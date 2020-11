1. Tennis - Masters : Nadal is back !

Grâce à son succès 6-4, 4-6, 6-2, Nadal termine 2e de sa poule avec le bilan de deux victoires (contre Tsitsipas donc, et Andrey Rublev) et un revers (face à Dominic Thiem). Il affrontera, pour son retour dans le dernier carré du tournoi des Maîtres à Londres, le Russe Daniil Medvedev, quant à lu assuré de remporter le groupe Tokyo 1970. Le match entre les deux hommes est prévu samedi à 15h.

Deuxième saison blanche en vue pour Klay Thompson. L’arrière des Golden State Warriors a été victime d’une blessure mercredi soir à l’entraînement, et sa franchise a communiqué sur la gravité de celle-ci jeudi soir, à l’issue de tests effectués à Los Angeles. Comme craint, il souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit et ne devrait pas jouer de l’opus 2020-2021 de la Grande Ligue.

Thompson avait déjà manqué l’exercice 2019-2020 en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche, subie lors d’un match des Finales 2019, remportées par les Raptors face aux joueurs de Golden State. Conséquence directe ? Les Warriors chercheraient à recruter Kelly Oubre Jr. via un trade avec OKC.

Devinez quoi !? Il est encore de retour . Conor McGregor affrontera Dustin Poirier - qu'il avait battu en 2014 et à qui il offre ainsi une occasion de prendre sa revanche - le 23 janvier prochain, lors de l'UFC 257.

Kayser : "J’avais honte de l'image des Bleus et du gâchis des 10 dernières années"

Vainqueur en deux sets face à Schwartzman, mais battu dans les mêmes proportions par Medvedev, Djokovic vise un sixième titre au Masters. Zverev ambitionne quant à lui un deuxième sacre, après celui de 2018. Un évènement à suivre sur Eurosport 2 et Eurosport Player .

Fin de la trêve internationale. La Ligue 1 reprend par du lourd, avec des matches impliquant le PSG, leader, et Rennes, 3e, qui joueront mardi en Ligue des champions. Les Parisiens se déplacent ce vendredi à Monaco (21h), avec Kylian Mbappé mais sans Marco Verratti, Mauro Icardi, ou encore Julian Draxler. Neymar et Moise Kean sont quant à eux incertains.

Pour le Stade rennais, le championnat reprend avec la réception des Girondins de Bordeaux (19h). Une rencontre qui lance la 11e journée. Pour rappel, l’OM, troisième club français à participer cette saison à la C1, a vu son match à domicile face à l’OGC Nice être reporté à une date non déterminée, en raison de cas de coronavirus au sein de l’effectif niçois.

Le football féminin français est secoué par un conflit entre Corinne Diacre, sélectionneure des Bleus, et plusieurs joueuses de l’Olympique Lyonnais, Amandine Henry en tête. Mais ce vendredi, place au terrain, avec un duel entre les deux grosses cylindrées de la Division 1 : l’OL, justement, et le PSG (21h).

Les Lyonnaises occupent la place de leader après huit journées soldées par huit victoires. Elles se déplacent chez leurs dauphines, qui ne comptent que 2 points de retard et peuvent donc prendre les commandes. Illustration de la domination des deux équipes : l’OL a inscrit 28 buts et en a encaissé 2, le PSG – qui reste sur un succès 0-14 sur la pelouse d’Issy – en a marqué 36 et concédé un seul.