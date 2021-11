Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Opération séduction réussie pour les filles du PSG

Les joueuses du PSG n'ont pas manqué leur rendez-vous avec le public du Parc des Princes . Devant près de 20 000 spectateurs, Paris a poursuivi leur carton plein avec une victoire maîtrisée face au Real Madrid (4-0). Marie-Antoinette Katoto, auteure d'un doublé, Sara Däbritz et Rocio Galvez, contre son camp, ont inscrit les buts de la formation de Didier Ollé-Nicolle. Les Parisiennes ont apprécié de communier avec leurs supporters après ce succès, le troisième en trois matches, qui leur permet de prendre trois points d'avance sur les Madrilènes en tête du groupe B et de se rapprocher des quarts.

2. Tennis - Masters Next Gen : Hugo Gaston renversé par Sebastian Korda

Il a eu deux sets d'avance et une balle de match. Mais Hugo Gaston a fini par s'incliner devant Sebastian Korda en trois manches pour ses débuts dans le Masters Next Gen (3-4, 3-4, 4-0, 4-3, 4-0), après son brillant parcours jusqu'aux quarts de finale du Rolex Paris Masters à Bercy la semaine passée. Le Français n'aura pas le temps de ressasser ses regrets. Il affrontera l'Italien Lorenzo Musetti ce mercredi, en soirée, pour tenter de se relancer. Un match à suivre sur Eurosport.

3. Basketball - NBA : Le choc des éclopés pour les Bucks, Batum s'éclate avec les Clippers

Milwaukee s'est donné un peu d'air dans son début de saison compliqué. Le champion en titre s'est imposé devant Philadelphie (109-118) dans un duel où plusieurs cadres des deux franchises manquaient à l'appel. Giannis Antetokounmpo, lui, était bien présent pour guider son équipe vers la victoire avec 31 points. Nicolas Batum a confirmé sa très belle forme du moment avec 22 points pour contribuer au cinquième succès consécutif des Los Angeles Clippers, face à Portland (117-109). Rudy Gobert (9 points, 14 rebonds) et le Jazz se sont relancés après deux revers d'affilée en dominant Atlanta (110-98).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Bleus : Les conséquences judiciaires de l'affaire de la sextape n'empêcheront pas Karim Benzema de porter le maillot tricolore. C'est le message délivré par Noël Le Graët au Parisien.

Tennis - ATP Stockholm : Le Britannique Andy Murray a signé une bonne entrée en matière en dominant le Norvégien Viktor Durasovic (6-1, 7-6).

Tennis - WTA Linz : La Britannique Emma Raducanu, lauréate de l'US Open, a été éliminée au deuxième tour par la Chinoise Wang Xinyu, 106e joueuse mondiale (6-1, 6-7, 7-5).

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Selon la presse argentine, Lionel Messi participera aux deux matches de l'Albiceleste face à l'Uruguay et au Brésil. Il a manqué les deux dernières sorties du PSG sur blessure.

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Le Lyonnais Lucas Paqueta a évoqué avec enthousiasme son entente avec Neymar en sélection brésilienne, avant le match contre la Colombie.

A voir et à écouter

Le dernier Masters 1000 de la saison a livré son verdict. Novak Djokovic a retrouvé sa splendeur en remportant le Rolex Paris Masters, quelques semaines après avoir raté le Grand Chelem calendaire à l'US Open. Et en confirmant que c'était bien lui le numéro un mondial de la saison, si quelqu'un en doutait encore. Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau s'y arrêtent cette semaine dans DIP Impact, sans oublier d'évoquer le parcours remarquable d'Hugo Gaston.

En F1, il y a eu deux grosses surprises, le week-end dernier, à Mexico. La première en qualification, lorsque Mercedes a battu Red Bull. La seconde au départ de la course, lorsque Valtteri Bottas a laissé la porte ouverte à Max Verstappen… alors que le Néerlandais se sent dans le virage N.1 comme dans son jardin. Décryptage avec Gilles Della Posta et Julien Pereira dans Les Fous du Volant.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions féminine : L'OL a un exemple à suivre

Après la belle victoire des Parisiennes face au Real, l'OL tentera d'offrir un carton plein au foot français dans la Ligue des champions féminine. Pour cela, les Lyonnaises vont devoir vaincre le Bayern Munich dans le choc de cette 3e journée de la phase de poules. Coup d'envoi à 21h. A suivre aussi, le FC Barcelone, tenant du titre, opposé un peu plus tôt à un autre club allemand, le TSG Hoffenheim (18h45).

2. Tennis - ATP Stockhholm : Sinner - Murray à l'affiche, Rinderknech en lice

Du beau monde sur les courts suédois ce mercredi, avec en point d'orgue un duel en forme de choc des générations entre le Britannique Andy Murray et l'Italien Jannik Sinner. A suivre également, le Français Arthur Rinderknech face au Slovaque Jozef Kovalik, le Canadien Félix Auger-Aliassime contre le Serbe Filip Krajinovic ou son compatriote Denis Shapovalov face à l'Italien Andrea Vavassori. Début des rencontres à partir de midi.

3. Tennis - Masters Next Gen : Gaston en soirée, Alcaraz en attendant

Il faudra un peu patienter pour voir Hugo Gaston en découdre avec Lorenzo Musetti. Le Français est programmé en dernier ce mercredi, et son match face à l'Italien ne débutera pas avant 20h50. En attendant, vous pourrez notamment suivre le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, opposé à l'Américain Brandon Nakashima à partir de 15h20.

