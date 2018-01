PSG, tirage 16es, Real, Ezeala : L'actu sur un plateau du 8 janvier 2018

Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Bordeaux coule, le PSG plane

La "Vieille dame" a trouvé son petit Poucet : Granville. L'équipe normande qui évolue au 4e niveau a en effet égalisé dans le temps additionnel contre Bordeaux puis donné le coup de grâce en prolongation (2-1) devant une formation girondine aux abois dans son jeu depuis fin septembre (1 victoire, 2 nuls, 11 défaites) et dans son comportement aussi, réduite à huit après les exclusions de Sabaly, Carrique et Plasil.

L'OM a passé le cap ces 32es de finale sans éclats contre Valenciennes (1-0), Nantes a déroulé à Senlis (0-4), Saint-Etienne a écarté Nîmes (2-0) et le PSG a étrillé les pauvres Rennais (1-6), à grands coups de combinaisons les yeux fermés.

2. Football - Liga : Fébrile Real

On se dit de plus en plus chez les supporters parisiens que ce Real Madrid-là devient jouable, prenable… Loin de la forme de ces derniers mois, l'équipe de Zinédine Zidane a concédé un nul au Celta Vigo (2-2) en montrant des approximations inquiétantes en défense et en attaque, à l'image d'un Cristiano Ronaldo qui a perdu son clinquant de quintuple Ballon d'or. Total, la formation Meringue piétine à la quatrième place du classement, à 16 points du leader, le FC Barcelone.

3. Rugby - Top 14 : Ezeala, le choc...

Racing 92 - ASM était une belle affiche à l'U Arena de Nanterre. Huit essais ont alimenté un score fleuve (58-6) et les Franciliens sont revenus à hauteur de La Rochelle à la deuxième place du classement.

Mais la soirée s'est achevée dans la peur suite à l'effrayant K.-O. debout encaissé par le Clermontois Samuel Ezeala, 18 ans, sur une charge de Virimi Vakatawa, à la 57e minute. Des nouvelles rassurantes de la santé de l'Espagnol sont arrivées plus tard mais l'épisode a encore interrogé sur la puissance investie dans le rugby moderne.

On a aussi retenu pour vous

Football - Coupe d'Angleterre : Arsenal, tenant du trophée, a été sorti sans glore 3e tour (4-2) par Nottingham Forest, club de D2.

Rallye-raid - Dakar : Vainqueur de l'étape 2 dans les dunes péruviennes de Pisco, le Français Cyril Despres a enfin lancé Peugeot, auteur d'un triplé au lendemain des ennuis de Sébastien Loeb. Stéphane Peterhansel a cédé 48" et le nonuple champion du monde des rallyes 3'08".

En Motos, l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) a devancé le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) de 2'54.

Basketball - NBA : Manu Ginobili est entré dans l'histoire de la ligue en devenant le premier remplaçant de plus de 40 ans à enchaîner deux matches à 20 points ou plus. 26 exactement contre les Portland Trail Blazers cette nuit.

Handball - Golden League - L'équipe de France a terminé par une défaite à la sirène contre le Danemark (28-29). Pas idéal avant l'Euro, qui débute vendredi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Le tirage et un derby pour finir

Rendez-vous à 20h00 sur Eurosport 2 et Eurosport Player pour le tirage au sort des affiches des 16es de finale, disputés les 23 et 24 janvier. L'événement aura lieu au stade Bollaert une heure avant la rencontre entre Lens et Boulogne, ultime match des 32es.

2. Tennis : Derniers réglages

La route de Melbourne passe cette semaine par Auckland pour les hommes, Hobart pour les femmes, et Sydney pour l'ATP et la WTA. Les Bleus seront à surveiller du côté de Sydney où Gilles Simon, titré à Pune, Benoît Paire et Adrian Mannarino seront en lice.

3. Rallye-raid - Dakar : Du hors-piste roulant

La troisième étape emmène ce lundi les concurrents de Pisco à San Juan de Marcona sur 502 kilomètres dont 295 de spéciale. Un parcours plat rapide au cœur de canyons avec beaucoup hors-piste. Les copilotes vont avoir du travail.

