Le PSG avec le Qatar. Manchester City et les Emirats arabes unis. Le Dakar en Arabie saoudite. Le championnat du monde de cyclisme au Rwanda. Ou encore la Coupe du monde de football au Qatar en 2022. On aurait pu vous en citer encore beaucoup d'autres tant les exemples sont légion. Et illustrent une tendance forte depuis des années maintenant : l'importance de la diplomatie sportive ou du soft power dans le sport, c omme l'a encore rappelé l'achat de Newcastle par le fonds public d'investissement saoudien (PIF) , il y a quelques semaines.

Le soft power, c'est quoi précisément ?

Ce concept n'est bien sûr pas nouveau. "Il a été inventé dans les années 90 par Joseph Nye, qui s'est penché sur la notion de puissance, nous explique Carole Gomez, directrice de recherche en géopolitique du sport à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Il considérait que la puissance pouvait s'exprimer de deux manières. D'une façon dure avec le hard power. Un état va alors imposer sa volonté à un autre acteur par la force, à travers soit l'outil militaire, soit l'aspect économique. Et parallèlement à ça, il y a aussi une autre forme que l'on appelle la puissance douce ou le soft power. Par ce prisme-là, on va arriver à convaincre un autre acteur de sa pensée par différents moyens comme la culture, le sport, la gastronomie, la langue ou le tourisme..."

L'exemple le plus connu et le plus universel est bien sûr Hollywood, un outil clef pour les Etats-Unis depuis des années pour imposer leur vision et leur culture au reste du monde. Mais le sport n'est pas en reste. "Depuis une cinquantaine d'années, on a vraiment considéré que le sport pouvait être un moyen d'arriver à faire passer un certain nombre de messages de manière positive", confirme Carole Gomez. L'URSS et les Etats-Unis s'en sont notamment servis allégrement pendant la guerre froide par exemple. Mais, un tournant a été pris il y a quelques années. "Depuis une vingtaine d'années, il y a vraiment eu une accélération de ce phénomène", abonde encore Carole Gomez.

Newcastle fans have been asked to stop wearing clothes they deem to be inspired by the Saudi-led takeover Crédit: Getty Images

L'Arabie saoudite est un état qui a besoin de lessiver son image pour être attractif

La raison ? Des nouveaux acteurs ont débarqué. Comme la Chine "qui a vraiment formalisé son utilisation du soft power à travers le sport", explique Carole Gomez. Et évidemment, les pays de la péninsule arabique ont aussi bouleversé encore un peu plus la donne. "Ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont d'abord testé pendant une décennie de 1995 à 2005 à peu près. Et ensuite, ils ont accéléré leur process", nous confie Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Alors que la fin des énergies fossiles se rapproche, les pétromonarchies ont lancé des politiques de diversification des ressources. Et le sport prend une place majeure dans leurs différents programmes, comme "Vision 2030" celui mis en place par l'Arabie Saoudite.

Cette diplomatie sportive n'a évidemment pas le même but en fonction des états. Certains l'utilisent pour être plus insérés dans les milieux diplomatiques, politiques et économiques. Avant un rapprochement ces derniers mois avec l'Arabie saoudite qui l'avait mis au ban avec plusieurs de ses alliés, le Qatar a par exemple mis en place l'accent sur le sport pour sortir de son isolement diplomatique. "La stratégie était vraiment d'apparaître sur la carte du monde, mais aussi de revendiquer son existence dans un contexte régional compliqué. Sa notoriété était en peu son assurance vie, en quelque sorte", résume Carole Gomez. Pour cela, Doha s'est activé avec le PSG, l'organisation du Mondial 2022, sa chaîne de télévision BeIN ou encore ses investissements dans d'autres sports, comme le cyclisme.

Pour l'Arabie saoudite, qui n'a pas besoin du sport pour se faire connaître, c'est une autre histoire. "L'Arabie saoudite est un état qui a besoin de lessiver son image pour être attractif", résume Jean-Baptiste Guégan, qui fait évidemment référence au passé récent sulfureux du Royaume entre l'assassinat de Jamal Khashoggi, les atteintes aux droits humains ou encore la guerre au Yemen et le "kidnapping" du Premier ministre libanais Saad Hariri en 2017. A chaque état son objectif donc. Mais pour certains clubs, certains sports, ces investissements massifs sont tout sauf anodins. Comme d'ailleurs la durée de ces politiques.

Sepp Blatter lors de l'obtention de la Coupe du monde 2022 au Qatar Crédit: AFP

Du plus ou moins long terme : "Ça dépend totalement de la volonté politique de chaque pays"

C'est par exemple l'un des grands débats avec le PSG. Combien de temps le Qatar va continuer d'investir en masse dans le club parisien et le sport ? Un doute plane. Comme souvent avec le soft power. "Ça dépend totalement de la volonté politique de chaque pays, nous explique encore Carole Gomez. Les Etats-Unis par exemple, ça fait 50 ans qu'ils investissent sur le sujet parce qu'ils considèrent que leur doctrine, c'est conquérir le cœur et les esprits. C'est du long terme comme pour la Chine. Dans le domaine du sport, et plus particulièrement dans le domaine du foot, Xi Jinping (ndlr : l'actuel président chinois) a fait un plan à horizon 2050 et il a annoncé en 2016 donc, ce qui montre que ça va assez loin".

Ce n'est cependant pas toujours le cas. L'Azerbaïdjan a par exemple vite changé de cap après s'être illustré pour essayer de redorer son image sur la scène internationale (ndlr : Grand Prix de F1, Jeux européens en 2015…). "Au regard de la situation économique et notamment de sa dépendance au pétrole avec la chute des cours du pétrole, il y a forcément eu un gros frein dans les investissements qui pouvaient être réalisés pour cette diplomatie-là", constate Carole Gomez. Toujours en quête de diversifier ses ressources, le Qatar ne semble pas parti pour suivre ce chemin.

Ces politiques multiples amènent en tout cas à se poser une dernière question : quelles sont les retombées et le fruit de tous ces investissements à même de bouleverser l'ordre établi sur la planète sport ? "C'est vraiment très compliqué d'arriver à chiffrer avec précision la réussite de ces politiques-là. J'ai lu un certain nombre d'études qui essayaient de le démontrer, mais la méthodologie qui était utilisée était perfectible", remarque Carole Gomez. Car tout dépend en fait de votre objectif. Et il peut être différent pour chaque état. En attendant et alors que de nouveaux acteurs vont forcément s'y engouffrer dans les prochaines années, le soft power a un impact majeur sur le monde du sport. Et ce n'est pas le football qui dira le contraire.

