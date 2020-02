Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Fin de série, cartons pour Monaco, carton du PSG

Une série qui s’arrête à onze et une once d’espoir. Toulouse n’a pas encaissé de douzième défaite consécutive en L1, ramenant un point d’Amiens samedi (0-0), dans le cadre de la 22e journée. Dernier, le Téfécé reste à six unités de son rival du soir, barragiste. Autre résultat notable de la soirée : la défaite de Monaco à Nîmes (3-1). Réduits à 9 dès la demi-heure de jeu, les Monégasques sont englués dans la deuxième moitié de tableau (13e).

Plus tôt, en fin d’après-midi, le PSG a réalisé une démonstration face à Montpellier : victoire 5-0 au Parc des Princes. Le club parisien caracole en tête du championnat, avec 13 points d’avance sur l’OM (2e), qui joue ce dimanche à Bordeaux (voir suite). Ombre au tableau : la sortie controversée de Kylian Mbappé, dont le mécontentement a été ostentatoire.

L'échange tendu entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé lors de PSG-MontpellierGetty Images

2. Basketball - NBA : Lillard toujours en feu, ça roule pour L.A., pas pour Embiid

61. 47. 59. 36. 48. 51. C'est le total de points de Damian Lillard, lors de chacun de ses six derniers matches, pour un bilan de cinq victoires. Le meneur des Blazers a donc planté 51 unités, dans la nuit de samedi à dimanche (heure française), lors du succès 124-107 des siens à domicile face au Jazz d'un Rudy Gobert peu en vue (6 points, à 1-4, 11 rebonds, et certes 3 contres). Lillard tourne en plus de 45 points - 10 passes sur la série en question. Une première dans l'histoire de la NBA.

Dans les autres matches de la soirée/nuit : les Clippers et les Lakers ont respectivement gagné à L.A. face aux Wolves (118-106) et à Sacramento face aux Kings (113-129), tandis que les Celtics ont dominé les Sixers d'un tout petit Joël Embid (11 points à 1-11) au TD Garden (116-95).

3. Rugby - Tournoi des 6 Nations : L’Irlande chahutée

L’Aviva Stadium de Dublin a failli être le théâtre de la première surprise du Tournoi des 6 Nations 2020. L’Irlande s’y est imposée 19-12 face à l’Ecosse, samedi en fin d’après-midi. Score trompeur ? Même pas. Le XV du Chardon a bel et bien tutoyé l’exploit. Stuart Hogg, le génial arrière écossais, a par exemple raté un "essai tout fait" en deuxième période. Plus tôt dans la journée, le pays de Galles avait écrabouillé l’Italie à Cardiff (42-0).

On a aussi retenu pour vous

Football - Bundesliga : Leipzig a arraché le nul face à Mönchengladbach samedi soir (2-2). Insuffisant pour empêcher le Bayern, vainqueur à Mayence plus tôt (1-3), de prendre la tête après 20 journées.

Football - Premier League : Manchester United a concédé le nul à Old Trafford, samedi lors de la 25e journée : 0-0, face aux Wolves. Les Red Devils sont 6es, à égalité avec leurs adversaires du soir (7es).

Football - Serie A : La Roma, 4e du Calcio, a pris l’eau samedi à Sassuolo (4-2), lors de la 22e journée. Le podium est loin, à 7 points. D’autant plus que la Lazio (3e) a joué deux matches de moins.

Football américain - NFL : Lamar Jackson a été élu MVP 2019, samedi soir, veille du Super Bowl LIV auquel il ne participera pas. Le quarterback des Ravens a été unanimement plébiscité. Seul Tom Brady l'avait été avant lui.

Basketball - NBA : Objectif mars pour Stephen Curry. Golden State a annoncé samedi que son meneur, indisponible depuis fin octobre en raison d'une fracture de la main gauche, serait réévalué dans quatre semaines et pourrait donc (peut-être) rejouer en mars.

TWEET

Cyclisme - Cadel Road Race : Dries Devenyns (DQS) a remporté la première course d'un jour de cette saison en World Tour, dimanche matin (heure française). Il s'est imposé à Geelong à l'issue d'un sprint à deux avec Pavel Sivakov (Ineos).

Cyclisme - Tour de San Juan : Zdenek Stybar (DQS) a gagné la 6e étape, en puncheur, samedi en Argentine, devant Juan Sebastian Molano (UAE). Son coéquipier Remco Evenepoel garde la tête avant la dernière étape, promise aux sprinteurs ce dimanche.

