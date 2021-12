1. Football - Ligue 1 : Paris déçoit, Marseille rigole, Lyon déprime

2. Tennis - Coupe Davis : La Serbie dit merci à Novak Djokovic

3. Football - Premier League/Liga/Serie A : Les cadors ont globalement assuré

Statut quo en Angleterre. Chelsea, Manchester City et Liverpool se sont respectivement imposés à Watford (1-2), Aston Villa (1-2) et Everton (1-4), et conservent les trois premières places du classement, dans cet ordre. Pas de surprise non plus en Liga où le Real Madrid a battu l'Athletic Bilbao (1-0) grâce à un but de l'inévitable Karim Benzema . Enfin en Italie, l'AC Milan, vainqueur du Genoa (0-3), et l'Inter, qui a dominé la Spezia (2-0), se sont rapprochés du leader, Naples, tenu en échec à Sassuolo (2-2).