1. Football - Ligue 1 : Mbappé et Messi guident Paris

Deux passes décisives pour l'un. Deux buts pour l'autre. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été déterminants lors du succès du PSG face à Saint-Etienne (3-1) dans le cadre de la 26e journée. Avec ses deux nouveaux pions, qui portent son total à 156 unités, l'attaquant français a rejoint Zlatan Ibrahimovic au 2e rang des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Omnisport La Fédération de ski de Norvège refuse la venue d'athlètes russes sur son sol IL Y A 14 HEURES

2. Rugby - Top 14 : Le Racing enchaîne, Clermont cartonne

Du beau spectacle. Le Racing 92 l'a emporté au bout d'un sacré match face à Castres (45-25) lors de la 19e journée. Clermont n'a pas fait de détail face à Perpignan (52-12) avec sept essais inscrits. Lyon n'a pas vraiment été inquiété devant Biarritz (34-15), et Brive a remporté la rencontre des mal classés face à Toulon (17-10)

3. Tennis - ATP Acapulco : Nouveau titre pour Nadal

Mais qui peut arrêter Rafael Nadal en 2022 ? Vainqueur du tournoi de Melbourne et de l'Open d'Australie, l'Espagnol a aligné un troisième titre en battant Cameron Norrie (6-4, 6-4) en finale au Mexique. Tout en maîtrise, l'homme aux 21 Majeurs a bouclé la rencontre en 1h54 pour poursuivre le meilleur début de saison de sa carrière, à 35 ans.

4. Basketball - NBA : Brooklyn résiste au Bucks, Memphis stoppe les Bulls

Les Nets peuvent remercier Kyrie Irving. La star de Brooklyn a guidé son équipe dans le court succès face aux champions en titre, les Bucks de Milwaukee (123-126). Memphis a stoppé la belle série des Bulls (110-116) avec un énorme Ja Morant (46 points). Leader à l'est, le Heat s'est payé les Spurs (133-129).

Avant le match opposant Everton à Manchester City, Oleksandr Zinchenko a fondu en larmes alors que les deux équipes ont manifesté leur soutien à l'Ukraine.

Huget : "Rien ne peut surprendre les Bleus"

Athlétisme - Championnats de France en salle : Sans vraiment rassurer, le sprinteur Jimmy Vicaut a logiquement décroché à Miramas : Sans vraiment rassurer, le sprinteur Jimmy Vicaut a logiquement décroché à Miramas son 2e titre de champion de France du 60 m alors que Kevin Mayer, malade, n'a fait qu'une courte apparition au poids de l'heptathlon.

Football - Ligue 2 : L'attaquant de l'AC Ajaccio Mounaïm El Idrissy s'est dit victime d'insultes racistes en marge de : L'attaquant de l'AC Ajaccio Mounaïm El Idrissy s'est dit victime d'insultes racistes en marge de la réception de Rodez . Le match a été momentanément arrêté en première période. Mais il a repris.

Football - Liga : Grâce à deux ouvertures lumineuses de Geoffrey Kondogbia pour Renan Lodi, : Grâce à deux ouvertures lumineuses de Geoffrey Kondogbia pour Renan Lodi, l'Atlético s'est imposé (2-0) face au Celta Vigo pour retrouver la 4e place provisoire.

Deux mois et demi de galère, et maintenant ? "Griezmann est déjà à un tournant"

1. Ski Aplin - Garmisch / Crans-Montana : Deuxième chance pour Noël et Pinturault

Clément Noël et Alexis Pinturault ont l'opportunité de se rattraper. Décevants lors du premier slalom samedi , les deux Français vont tenter de briller ce dimanche, même s'ils n'ont pas été gâtés au tirage. Le champion olympique partira avec le dossart N.7, "Pintu" avec le 13. A suivre sur Eurosport également : la descente dames à Crans-Montana, avec les Françaises Romane Miradoli et Laura Gauché.

Slalom Messieurs / 1re manche

2. Cyclisme - Kuurne-Bruxelles-Kuurne : Qui pour succéder à Mads Pedersen ?

A qui le tour ? Au lendemain de la démonstration de Wout Van Aert sur le Circuit Het Nieuwsblad, la deuxième course de ce week-end d'ouverture pourrait profiter à un sprinteur. A moins que des coureurs comme Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ou Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) parviennent à secouer le cocotier.

Premium Cyclisme Kuurne–Brussels–Kuurne 2022 14:30-17:00

3. Football - Ligue 1 : Lyon et Lille n'ont pas le choix

Gare au perdant. Entre Lyon et Lille, le perdant du choc (20h45) se retrouverait complètement lâché dans la course à l'Europe. Avant cela, Monaco reçoit Reims (13h00) et Marseille se rend à Troyes (17h05).

Sous pavillon russe, l'AS Monaco est-elle en danger ?

Omnisport Vers la fin du sport russe en Europe ? IL Y A 18 HEURES