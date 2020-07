C'est le grand jour ! Quatre mois après l'arrêt du football en France, il est de retour : le PSG et Saint-Etienne s'affrontent ce vendredi soir en finale de la Coupe de France. Fabio Quartararo lui va débuter un weekend qu'il espère victorieux à Jerez. Enfin du coté du tennis, il n'y aura pas de tournois en Chine en 2020.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : La Juventus Turin rebouche le champagne

Omnisport NBA, Luiz Gustavo, Juventus, 365 et destin qui bascule : L'actu sur un plateau HIER À 04:57

On s'attendait à la voir fêter un 36e titre de champion d'Italie, le 9e consécutif. Il suffisait pour cela de battre l'inoffensive Udinese. C'était le plan. Il était bien plutôt bien parti quand De Ligt a ouvert le score peu avant la pause, il est tombé à l'eau en seconde période quand Nestorovski et Fofana ont renversé la vapeur (2-1). A trois journées de la fin, l'Atalanta est à six points. Pas de quoi paniquer mais la Juve est inquiétante, à plus d'un titre.

Paulo Dybala avec la Juventus, 2020 Crédit: Getty Images

2. Tennis - ATP et WTA : Pas de tournoi en Chine en 2020

Toutes les compétitions de tennis prévues en Chine sont annulées d'ici à la fin de l'année pour cause d'épidémie de Covid-19, ont annoncé vendredi la WTA et l'ATP. Ces mesures font suite à la décision des autorités chinoises de suspendre les compétitions sportives internationales en 2020. Pas de tournoi de Wuhan chez les dames, rien non plus à Pékin et annulation du Masters de Shanghai donc pour ces messieurs.

3. Tennis - US Open : Les joueurs positifs au Covid-19 éliminés

"Tous les joueurs positifs seront éliminés durant le tournoi". Dans des propos rapportés par France TV Sport, Stéphane Houdet, champion de tennis fauteuil, a révélé l'une des mesures du très strict protocole sanitaire qui entourera l'US Open (31 août-13 septembre). "Si quelqu’un est déclaré positif, un protocole est mis en place et on lance un système de cas contacts. Si tu t’entraînes avec un gars, tu deviens un personnage à risque. Et si le cas est positif, tu es isolé dix jours. Tu ne peux pas partir de la bulle", a-t-il poursuivi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo (22 points), victorieux avec Milwaukee, et LeBron James (12 points en 15 minutes) même défait avec les Lakers, ont montré qu'ils étaient déjà dans un bon rythme jeudi pour leur retour sur les parquets.

Baseball - MLB : Les joueurs des Washington Capitals, vainqueurs des dernières World Series, et ceux des New York Yankees, prétendants à leur succession, se sont agenouillés jeudi avant leur match d'ouverture de la saison, en soutien au mouvement "Black Lives Matter".

Play Icon WATCH Caméra et poubelle : Comment les Houston Astros ont triché pour devenir les parias de l'Amérique 00:04:13

Football - MLS : Les Vancouver Whitecaps, vainqueurs du Chicago Fire (2-0), se sont qualifiés jeudi pour les 8e de finale du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football (MLS), chez Disney World.

Boxe : La légende des poids lourds Mike Tyson, rattrapé par le virus de la boxe, va remonter sur le ring à 54 ans pour un combat exhibition, désireux de montrer qu'il en a encore dans les gants.

Le tweet "retour du Roi"

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Demi-volée canon, "Sarrinho" et le bip-bip Mbappé : le Top 5 buts de cette saison 00:01:38

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Le PSG et Saint-Etienne relancent le football français

Enfin… Voilà quatre mois que le ballon ne tournait plus rond dans le football hexagonal. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne remettent le jeu au centre des débats. Bien sûr il n'y aura que 5 000 personnes au Stade de France pour cette finale de Coupe de France mais qu'à cela ne tienne, le football français est de retour. Et c'est bien un titre qui sera en jeu sur la pelouse de Saint-Denis.

Play Icon WATCH Thiago Silva : "Il n'y a pas de discussion pour après, Leonardo a déjà parlé à la presse..." 00:00:41

2. Moto - MotoGP : Quartararo peut-il être champion du monde ?

C'est la question que tout le monde se posait dimanche dernier après le succès de Fabio Quartararo et la chute de Marc Marquez à Jerez. L'Espagnol sera finalement là pour le deuxième Grand Prix de la saison mais le Français n'en demeure pas moins un outsider très sérieux. C'est en tout cas ce que pensent quelques grands noms de la moto en France.

Fabio Quartararo (Yamaha SRT) au Grand Prix d'Espagne 2020 Crédit: Getty Images

3. Football - Serie A : L'Atalanta peut-elle encore faire trembler la Juve ?

Fin de la 35e journée jeudi soir, début de la 36e ce vendredi, la Serie A achève son championnat au pas de course. A six points du leader turinois à trois journées de la fin, l'Atalanta Bergame défie l'AC Milan pour se rapprocher à trois unités et ainsi mettre un peu de pression à la Vieille Dame. Pour les Milanais, assurés de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, c'est un match sans enjeu majeur.

Omnisport L'AMA suspend à nouveau le laboratoire antidopage de New Delhi 22/07/2020 À 05:06