Une soirée complètement folle pour une match de fin de match incroyable. Voilà comment résumer le plus fidèlement possible la qualification du PSG mercredi en demi-finale de Ligue des champions. Ce jeudi, l’Atlético tentera de rejoindre les Parisiens dans ce dernier carré alors que Jumbo Visma espère encore mettre le peloton au pas. Voici l’actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Le PSG en demie, Choupo-Moting en héros

Mené par l’Atalanta à l’entame du temps du temps additionnel, le PSG a réussi à vaincre le signe indien en renversant Bergame en l’espace de trois minutes (1-2). Marquinhos a d’abord égalisé avant qu’Eric-Maxim Choupo-Moting, déjà impliqué sur le but du 1-1, ne transforme une offrande de Kylian Mbappé pour envoyer Paris en demie, une première depuis 1995. Une qualification pleine de caractère malgré beaucoup de ratés, symbolisés par Neymar. Mais, pour Paris, ça change tout. "Fou fou fou", comme l’écrit le Parisien.

Marquinhos rageur face à l'Atalanta Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue des champions : Keylor Navas touché

C’est la mauvaise nouvelle du soir côté parisien : héroïque en première période, Keylor Navas a dû céder sa place en cours de match à Sergio Rico après une blessure aux ischios-jambiers. Selon RMC, des examens doivent encore être effectués mais un forfait du portier parisien est envisagé pour la demi-finale de mardi prochain.

3. Basketball – NBA : Les Pacers savent à quoi s’attendre

Grâce à leur victoire face à Houston (108-104), et malgré le match XXL de James Harden (45 points, 17 rebonds et 9 passes), les Pacers peuvent encore viser la quatrième place de la conférence Est. Mais leur adversaire en playoffs est d’ores et déjà connu : il s’agira du Miami Heat, quatrième actuel et assuré de terminer 4e ou 5e de cette saison régulière.

On a aussi retenu pour vous

Basket – NBA : Expulsé lors de la victoire de Milwaukee contre Washington pour un coup de tête sur Moritz Wagner, Giannis Antetokounmpo a écopé d’un petit match de suspension.

Basket – NBA : L'entraîneur des Boston Celtics, Brad Stevens, qui a mené son équipe deux fois en finale de la Conférence de l'Est de la NBA, a signé une prolongation de contrat avec le club, a annoncé l'équipe mercredi, sans en préciser la durée.

Athlétisme : Le sprinteur américain Noah Lyles a révélé mercredi à Monaco que ses troubles psychologiques ont débuté à l'âge de huit ans avant d'empirer en avril sous les effets conjugués du coronavirus, du report des JO et du mouvement Black Lives Matter. Lyles, champion du monde du 200 m, avait révélé le 2 août, sur Twitter, qu'il était sous antidépresseurs.

Formule E – Eprix de Berlin : Le Britannique Oliver Rowland (Nissan) a remporté mercredi le 5e ePrix de Berlin, 10e manche du championnat de Formule électrique, devançant le Néerlandais Robin Frijns (Envision) et l'Allemand René Rast (Audi).

En grande difficulté financière, la Juventus Turin pourrait devoir faire un sacrifice de taille sur le mercato, notamment concernant Paulo Dybala. Retrouvez Mercredi Mercato sur toutes les plateformes de podcast.

Le podcast du jour

Souriant, affable, voire réservé, Romain Sazy est l'invité de Raphaël Poulain cette semaine dans "Poulain Raffûte". A l'issue d'une saison dernière achevée à la cinquième place pour le club de Charente-Maritime, et marquée par une fracture de la cheville au mois de janvier pour le joueur de 33 ans, Sazy fait le point avant la reprise : tribunes limitées à 5000 places, nouvelles recrues.

L’autre podcast du jour

Il est l’adjoint de Didier Deschamps depuis onze ans. Il est celui avec qui l’actuel sélectionneur des Bleus a gravi l’Himalaya le 15 juillet 2018 et, avant cet épilogue, surmonté quelques épreuves sportives. Lui, c’est Guy Stéphan, l’homme qui s’épanouit dans l’ombre et parle à l’oreille de DD.

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme – Critérium du Dauphiné : Jumbo Visma encore à la fête ?

Deuxième étape ce mercredi et première grosse explication attendue avec l’arrivée au Col de Porte. Intraitable depuis plusieurs semaines, Jumbo Visma peut-il encore mettre au pas le peloton ? Si oui, quelle incidence chez Ineos où la présence de Chris Froome au Tour de France n’a plus rien d’une évidence ? Eléments de réponse à partir de 13h sur Eurosport 2 avec notamment les Rois de la Pédale en avant-course.

2. Football – Ligue des champions : L’Atlético rêve d’y être aussi

Ils sont encore là. Annoncé en fin de cycle depuis plusieurs saisons, l'Atlético Madrid est plus que jamais favorite pour rejoindre le PSG en demi-finale de C1 cette saison. Les Madrilènes devront se défaire d’une équipe de Leipzig qui a perdu Timo Werner. A l’inverse, les hommes de Simeone ont toutes les cartes en main pour jouer les trouble-fêtes dans ce tableau final. Un rôle qui leur va si bien…

