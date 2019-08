PSG renversé, Medvedev récompensé, seconde fatale… L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le PSG trébuche à Rennes

En 2018-2019, il avait fallu attendre le mois de décembre pour voir le PSG lâcher ses premiers points en championnat, et février pour assister à sa première défaite. Cette saison, l’invincibilité parisienne a pris fin dès la mi-août, face à Rennes. Pourtant, Edinson Cavani avait ouvert le score pour les champions de France en titre. Mais les Bretons ont renversé la vapeur grâce à M’Baye Niang et Romain Del Castillo, avant de résister jusqu’au bout et de s’offrir ainsi un succès de prestige devant leurs supporters (2-1).

2. Tennis - Masters 1000 de Cincinnati : Cette fois, Medvedev ne repart pas bredouille

A Washington comme à Montréal, Daniil Medvedev était parvenu à se hisser jusqu’en finale, mais n'avait pas réussi à conclure. Le Russe a confirmé ses excellentes dispositions du moment à Cincinnati et, ce coup-ci, le titre ne lui a pas échappé. Opposé à David Goffin, le 8e joueur mondial s’est imposé en deux sets (7-5, 6-4), remportant ainsi le premier Masters 1000 de sa carrière. Il faudra le suivre de très près lors de l’US Open, qui débute dans une semaine.

Vidéo - Medvedev, sans contestation : les temps forts de la finale 02:58

3. Tennis - WTA Cincinnati : Keys, le titre et un retour dans le Top 10

Dans le tableau féminin, la victoire finale est revenue à Madison Keys. L’Américaine est venue à bout - non sans mal - d’une Svetlana Kuznetsova qui avait notamment éliminé Ashleigh Barty au tour précédent. Victorieuse après deux manches très serrées (7-5, 7-6), la joueuse de 24 ans effectuera son retour dans le Top 10 du classement WTA ce lundi.

Madison KeysGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Nabil Fekir a connu des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs, puisque le Betis Séville a été battu sur son terrain par Valladolid (1-2).

Tennis - WTA New York : Dans la nuit de dimanche à lundi, Alizé Cornet s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi new-yorkais grâce à sa victoire sur Kateryna Kozlova (6-4, 6-2).

Football - Transferts : Mario Balotelli a (enfin) trouvé un nouveau club. L’attaquant italien s’est engagé en faveur de Brescia, promu en Serie A cette saison.

IndyCar - Pocono 500 : Vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en mai dernier, Simon Pagenaud a pris dimanche la troisième place du Pocono 500.

La vidéo de rattrapage

Dénouement cruel pour Warren Barguil. En tête du classement général de l’Arctic Race of Norway à la veille de la dernière étape, le champion de France a vu la victoire finale lui échapper pour… une seconde.

Vidéo - Warren Barguil perd l'Arctic Race pour une seconde ! 02:36

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - ATP Winston-Salem : Murray poursuit sa remise à niveau

La tournée nord-américaine continue avec, cette semaine, le tournoi de Winston-Salem (ATP 250). L’occasion de voir où en est Andy Murray, qui sera opposé à Tennys Sandgren dans la nuit de lundi à mardi (pas avant 1h du matin, heure française). Du côté des Tricolores, il faudra surveiller les performances de Benoît Paire (tête de série numéro 1), Jérémy Chardy, Corentin Moutet et Antoine Hoang.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Tennis - Qualifications US Open : Mahut, Barrère et Benchetrit sur le pont

Le premier tour de l’US Open débutera lundi prochain. D’ici-là, nombreux sont ceux qui vont devoir batailler pour obtenir leur place dans le tableau final. Ce sera par exemple le cas de Nicolas Mahut, qui affrontera l’Américain Maxime Cressy (217e à l’ATP) ce lundi. Grégoire Barrère et Elliot Benchetrit seront également sur les courts, tout comme Jessika Ponchet, Harmony Tan et Chloé Paquet chez les dames.

3. Football - Premier League : Les Red Devils en quête de confirmation

Manchester United a démarré sa saison pied au plancher avec un probant succès face à Chelsea lors de la première journée (4-0). Ce lundi soir (21h), les Red Devils enchaînent avec un déplacement plus compliqué qu’il n’y paraît du côté de Wolverhampton, étonnant septième de Premier League la saison dernière.