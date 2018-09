PSG, Monaco, City-OL, ATP Metz, Mondial 2018 : L'actu sur un plateau du mercredi 19 septembre 2018

Ce qui s'est passé entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Les Français ont vu ce que c'était

Deux petites claques pour ouvrir la saison européenne : les deux clubs français engagés mardi, Paris et Monaco, ont perdu, respectivement face à Liverpool (3-2) et à l'Atlético Madrid (1-2). Le PSG avait cru s'offrir un hold-up en égalisant en toute fin de match mais un but de Firmino a enterré ses espoirs. De son côté, Monaco a été rattrapé par la force collective des Colchoneros après avoir ouvert le score.

2. Football – Ligue des champions : Messi déjà grand, l'Inter renversant

Dans les autres matches de la soirée, le Barça n'a pas fait de détail face au PSV (4-0). Lionel Messi a commencé sa saison européenne par un triplé tandis qu'Ousmane Dembélé s'est offert un but splendide en solitaire. Mené jusqu'à cinq minutes du terme, l'Inter Milan a arraché une improbable victoire face à Tottenham (2-1). Enfin, Dortmund a gagné à Bruges (0-1) et, dans le groupe du PSG, Naples n'a pu faire mieux qu'un nul à Belgrade (0-0).

Jordi Alba et Leo Messi (Barcelone) face au PSVGetty Images

3. Volleyball – Mondial 2018 : En suant, la France passe au deuxième tour

Au pied du mur, les Bleus ont réussi leur mission. L'équipe de France masculine de volleyball s'est qualifiée pour le deuxième tour du Mondial en battant le Canada en quatre sets (25-22, 25-21, 22-25, 25-17). Les hommes de Laurent Tillie y affronteront la Pologne, la Serbie et l'Argentine à Varna (Bulgarie).

Tennis – ATP Metz : Tsonga rate son retour. Pour son premier match depuis avril, Jo-Wilfried Tsonga a chuté contre l'Allemand Peter Gojowczyk 6-7, 6-3, 6-4. L'ancien N.1 français, tombé au 73e rang mondial, revient de blessure.

Tennis – ATP Metz : Pour Humbert, ça passe. Ugo Humbert a passé le premier tour, quant à lui, aux dépens de Bernard Tomic. Mal parti, le Français a renversé l'Australien (6-7, 6-3, 6-4). Moins de réussite pour Kenny de Schepper et Pierre-Hugues Herbert, battus.

Tennis - US Open : Lahyani suspendu. L'ATP a annoncé, via un communiqué publié mardi dans la presse américaine, que Mohamed Lahyani serait suspendu deux semaines. L'arbitre suédois avait conseillé Nick Kyrgios lors de son match face au Français Pierre-Hugues Herbert, ce qui avait précédé un véritable réveil de l'Australien.

Football - Série A : Douglas Costa prend quatre matches. Douglas Costa a été suspendu pour quatre matches de Serie A pour avoir craché sur un adversaire lors du match disputé dimanche face à Sassuolo, a annoncé mardi la Ligue italienne de football.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : Lyon a de quoi avoir peur

Le troisième club français engagé en C1, l'Olympique Lyonnais, débute sa campagne européenne ce soir par un déplacement périlleux sur la pelouse de Manchester City (21h). En pleine tourmente après deux contre-performances en Ligue 1 (nul à Caen et défaite contre Nice), le club rhodanien va devoir serrer les dents pour ne pas subir la loi de l'ogre citizen, champion d'Angleterre en titre et mené par Pep Guardiola.

2. Football – Ligue des champions : Real, Juventus, Bayern et MU sur le pont

Dans les autres rencontres, le Real, triple tenant du titre, reçoit l'AS Rome, la Juventus de Ronaldo va à Valence tandis que le Bayern se rend à Lisbonne pour y défier le Benfica. Enfin, Manchester United jouera sur la pelouse synthétique des Young Boys de Berne.

3. Tennis – ATP Metz : Les Français (et Nishikori) sont de sortie

La journée messine débutera par un duel franco-français entre Quentin Halys (N.136) et Benoît Paire (N.53). Mais les plus belles affiches auront lieu en fin de journée, avec le huitième de finale entre Kei Nishikori, tête de série numéro 1, et Peter Gojowzyk et celui, là encore 100% bleu, entre Constant Lestienne et Richard Gasquet, tête de série numéro 4.

