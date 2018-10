PSG-Naples, l'OL avec des regrets, Griffin en feu : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des Champions : Lyon malmené mais Lyon frustré

Les Lyonnais savent-ils sur quel pied danser ce mercredi matin ? Rejoints dans le temps additionnel sur la pelouse d'Hoffenheim (3-3) après un but de Joelinton, les Gones repartent néanmoins d'Allemagne avec un score inespéré au vu des 26 tirs adverses pendant la rencontre ! Certes le but de Depay à une bonne vingtaine de minutes de la fin avait mis les hommes de Bruno Genesio sur le chemin de la victoire mais ceci ne doit pas faire oublier la pale copie rendue par l'OL qui a décidément bien du mal à confirmer sa victoire inaugurale surprise sur la pelouse de Manchester City. Les Citizens ont pris la tête du groupe grâce à leur succès sur le Shakhtar Donetsk (0-3).

2. Football - Ligue des Champions : La Juventus en maîtrise, le Real a eu chaud

Dans les autres rencontres, les regards étaient braqués sur Manchester et les retrouvailles de Cristiano Ronaldo avec le club qui a fait de lui une star, Manchester United. Le Portugais n'a pas marqué mais il a été plutôt bon et a surtout été reçu très chaleureusement par le public d'Old Trafford. Pour ne rien gâcher, la Juve l'a emporté (0-1) et s'envole en tête du groupe H avec cinq points d'avance sur son adversaire du soir.

La performance du Real Madrid de Julen Lopetegui était elle aussi scrutée et on ne peut pas dire qu'elle a rassuré son monde. Sans briller, les Madrilènes sont venus à bout du modeste Viktoria Plzen (2-1) grâce à des réalisations de Karim Benzema et de Marcelo. Le Bayern Munich a lui tranquillement dominé à l'AEK Athènes (0-2).

Marcelo, Benzema - Real Madrid-Viktoria Plzen - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

3. Basket - NBA Griffin en feu et Detroit confirme

Il y a encore cinq équipes invaincues en NBA et les Pistons en font partie ! Opposés à des Sixers privés de Ben Simmons, les joueurs de "Motor City" ont remporté leur troisième victoire en autant de sortie au bout de la prolongation (133-132) grâce à un panier de la gagne de Blake Griffin par ailleurs exceptionnel tout au long de la rencontre (50 points, 14 rebonds, 6 passes). Dans les autres rencontres, New Orleans et Denver ont eux-aussi conservé leur invincibilité en dominant respectivement les Clippers (116-109) et les Kings (126-112).

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Bâle : Roger Federer s'est qualifié pour le deuxième tour de son tournoi mais il a plus que souffert face à Filip Krajinovic (6-2, 4-6, 6-4). Avec 38 coups gagnants mais aussi 38 fautes directes, le Suisse a paru bien emprunté. Il retrouvera Jan-Lennard Struff au tour suivant.

Roger Federer lors du Masters de ShanghaiGetty Images

Tennis – ATP Vienne : Jo-Wilfried Tsonga s'est incliné en trois manches 3-6, 6-3, 6-3 devant l'Américain Sam Querrey et va un peu plus plonger au classement ATP. Lucas Pouille a, lui, cravaché pour se défaire de l'Allemand Philipp Kohlschreiber (6-4, 6-7, 6-4). Après ses deux victoires lors des qualifications, Pierre-Hugues Herbert a pour sa part été éliminé par Fernando Verdasco.

Tennis – WTA Finals : Deux jours après avoir mal entamé son Masters contre Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki n'a pas tendu l'autre joue mardi. La Danoise a dominé Petra Kvitova (7-5, 3-6, 6-2) pour maintenir ses chances de qualification et de conserver son titre. Elle reste toutefois devancée au classement du groupe blanc par Elina Svitolina, vainqueur de Karolina Pliskova (6-3, 2-6, 6-3).

Le tweet qui fait chaud au cœur

La vidéo de rattrapage

Ballon d'or en 1998, Zinedine Zidane était le grandissime favori à un deuxième sacre en 2000 grâce à sa victoire à l'Euro avec la France. Jusqu'à ce 24 octobre et un match contre Hambourg en Ligue des champions...

Vidéo - Le jour où Zidane a perdu son deuxième Ballon d'or 01:11

Ce que vous en devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue des Champions : Paris au révélateur Naples (21h)

La défaite à Liverpool en ouverture de la saison européenne a fait craindre que ce PSG ne soit toujours pas prêt pour son objectif ultime : la Ligue des Champions. Face à Naples, ce mercredi soir au Parc des Princes, les coéquipiers de Neymar peuvent marquer le coup mais pour ce faire il faudra une victoire et une victoire probante si possible face à l'ancien club d'Edinson Cavani.

Edinson Cavani (PSG)Getty Images

2. Football – Ligue des Champions : Monaco pour stopper la spirale négative ? (18h55)

Voilà plus de deux mois que l'AS Monaco n'a pas goûté à la victoire. Sur la scène continentale, les Monégasques ont peiné à exister face à l'Atlético Madrid (1-2) et Dortmund (3-0). L'arrivée de Thierry Henry n'a pas empêché le club de connaître un nouveau revers sur la pelouse de Strasbourg le weekend dernier et on imagine aisément que le Champion du monde 98 verrait d'un très bon œil une victoire en terres belges dans un pays qu'il connaît bien pour avoir officié dans le staff de la sélection jusqu'à il y a peu.

3. Tennis – WTA Finals : Kerber-Osaka, malheur à la perdante (13h30)

Battues en ouverture par Kiki Bertens et Sloane Stephens, Angélique Kerber et Naomi Osaka n'ont pas le droit de perdre pour leur deuxième rencontre au Masters de Singapour. Problème, ce sera forcément le cas pour l'une des deux joueuses puisqu'elles s'affrontent en début d'après-midi. Dans l'autre match, Stephens et Bertens chercheront à assurer leur qualification pour le dernier carré.