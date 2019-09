Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : Cruelle Ligue des champions

Liverpool ? Battue 2-0 à Naples. Le LOSC ? Battu 3-0 à Amsterdam. Chelsea ? Battue 1-0 à domicile par Valence. Barcelone ? Un point sauvé par ter Stegen à Dortmund. La Ligue des champions a démarré sur les chapeaux de roue mardi soir.

Et ce n'est pas Erling Braut Håland qui vous dira le contraire : à 19 ans, l'attaquant norvégien de Salzbourg a signé un triplé face à Genk, pour une victoire 6-2. C'est le plus jeune joueur à réaliser pareille prouesse depuis Raul et Wayne Rooney. Ça vous pose le décor.

2. Tennis : Gourmande exhibition

Sur Twitter, Roger Federer et Juan Martin del Potro ont annoncé qu'ils allaient disputer un match exhibition à Buenos Aires le 20 novembre prochain. La date n'est pas tout à fait anodine puisqu'elle tombe en pleine Coupe Davis, nouvelle formule. Faute de qualification de la Suisse, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'allait pas y participer de toute manière. DelPo non plus : lui se remet d'une fracture de la rotule droite depuis ce printemps et reviendrait tout juste à la compétition. #SensDuTiming

3. Tennis encore : prolifique journée à Metz

L'Open de Moselle bat son plein : Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga ont dû lutter face à deux Espagnols pour franchir le cap du premier tour. Le Biterrois a fini par venir à bout de Marcel Granollers (4-6, 7-6, 6-4). Le Manceau a, quant à lui, déroulé son jeu pour écarter Pablo Andujar, mais après la perte du 1er set (3-6, 6-1, 6-2). Le clan tricolore est déjà assuré d'avoir trois représentants en quarts de finale, puisqu'il y aura trois duels 100% français au deuxième tour.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Rugby : Coup de théâtre pour le pays de Galles à seulement trois jours du début du Mondial. L'adjoint du sélectionneur Warren Gatland, Rob Howley a été renvoyé du camp d'entraînement des Gallois. En cause ? Des suspicions de paris auraient décidé du sort de l'ancien international... > A LIRE : La sélection galloise en plein scandale

Vidéo - Le pays de Galles, éternel outsider ? 01:38

Bobsleigh : Un tribunal canadien a rejeté une requête de la double championne olympique canadienne Kaillie Humphries, qui voulait poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. La juge a décidé que la fédération canadienne disposait de toute l'autorité nécessaire pour choisir de laisser ou non les athlètes concourir pour d'autres pays.

Rugby : La Ligue nationale de rugby a enregistré une baisse des commotions cérébrales sur les matches de la saison dernière en Top 14, conséquence d'une meilleure prise en compte du problème : de 91 lors de la saison 2017-2018, elles sont passées à 69, enregistrées en 2018-2019.

La vidéo de rattrapage

Kim Clijsters et Tatiana Golovin ont annoncé presque en même temps leur grand retour sur le circuit principal. La Belge sort de la retraite pour la 3e fois, alors que la Française revient après 11 ans d'absence suite à un grave problème physique. Si Arnaud Di Pasquale se réjouit de leur retour, que penser du niveau actuel si ces joueuses parviennent à faire leur trou ? Sujet abordé dans notre émission digitale Dip Impact de mardi.

Vidéo - "Que penser du niveau de la WTA si Clijsters revient dans le Top 15 ?" 04:04

Le tweet retrouvailles 100% mignon

"Pas de Fedal à l'US Open ? Qu'à cela tienne. Retrouvons-nous en Laver Cup." Et ça donne ça :

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis : Journée tricolore à Metz dès 12h. Pas moins de 6 Tricolores seront sur le pont à l'Open de Moselle pour conclure le 1er tour et débuter le 2e : Gilles Simon ouvrira ce mercredi face au Roumain Marius Copil, Ugo Humbert affrontera ensuite l'Allemand Yannick Maden, suivi de deux chocs franco-français : Antoine Hoang-Grégoire Barrère, puis Benoit Paire face à Richard Gasquet.

En fin de journée, mais à St-Petersbourg en Russie, Adrian Mannarino jouera son match du 2e tour face au Bélarusse Egor Gerasimov.

2. Volleyball, Euro : France-Italie à 20h30. Pour boucler le premier tour après quatre succès en quatre matches, l'équipe de France affronte l'Italie, vice-championne olympique en 2016, ce soir à la Sud de France Arena de Montpellier. Feu d'artifices à venir ou pétard mouillé ?

3. Football, Ligue des champions : PSG-Real à 21h. Après Lyon et Lille, au tour de Paris d'entrer dans le grand bain de la scène européenne. Le Real Madrid de Zidane déboule au Parc, avec des titulaires de marque en moins comme Ramos, Marcelo ou Modric. Mais côté parisien, Neymar, Mbappé et Cavani ne joueront pas non plus... #ChaudLesMarrons

Vidéo - Tuchel : "Benzema, il est numéro 9 du Real depuis, quoi, 25 ans ?" 01:39

A suivre également l'Atlético Madrid - Juventus Turin (21h) et Bruges - Galatasaray (18h55), les deux autres clubs du groupe parisien, ainsi que les entrées en lice de Manchester City à Donetsk (21h) et du Bayern Munich contre l'Etoile Rouge de Belgrade (21h).