Metz, tenu en échec (0-0) à Lens samedi pour revenir à un petit point du leader. Mickaël Tacalfred a inscrit, contre-son-camp, l'unique but de la rencontre.

On a aussi retenu pour vous

Football : Toujours à l'affût lorsqu'il s'agit de cueillir les bonnes opportunités, la Juventus a officialisé l'arrivée d'Aaron Ramsey à la fin de la saison. Le contrat liant le Gallois à Arsenal expirera en juin prochain.

Tennis : Naomi Osaka se sépare de son entraîneur, Sascha Bajin, avec lequel l'actuelle n°1 mondiale avait notamment remporté l'Open d'Australie en début d'année, ainsi que l'US Open en septembre dernier.

Formule 1 : Après avoir renouvelé son duo de pilotes, l'écurie Williams s'est aussi trouvée un nouveau sponsor titre. ROKiT, marque de téléphonie américaine, remplace ainsi Martini et habille la monoplace FW42 de bleu.

Basket : Jeremy Lin file au Canada. L'arrière d'Atlanta va rejoindre les Raptors de Toronto, comme l'ont annoncé ses agents à ESPN.

La vidéo de rattrapage

Notre consultant Bruno Derrien, ancien arbitre international, vous présente l'italien Daniele Orsato, l'homme en noir du huitième de finale aller de C1 entre Manchester United et le PSG, mardi soir.

Vidéo - Tactile, volubile, sévère et efficace : Derrien vous présente M.Orsato, arbitre de MU-PSG 01:49

Le tweet sentiment du devoir accompli

Le premier duo à réussir deux triple-doubles à plus de 20 points dans le même match avait le sourire.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Paris, rêve ou cauchemar ?

Le Paris Saint-Germain est en quête de certitudes. A Old Trafford (21h00), les hommes de Thomas Tuchel affrontent Manchester United, bon tirage devenu mauvais piège, en huitième de finale aller. Parce que Neymar et Cavani sont forfaits. Et que Pogba et ses coéquipiers ne sont plus tout à fait ceux qu'ils étaient il y a quelques semaines encore.

Vidéo - L'Instant Tactique : comment Pogba est redevenu Pogboom avec Solskjaer 02:47

2. Tennis – ATP Rotterdam : Les Bleus vont devoir sortir le grand jeu

Pour les Français, le menu du premier tour est copieux. Issu des qualifications, Gilles Simon va se frotter à Tomas Berdych. Gaël Monfils n'a pas été mieux loti puisqu'il affronte David Goffin alors que Pierre-Hugues Herbert, en net progrès en simple, défie Kei Nishikori, auteur d'un bon début d'année et tête d'affiche du tournoi néerlandais. A suivre à partir de 11h.

3. Ski – Mondiaux d'Are : La France remet son titre en jeu

Encore une belle journée pour les Bleus ? Sacré sur le combiné lundi, Alexis Pinturault ne sera pas de la partie pour l'épreuve par équipes mais les Français Clément Noël, Julien Lizeroux, Tessa Worley et Doriane Escané compteront parmi les favoris au moment de défendre le titre. C'est évidemment à suivre sur Eurosport, dès 16h.

Vidéo - Rapide, tactique, léger : Pinturault a skié comme un grand pour décrocher le Graal 01:28

4. Les Grands Récits – Football : Adonkor, il était une promesse

Cette semaine, le nouvel épisode de la série des destins brisés est consacré à Seth Adonkor. Le footballeur nantais, aux portes de l’équipe de France, s’est tué en voiture par un dimanche d’automne. Personne n’a oublié la trace laissée par le jeune homme, frère aîné de Marcel Desailly, et le vide qui a suivi son tragique accident.