Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Un PSG pas parfait, mais spectaculaire

Le PSG a confirmé son début de saison parfait sur le plan comptable, en s'imposant à Brest vendredi soir (2-4) pour signer un trois sur trois. Les hommes de Mauricio Pochettino ont fait le spectacle, avec une magnifique frappe d'Idrissa Gueye ou encore un petit lob d'Angel Di Maria en fin de rencontre. Mais les Brestois de Michel Der Zakarian ont poussé jusqu'au bout pour revenir et ont eux aussi régalé par séquences. Herrera, Mbappé, Honorat et Mounié ont aussi marqué.

Angel Di Maria Crédit: Getty Images

2. Tennis - ATP Cincinnati : Zverev et Tsitsipas rejoignent les demies

Après Daniil Medvedev (N.1) et Andrey Rublev (N.4), les têtes de séries N.2 et 3 ont fait respecter leur statut cette nuit, à Cincinnati. Bousculé par Felix Auger-Aliassime, le Grec Stefanos Tsitsipas a fini par faire craquer son adversaire dans la dernière manche (2-6, 7-5, 6-1). En demie, il retrouvera ainsi le champion olympique Alexander Zverev qui, de son côté, a eu la vie bien plus simple face à Casper Ruud (6-1, 6-3).

Stefanos Tsitsipas - Masters 1000 Cincinnati 2021 Crédit: Getty Images

3. Football - Transferts : Le "plan Mbappé" du Real

AS fait sa Une de samedi avec le "plan Mbappé" concocté par le Real Madrid. Dans les grandes lignes, les Merengue souhaitent laisser les négociations ouvertes avec le PSG jusqu'à la fin de l'été, ne faire aucune déclaration, lancer une grande offensive le 30 août, si rien n'a bougé d'ici là, et surtout que l'attaquant français reste inflexible dans sa position de ne pas prolonger. Ajoutez à cela l'intérêt, selon ESPN, fait sa Une de samedi avec leconcocté par le Real Madrid. Dans les grandes lignes, les Merengue souhaitent laisser les négociations ouvertes avec le PSG jusqu'à la fin de l'été, ne faire aucune déclaration, lancer une grande offensive le 30 août, si rien n'a bougé d'ici là, et surtout que l'attaquant français reste inflexible dans sa position de ne pas prolonger. Ajoutez à cela l'intérêt, selon de Manchester United pour le joueur , et son cas n'a pas fini de faire parler.

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme - Grand Prix Marcel Kint : Victime d'une chute dans le final vendredi, : Victime d'une chute dans le final vendredi, Nacer Bouhanni souffre d'une fracture de l’omoplate droite et sera absent plusieurs semaines.

Football - Bundesliga : Grâce un doublé de Dominik Szoboszlai (38e, 52e) et des buts d'Emil Forsberg (46e) et Andre Silva sur penalty (65e), : Grâce un doublé de Dominik Szoboszlai (38e, 52e) et des buts d'Emil Forsberg (46e) et Andre Silva sur penalty (65e), Leipzig a largement battu Stuttgart vendredi (4-0), en ouverture de la 2e journée.

Tennis - WTA Cincinnati : La surprenante Suissesse Jil Teichmann s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters 1000 en battant sa compatriote Belinda Bencic (6-3, 6-2).

Golf - Open de Grande Bretagne : A l'issue du deuxième tour, : A l'issue du deuxième tour, Georgia Hall et Mina Harigae sont en tête . Elles devancent d'un coup Lizette Salas et Kim Sei-young.

La vidéo de rattrapage

Dans sa palette de vendredi, notre consultant Jacky Durand a analysé la chute qui a conduit à l'abandon d'Alejandro Valverde (Movistar). Pour lui, c'est une aspérité sur la route qui a piégé l'Espagnol et qui a fait décrocher l'une de ses deux mains du guidon.

La Palette à Jacky : Comment Valverde s'est fait piéger et a chuté

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. WEC - 24h du Mans : top départ à 16h

Le départ de la 89e édition des 24h du Mans va être donné ce samedi. A 16h, la Toyota N.7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez partira en pole position. Sa voiture sœur et autre favorite dans la nouvelle catégorie reine des Hypercars, la Toyota N.8, l'accompagnera en première ligne, devant l'Alpine N.36 et la Glickenhaus N.708 en deuxième ligne.

Toyota Gazoo Racing (Kamui Kobayashi, Pechito López, Mike Conway) Crédit: Getty Images

2. Football - Championnats européens : Monaco et Lille sur le pont, reprise de la Serie A

Après un début de saison compliqué, Monaco et Lille tenteront de réagir en Ligue 1, respectivement face à Lens (17h00) et à Saint-Etienne (21h00). Ce samedi sera chargé dans les autres championnats et notamment en Serie A, qui reprend ses droits avec, notamment, les matches de l'Inter (18h30) et de la Lazio (20h45). En Angleterre, Liverpool et Manchester City seront sur le pont, Dortmund tentera d'assurer le spectacle en Bundesliga, et le Barça conclura, en Liga, la journée footballistique à Bilbao (22h00).

Edin Dzeko Crédit: Getty Images

3. Cyclisme - Tour d'Espagne : Retour à la plage

La 8e étape de la Vuelta verra les coureurs boucler les 173,7km qui séparent Santa Pola et La Manga del Mar Menor le long de la côte. Une arrivée au sprint est attendue, et on regardera donc forcément du côté du Français Arnaud Démare, qui aura fort à faire face à Fabio Jakobsen ou encore Jasper Philipsen.

Bardet offensif, Valverde dans le décor, Roglic pas inquiété : le résumé de la 7e étape

4. Tennis - ATP Cincinnati : Place aux demies

Daniil Medvedev et Andrey Rublev se disputeront le premier ticket pour la finale à Cincinnati (19h), dans une demie 100% russe, elle-même au cœur d'un dernier carré qui va voir les quatre premières têtes de séries s'affronter. Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, eux, joueront dans la nuit. Chez les dames, Ashleigh Barty et Angelique Kerber ouvriront le bal (17h), suivies par Karolína Plíšková et Jil Teichmann (21h).

54 minutes pour éparpiller Carreño Busta : Medvedev a été impitoyable

