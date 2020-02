Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le PSG s'est fait peur, Cavani l'a rassuré

Paris n'en menait pas large. Après avoir pourtant mené 3-0 dans le choc face à Lyon, les Parisiens ont vu les Gones revenir à 3-2 et même manquer de peu le but de l'égalisation. Et puis Edinson Cavani a fait son apparition sur une pelouse du Parc balayée par le vent et la pluie. Et sur son deuxième ballon, El Matador a exploité un service parfait d'Angel Di Maria pour sceller le succès du PSG (4-2). Les hommes de Thomas Tuchel conservent douze points d'avance sur Marseille en tête du classement. L'OL, 9e, va devoir cravacher pour aller chercher sa place en Ligue des champions.

2. Football - Liga : Servi par Messi, le Barça s'accrocher au Real

Lionel Messi a endossé son costume de serviteur. Grâce à trois passes décisives de son génie argentin pour Frenkie De Jong, Sergio Busquet et Clément Lenglet, le Barça est reparti de Benito-Villamarin avec une courte mais précieuse victoire sur le Betis Séville (2-3). Les Sévillans avaient mené 2-1 dans ce match sous l'impulsion de Nabil Fekir, buteur après avoir provoqué un penalty mais aussi expulsé en fin de rencontre. Les Barcelonais restent deuxièmes du classement à trois longueurs du Real Madrid, vainqueur un peu plus tôt à Pampelune face à Osasuna (1-4).

3. Basketball - NBA : Une soirée historique pour les Cav...

Cleveland n'avait jamais perdu de plus de 40 points dans sa salle. C'est désormais chose faite. Pour la première d'Andre Drummond (19 points, 14 rebonds) sous ses nouvelles couleurs, les Cavaliers ont sombré (92-133) face à des Clippers emmenés par Lou Williams (25 points), enregistrant ainsi la plus lourde défaite de leur histoire à domicile. À Houston, Bojan Bogdanovic a crucifié les Rockets (113-114) avec un panier à trois points au buzzer pour donner la victoire au Jazz de Rudy Gobert (12 points, 15 rebonds). À noter aussi, l'énorme performance de Trae Young (48 points, 13 passes) pour guider Atlanta vers un succès face à New York après deux prolongations (140-135).

Football - Serie A : Milan menait 2-0 grâce un grand Zlatan Ibrahimovic, mais le derby de la Madonnina est finalement revenu à l'Inter qui a totalement renversé la situation en seconde période (2-4).

Rugby - MLR : L'ex-international français Mathieu Bastareaud a connu dimanche une première ratée avec son nouveau club de Rugby United New York, battu (34-14) par New England Free Jacks lors de la journée inaugurale du championnat nord-américain.

Football - JO 2020 : Le Brésil défendra sa médaille d'or à Tokyo grâce à une nette victoire (3-0) face à l'Argentine, pour sa part déjà qualifiée, en phase finale du tournoi pré-olympique d'Amérique du Sud des moins de 23 ans.

Golf : Le Canadien Nick Taylor a arraché dimanche la victoire dans le tournoi de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am, comptant pour le circuit PGA, en rendant une carte de 68, soit deux coups sous le par, sur le dernier parcours.

Football - Bundesliga : Pas de vainqueur dans le choc au sommet entre le Bayern Munich et le RB Leipzig (0-0) mais un retour convaincant pour Lucas Hernandez, absent sur blessure depuis quatre mois.

Nos consultants sont revenus sur la démission de Didier Gailhaguet de la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG) après le scandale des violences sexuelles au sein du patinage artistique. Nathalie Péchalat a, elle, salué le départ du dirigeant, une décision qu'elle pense nécessaire pour que les choses avancent.

Vidéo - Péchalat : "On va féliciter Gailhaguet pour sa démission" 06:34

1. Tennis - ATP Rotterdam : Mannarino en attendant Monfils

Le tournoi ATP 500 de Rotterdam débute ce lundi et Adrian Mannarino ouvrira le bal avec un test face à l'Espagnol Pablo Carreño (19h30). L'affiche de la soirée opposera le Canadien Denis Shapovalov au Bulgare Grigor Dimitrov, pas avant 19h30. Quant à Gaël Monfils, tenant du titre et brillant vainqueur à Montpellier dimanche, il fera son entrée en lice mardi face au Portugais João Sousa. Le tournoi de Rotterdam, c'est à suivre toute la semaine sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Football - Ligue 2 : Une occasion à saisir pour Lens.

Avec les défaites de Lorient à Guingamp (2-1) et de l'AC Ajaccio face à Auxerre (2-3) ce week-end, Lens a un bon coup à jouer face à Grenoble (20h45). Une victoire permettrait au club artésien, deuxième au classement, de revenir à deux longueurs du leader lorientais et de prendre sept unités d'avance sur les Corses, qui complètent le podium.