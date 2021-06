Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - D1 Arkema : Le PSG champion de France, fin d'une série de 14 ans pour l'OL

Le PSG a mis fin à l'hégémonie de l'OL sur la scène nationale en battant Dijon lors de la 22e et dernière journée, et a ainsi été sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Cela faisait 14 saisons de suite que ce titre revenait à l'Olympique Lyonnais.

2. Basketball - NBA : Les Clippers veulent leur game 7

Dallas, qui menait 3-2 dans la série de matches de ce premier tour des playoffs face aux Clippers, pouvait valider son ticket pour les demi-finales de la conférence Ouest. Mais c'était sans compter sur un Kawhi Leonard en feu (45 points). Los Angeles s'est imposé 104 à 97 et égalise donc à 3-3.

3. Tennis - Roland Garros : Tsitsipas valide son ticket pour les huitièmes

Stefanos Tsitsipas aura eu besoin de 4 manches pour venir à bout, de l’Américain John Isner (5-7, 6-3, 7-6, 6-1) vendredi soir. Le Grec, gêné dans un premier temps par le gros service de son adversaire a ensuite pris l’ascendant dans le 2e set avant de remporter la 3e manche au terme d’un tie-break parfaitement maitrisé puis de conclure en 4 sets. Il retrouvera Carreno-Busta en 8e.

Football - Qualifications coupe du monde 2022 : Le Brésil s'est imposé face à l'Equateur cette nuit (2-0) et garde la tête de cette poule unique de qualification en Amérique du Sud. Neymar a été buteur et passeur décisif.

Tennis - Roland Garros : Yana Sizikova, la joueuse russe placée en garde à vue jeudi après été accusée d'avoir volontairement perdu un jeu sur lequel des dizaines de milliers d'euros avaient été pariés à l'étranger, a été libérée dans la soirée.

Football : Matches Amicaux : Opposée à la République Tchèque ce vendredi soir à Bologne, l'Italie s'est facilement imposée au terme d'un festival offensif (4-0) où tous les attaquants ont marqué. Dans le même temps, l'Espagne et le Portugal se sont quittés sur un score nul et vierge.

La question qui fâche : Serena Williams va-t-elle rester bloquée à 23 Grands Chelems ?

Kanté ballon d'or, ça vous dit ?

Le Ballon d'Or pour Kanté ? "Ce serait mérité", assure Pogba

1. Tennis - Roland Garros : Djokovic et Nadal en journée, Federer en night session

Il ne manquait que lui. Après Novak Djokovic et Rafael Nadal, Roger Federer va disputer la night session à Roland-Garros ce samedi, face à Dominik Koepfer. Rafael Nadal croisera le fer avec Cameron Norrie sur le Suzanne-Lenglen tandis que Novak Djokovic sera sur le Central face à Ricardas Berankis. Iga Swiatek sera également sur le Philippe-Chatrier.

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Une avant-dernière étape décisive ?

171,5 kilomètres de course entre Saint-Martin-Le-Vinoux et La Plagne mais surtout, trois ascensions dont une à l'arrivée : voilà ce qui attend les coureurs au départ de la septième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné. La course est à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport à partir de 13h10.

3. Formule 1 - Grand Prix d'Azerbaïdjan : Qualifications à suivre dès 14h

Au lendemain des essais libres, qui ont notamment été prometteurs pour Pierre Gasly (AlphaTauri) et Fernando Alonso (Alpine), les pilotes vont prendre part aux qualifications samedi. Départ à 14 heures.