Cyclisme - Elie Gesbert (Arkéa-Samsic, 24 ans) a chuté samedi en Espagne, lors d’une course dans le cadre du Challenge de Majorque. Il souffre d’une fracture de la rotule gauche a annoncé son équipe.

Rugby - Tournoi des 6 Nations U20 : Battus au buzzer. Les Bleuets ont débuté la compétition en s’inclinant samedi soir à Grenoble face à l’Angleterre, qui a marqué à la dernière minute (24-29).

Rugby à 7 - SuperSevens : Le Racing 92 a remporté la première édition de la compétition, samedi soir à la Paris la Défense Arena, triomphant en finale de la Section paloise (28-12).

Tennis - Open d'Australie : Joe Salisbury et Rajeev Ram ont été sacré en double, dimanche à Melbourne. Ils ont battu la paire Luke Saville - Max Purcell en finale (6-4, 6-2), décrochant ainsi leur premier Grand Chelem.

La vidéo de rattrapage

En foot féminin aussi, le PSG déroule. Paris s'est imposé à Rodez dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France (0-6). Voici le résumé de ce match. A noter également : la qualif de l'OL, qui était en déplacement à Thonon-Evian (0-2).

Vidéo - Trois doublés pour un festival offensif : le PSG s'est baladé 03:40

Le tweet médical

Kyrie Irving est sorti, touché au genou droit, cette nuit lors de Wizards-Nets (113-107). Une IRM devrait permettre d'établir la gravité de sa blessure ce dimanche.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d’Australie : Thiem défie Djokovic dans son antre

Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, c’est 100% de réussite (7/7). Dominic Thiem, novice à ce stade de la compétition à Melbourne, va tenter d’y remédier ce dimanche. S’il n’y parvient pas, Djoko retrouvera lundi sa place sur le trône du classement ATP. Coup d’envoi de la rencontre aux alentours de 9h30 sur la Rod Laver Arena. Un évènement à suivre sur Eurosport Player.

Thiem versus DjokovicEurosport

2. Rugby - Tournoi des 6 Nations : Ça va "Cruncher"

Un Crunch, c’est bien. Deux, c’est mieux. Les équipes de France féminine et masculine débutent leur Tournoi des 6 Nations ce dimanche face à l’Angleterre. Ce sera à partir de 13h30, à Pau, pour les Bleues et à partir de 16h, au Stade de France, pour les Bleus. Vincent Rattez sera titulaire, au contraire de Damian Penaud, qui a déclaré forfait samedi (blessure à un mollet).

3. Football - Ligue 1 : L’OM en terrain non-conquis

Suite et fin de la 22e journée de Ligue 1, ce dimanche. L’OL joue à Nice à 15h, Saint-Etienne à Metz à 17h, et l’OM à Bordeaux à 21h. Les Phocéens n’ont plus gagné sur le terrain de leur adversaire girondin en L1 depuis 1977. Dauphins du PSG, ils doivent l’emporter pour conserver leur matelas d’avance de 5 points sur Rennes (3e).

Vidéo - 42 ans, 0 victoire : Bordeaux - Marseille, une série incroyable mais pas unique 02:00

Mais aussi, en Serie A et Liga : La Juve reçoit la Fiorentina (12h30), la Lazio accueille la SPAL (15h), l’Inter se déplace à Udine (20h45), tandis que le Barça va tenter de tenir le rythme du Real en battant Levante au Camp Nou (21h).

4. Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen : objectif gros globe

La bataille pour le gros globe fait rage entre, notamment, Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen. Ce dimanche à Garmisch-Partenkirchen, c’est un géant qui va être la scène de cette lutte. Mathieu Faivre en donnera le coup d’envoi à 10h30. Kristoffersen s’élancera avec le dossard 6, Pinturault avec le 7. Deuxième manche à 13h30. Avant cela, il y aura un super-G dames à Sotchi (9h).

5. Football américain - Super Bowl : Les Chiefs, 50 ans après ?

Le Super Bowl LIV, c’est pour ce dimanche à Miami. Ou plutôt pour cette nuit (coup d’envoi à minuit 30, heure française). Les San Francisco 49ers seront opposés aux Kansas City Chiefs, qui n’ont plus participé à l’évènement depuis leur premier et dernier sacre, il y a 50 ans. Ils comptent sur leur quarterback star, Patrick Mahomes (MVP 2018), pour renouer avec leur gloire d’antan.